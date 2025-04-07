https://uz.sputniknews.ru/20250407/prezident-uzbekistana-otmetil-plodotvornoe-parlamentskoe-sotrudnichestvo-s-rf-48767119.html
Президент Узбекистана отметил плодотворное парламентское сотрудничество с РФ
Президент Узбекистана отметил плодотворное парламентское сотрудничество с РФ
Sputnik Узбекистан
Рассмотрены вопросы дальнейшего углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
2025-04-07T14:10+0500
2025-04-07T14:10+0500
2025-04-07T14:27+0500
шавкат мирзиёев
валентина матвиенко
парламент
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узбекистан
совет федерации федерального собрания рф
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко, возглавляющую российскую делегацию на 150-й юбилейной Ассамблее Межпарламентского союза. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В начале встречи Председатель СФ передала приветствия и наилучшие пожелания Президента России Владимира Путина.Валентина Матвиенко находится с рабочим визитом в Узбекистане — что в программеВалентина Матвиенко поздравила главу Узбекистана с успешным проведением в Ташкенте юбилейной сессии Межпарламентского союза — старейшей международной межпарламентской организации. Далее стороны рассмотрели вопросы дальнейшего углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.Вместе с тем высоко оценены плодотворные межпарламентские контакты. Подчеркнута важность продолжения активного взаимодействия по обеспечению парламентского контроля за реализацией договоренностей на высшем уровне.Спикер СФ поблагодарила Шавката Мирзиёева за то внимание, которое в Узбекистане уделяется сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, заботе о ветеранах.Матвиенко: Узбекистан внес огромный вклад в ПобедуПрезидент Узбекистана в свою очередь передал приветствие главе РФ, а также сообщил, что примет участие в мероприятиях в Москве, посвященных празднованию 80-летия Победы.
https://uz.sputniknews.ru/20250407/prezident-uzbekistana-vystupil-na-150-yubileynoy-assamblee-mejparlamentskogo-soyuza-48763920.html
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президент узбекистан парламентское сотрудничество россия мирзиёев матвиенко встреча
президент узбекистан парламентское сотрудничество россия мирзиёев матвиенко встреча
Президент Узбекистана отметил плодотворное парламентское сотрудничество с РФ
14:10 07.04.2025 (обновлено: 14:27 07.04.2025)
Рассмотрены вопросы дальнейшего углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко, возглавляющую российскую делегацию на 150-й юбилейной Ассамблее Межпарламентского союза. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В начале встречи Председатель СФ передала приветствия и наилучшие пожелания Президента России Владимира Путина.
Валентина Матвиенко поздравила главу Узбекистана с успешным проведением в Ташкенте юбилейной сессии Межпарламентского союза — старейшей международной межпарламентской организации.
Далее стороны рассмотрели вопросы дальнейшего углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
"Особое внимание уделено обеспечению динамики торгово-экономического сотрудничества, поддержке проектов промышленной кооперации и программ гуманитарного обмена", – отметили в пресс-службе.
Вместе с тем высоко оценены плодотворные межпарламентские контакты. Подчеркнута важность продолжения активного взаимодействия по обеспечению парламентского контроля за реализацией договоренностей на высшем уровне.
Спикер СФ поблагодарила Шавката Мирзиёева за то внимание, которое в Узбекистане уделяется сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, заботе о ветеранах.
Президент Узбекистана в свою очередь передал приветствие главе РФ, а также сообщил, что примет участие в мероприятиях в Москве, посвященных празднованию 80-летия Победы.