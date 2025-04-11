https://uz.sputniknews.ru/20250411/v-uzbekistane-otmenili-protseduru-primireniya-pri-razvode-dlya-jertv-domashnego-nasiliya-48827335.html
В Узбекистане отменили процедуру примирения при разводе для жертв домашнего насилия
В Узбекистане отменили процедуру примирения при разводе для жертв домашнего насилия
Sputnik Узбекистан
В Узбекистане принят новый закон, направленный на совершенствование системы поддержки семьи и женщин. Документ не только исключает срок примирения при разводе для жертв домашнего насилия, но и обязывает обеспечить жильем потерпевшую сторону.
2025-04-11T09:54+0500
2025-04-11T09:54+0500
2025-04-11T09:54+0500
новый закон
узбекистан
насилие в семье
жилье
общество
примирение
суд
защита прав человека
семейный кодекс
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Узбекистане вступил в силу закон, направленный на совершенствование системы поддержки семьи и женщин. Новый документ отменяет процедуру примирения при разводе в случае, если будет установлено, что одна из сторон является жертвой домашнего насилия. Об этом сообщает министерство юстиции РУз.Стоит отметить, что раньше в Узбекистане при разводе супругам давался обязательный срок для возможности примирения, длительностью до 6 месяцев.Теперь, если один из супругов стал жертвой домашнего насилия, обязательную процедуру примирения применять не будут.При детдомах Узбекистана появится "Дом матери" для женщин, оказавшихся в сложной ситуацииДокумент вносит изменения и дополнения в некоторые законодательные акты. Так, согласно дополнению к Семейному кодексу, при рассмотрении дел о расторжении брака суд не будет устанавливать срок для примирения по заявлению жертвы семейного (бытового) насилия.Юным жертвам в Узбекистане начнут выдавать охранные ордера — президент подписал законКроме того, если речь идет о выселении после развода, суд может обязать собственника жилья предоставить потерпевшей стороне равнозначный объект или оплатить аренду жилого помещения.
https://uz.sputniknews.ru/20250222/v-uzbekistane-usilyat-zaschitu-prav-jertv-domashnego-nasiliya-zakon-48083682.html
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бытовое насилие закон узбекистан женщины жертва домашнего насилия семейный кодекс суд примирение
бытовое насилие закон узбекистан женщины жертва домашнего насилия семейный кодекс суд примирение
В Узбекистане отменили процедуру примирения при разводе для жертв домашнего насилия
В Узбекистане принят новый закон, направленный на совершенствование системы поддержки семьи и женщин. Документ не только исключает срок примирения при разводе для жертв домашнего насилия, но и обязывает обеспечить жильем потерпевшую сторону.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik.
В Узбекистане вступил в силу закон, направленный на совершенствование системы поддержки семьи и женщин. Новый документ отменяет процедуру примирения при разводе в случае, если будет установлено, что одна из сторон является жертвой домашнего насилия. Об этом сообщает
министерство юстиции РУз.
Стоит отметить, что раньше в Узбекистане при разводе супругам давался обязательный срок для возможности примирения, длительностью до 6 месяцев.
Теперь, если один из супругов стал жертвой домашнего насилия, обязательную процедуру примирения применять не будут.
Документ вносит изменения и дополнения в некоторые законодательные акты. Так, согласно дополнению к Семейному кодексу, при рассмотрении дел о расторжении брака суд не будет устанавливать срок для примирения по заявлению жертвы семейного (бытового) насилия.
Кроме того, если речь идет о выселении после развода, суд может обязать собственника жилья предоставить потерпевшей стороне равнозначный объект или оплатить аренду жилого помещения.
"Согласно поправке в Жилищный кодекс, суд при рассмотрении споров о пользовании жилым помещением на основании соглашения сторон по инициативе собственника может возложить на него обязанность заселить сторону, вселяемую в жилое помещение в принудительном порядке, в другое жилое помещение, принадлежащее собственнику, с равноценными условиями, или вносить арендную плату за арендованное жилое помещение", — говорится в документе.