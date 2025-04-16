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https://uz.sputniknews.ru/20250416/sherov-veloprobeg-vstrecha-uralsk-48906095.html
К знаменитому велопутешественнику из Узбекистана присоединились казахстанцы
К знаменитому велопутешественнику из Узбекистана присоединились казахстанцы
Sputnik Узбекистан
Энтузиасты планируют проследовать из Уральска в города России и завершить велопробег 9 мая в Москве
2025-04-16T14:30+0500
2025-04-16T14:30+0500
общество
велопробег
узбекистан
казахстан
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TАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. К оперному певцу из Узбекистана, велосипедисту и ветерану спорта Хурсанду Шерову, совершающему велопробег "Ташкент – Москва" в честь 80-летия со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, присоединились двое граждан Казахстана. Об этом сообщает Генконсульство России в Уральске.В честь 80-летия Победы: певец из Узбекистана доедет до Москвы на велосипедеИнициативу Шерова подхватили местные велотуристы — Кайрат Иргизбаев и 70-летний Жумабай Утаргалиев.С участниками велопробега, инициированного Шеровым, встретились генеральный консул РФ в Уральске Алексей Грубый и вице-консул, руководитель Русского дома в Уральске Константин Погорельский. Они пожелали им спокойной дороги и успешного достижения благородных целей.Цель акции — увековечить память героев, отдать дань уважения ветеранам, вручить им памятные знамена и сувениры, вдохновить молодежь на сохранение исторической памяти.
https://uz.sputniknews.ru/20250331/veloputeshestvennik-uzbekistan-medal-baykonur-48664443.html
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велопутешественник узбекистан казахстанцы уральск россия 9 мая москва
велопутешественник узбекистан казахстанцы уральск россия 9 мая москва

К знаменитому велопутешественнику из Узбекистана присоединились казахстанцы

14:30 16.04.2025
© Генконсульство России в УральскеГенеральный консул России в Уральске Алексей Грубый и вице-консул, руководитель Русского дома в Уральске Константин Погорельский встретились с участниками велопробега
Генеральный консул России в Уральске Алексей Грубый и вице-консул, руководитель Русского дома в Уральске Константин Погорельский встретились с участниками велопробега - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.04.2025
© Генконсульство России в Уральске
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Энтузиасты планируют проследовать из Уральска в города России и завершить велопробег 9 мая в Москве.
TАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. К оперному певцу из Узбекистана, велосипедисту и ветерану спорта Хурсанду Шерову, совершающему велопробег "Ташкент – Москва" в честь 80-летия со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, присоединились двое граждан Казахстана. Об этом сообщает Генконсульство России в Уральске.
В честь 80-летия Победы: певец из Узбекистана доедет до Москвы на велосипеде
Инициативу Шерова подхватили местные велотуристы — Кайрат Иргизбаев и 70-летний Жумабай Утаргалиев.
С участниками велопробега, инициированного Шеровым, встретились генеральный консул РФ в Уральске Алексей Грубый и вице-консул, руководитель Русского дома в Уральске Константин Погорельский. Они пожелали им спокойной дороги и успешного достижения благородных целей.
© Генконсульство России в УральскеГенеральный консул России в Уральске Алексей Грубый и вице-консул, руководитель Русского дома в Уральске Константин Погорельский встретились с участниками велопробега
Генеральный консул России в Уральске Алексей Грубый и вице-консул, руководитель Русского дома в Уральске Константин Погорельский встретились с участниками велопробега - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.04.2025
Генеральный консул России в Уральске Алексей Грубый и вице-консул, руководитель Русского дома в Уральске Константин Погорельский встретились с участниками велопробега
© Генконсульство России в Уральске

"Преодолев просторы Казахстана с юга на север, энтузиасты планируют проследовать из Уральска дальше до российских городов: Оренбурга, Самары, Ульяновска, Пензы, Рязани, Твери, Волоколамска, завершив пробег 9 мая в Москве", — говорится в сообщении.

© Генконсульство России в УральскеГенеральный консул России в Уральске Алексей Грубый и вице-консул, руководитель Русского дома в Уральске Константин Погорельский встретились с участниками велопробега
Генеральный консул России в Уральске Алексей Грубый и вице-консул, руководитель Русского дома в Уральске Константин Погорельский встретились с участниками велопробега - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.04.2025
Генеральный консул России в Уральске Алексей Грубый и вице-консул, руководитель Русского дома в Уральске Константин Погорельский встретились с участниками велопробега
© Генконсульство России в Уральске
Цель акции — увековечить память героев, отдать дань уважения ветеранам, вручить им памятные знамена и сувениры, вдохновить молодежь на сохранение исторической памяти.
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