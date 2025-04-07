https://uz.sputniknews.ru/20250407/prezident-uzbekistana-otmetil-plodotvornoe-parlamentskoe-sotrudnichestvo-s-rf-48767119.html

Президент Узбекистана отметил плодотворное парламентское сотрудничество с РФ

Президент Узбекистана отметил плодотворное парламентское сотрудничество с РФ

Sputnik Узбекистан

Рассмотрены вопросы дальнейшего углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

2025-04-07T14:10+0500

2025-04-07T14:10+0500

2025-04-07T14:27+0500

шавкат мирзиёев

валентина матвиенко

парламент

россия

узбекистан

совет федерации федерального собрания рф

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/07/48766135_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_18b4ede9082c1e1cb502807420218f19.jpg

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко, возглавляющую российскую делегацию на 150-й юбилейной Ассамблее Межпарламентского союза. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В начале встречи Председатель СФ передала приветствия и наилучшие пожелания Президента России Владимира Путина.Валентина Матвиенко находится с рабочим визитом в Узбекистане — что в программеВалентина Матвиенко поздравила главу Узбекистана с успешным проведением в Ташкенте юбилейной сессии Межпарламентского союза — старейшей международной межпарламентской организации. Далее стороны рассмотрели вопросы дальнейшего углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.Вместе с тем высоко оценены плодотворные межпарламентские контакты. Подчеркнута важность продолжения активного взаимодействия по обеспечению парламентского контроля за реализацией договоренностей на высшем уровне.Спикер СФ поблагодарила Шавката Мирзиёева за то внимание, которое в Узбекистане уделяется сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, заботе о ветеранах.Матвиенко: Узбекистан внес огромный вклад в ПобедуПрезидент Узбекистана в свою очередь передал приветствие главе РФ, а также сообщил, что примет участие в мероприятиях в Москве, посвященных празднованию 80-летия Победы.

https://uz.sputniknews.ru/20250407/prezident-uzbekistana-vystupil-na-150-yubileynoy-assamblee-mejparlamentskogo-soyuza-48763920.html

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президент узбекистан парламентское сотрудничество россия мирзиёев матвиенко встреча