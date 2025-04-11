https://uz.sputniknews.ru/20250411/v-uzbekistane-otmenili-protseduru-primireniya-pri-razvode-dlya-jertv-domashnego-nasiliya-48827335.html

В Узбекистане отменили процедуру примирения при разводе для жертв домашнего насилия

В Узбекистане отменили процедуру примирения при разводе для жертв домашнего насилия

Sputnik Узбекистан

В Узбекистане принят новый закон, направленный на совершенствование системы поддержки семьи и женщин. Документ не только исключает срок примирения при разводе для жертв домашнего насилия, но и обязывает обеспечить жильем потерпевшую сторону.

2025-04-11T09:54+0500

2025-04-11T09:54+0500

2025-04-11T09:54+0500

новый закон

узбекистан

насилие в семье

жилье

общество

примирение

суд

защита прав человека

семейный кодекс

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Узбекистане вступил в силу закон, направленный на совершенствование системы поддержки семьи и женщин. Новый документ отменяет процедуру примирения при разводе в случае, если будет установлено, что одна из сторон является жертвой домашнего насилия. Об этом сообщает министерство юстиции РУз.Стоит отметить, что раньше в Узбекистане при разводе супругам давался обязательный срок для возможности примирения, длительностью до 6 месяцев.Теперь, если один из супругов стал жертвой домашнего насилия, обязательную процедуру примирения применять не будут.При детдомах Узбекистана появится "Дом матери" для женщин, оказавшихся в сложной ситуацииДокумент вносит изменения и дополнения в некоторые законодательные акты. Так, согласно дополнению к Семейному кодексу, при рассмотрении дел о расторжении брака суд не будет устанавливать срок для примирения по заявлению жертвы семейного (бытового) насилия.Юным жертвам в Узбекистане начнут выдавать охранные ордера — президент подписал законКроме того, если речь идет о выселении после развода, суд может обязать собственника жилья предоставить потерпевшей стороне равнозначный объект или оплатить аренду жилого помещения.

https://uz.sputniknews.ru/20250222/v-uzbekistane-usilyat-zaschitu-prav-jertv-domashnego-nasiliya-zakon-48083682.html

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