К знаменитому велопутешественнику из Узбекистана присоединились казахстанцы
© Генконсульство России в УральскеГенеральный консул России в Уральске Алексей Грубый и вице-консул, руководитель Русского дома в Уральске Константин Погорельский встретились с участниками велопробега
© Генконсульство России в Уральске
Подписаться
Энтузиасты планируют проследовать из Уральска в города России и завершить велопробег 9 мая в Москве.
TАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. К оперному певцу из Узбекистана, велосипедисту и ветерану спорта Хурсанду Шерову, совершающему велопробег "Ташкент – Москва" в честь 80-летия со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, присоединились двое граждан Казахстана. Об этом сообщает Генконсульство России в Уральске.
Инициативу Шерова подхватили местные велотуристы — Кайрат Иргизбаев и 70-летний Жумабай Утаргалиев.
С участниками велопробега, инициированного Шеровым, встретились генеральный консул РФ в Уральске Алексей Грубый и вице-консул, руководитель Русского дома в Уральске Константин Погорельский. Они пожелали им спокойной дороги и успешного достижения благородных целей.
© Генконсульство России в УральскеГенеральный консул России в Уральске Алексей Грубый и вице-консул, руководитель Русского дома в Уральске Константин Погорельский встретились с участниками велопробега
Генеральный консул России в Уральске Алексей Грубый и вице-консул, руководитель Русского дома в Уральске Константин Погорельский встретились с участниками велопробега
© Генконсульство России в Уральске
"Преодолев просторы Казахстана с юга на север, энтузиасты планируют проследовать из Уральска дальше до российских городов: Оренбурга, Самары, Ульяновска, Пензы, Рязани, Твери, Волоколамска, завершив пробег 9 мая в Москве", — говорится в сообщении.
© Генконсульство России в УральскеГенеральный консул России в Уральске Алексей Грубый и вице-консул, руководитель Русского дома в Уральске Константин Погорельский встретились с участниками велопробега
Генеральный консул России в Уральске Алексей Грубый и вице-консул, руководитель Русского дома в Уральске Константин Погорельский встретились с участниками велопробега
© Генконсульство России в Уральске
Цель акции — увековечить память героев, отдать дань уважения ветеранам, вручить им памятные знамена и сувениры, вдохновить молодежь на сохранение исторической памяти.