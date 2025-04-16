https://uz.sputniknews.ru/20250416/sherov-veloprobeg-vstrecha-uralsk-48906095.html

К знаменитому велопутешественнику из Узбекистана присоединились казахстанцы

К знаменитому велопутешественнику из Узбекистана присоединились казахстанцы

Sputnik Узбекистан

Энтузиасты планируют проследовать из Уральска в города России и завершить велопробег 9 мая в Москве

2025-04-16T14:30+0500

2025-04-16T14:30+0500

2025-04-16T14:30+0500

общество

велопробег

узбекистан

казахстан

россия

победа

великая отечественная война

9 мая

москва

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TАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. К оперному певцу из Узбекистана, велосипедисту и ветерану спорта Хурсанду Шерову, совершающему велопробег "Ташкент – Москва" в честь 80-летия со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, присоединились двое граждан Казахстана. Об этом сообщает Генконсульство России в Уральске.В честь 80-летия Победы: певец из Узбекистана доедет до Москвы на велосипедеИнициативу Шерова подхватили местные велотуристы — Кайрат Иргизбаев и 70-летний Жумабай Утаргалиев.С участниками велопробега, инициированного Шеровым, встретились генеральный консул РФ в Уральске Алексей Грубый и вице-консул, руководитель Русского дома в Уральске Константин Погорельский. Они пожелали им спокойной дороги и успешного достижения благородных целей.Цель акции — увековечить память героев, отдать дань уважения ветеранам, вручить им памятные знамена и сувениры, вдохновить молодежь на сохранение исторической памяти.

https://uz.sputniknews.ru/20250331/veloputeshestvennik-uzbekistan-medal-baykonur-48664443.html

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