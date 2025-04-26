https://uz.sputniknews.ru/20250426/obem-osvoennyx-investitsiy-mejdu-uzbekistanom-i-knr-prevysil-10-mlrd-49049664.html

Объем освоенных инвестиций между Узбекистаном и КНР превысил $10 млрд в 2024 году

Объем освоенных инвестиций между Узбекистаном и КНР превысил $10 млрд в 2024 году

Sputnik Узбекистан

Обсуждены перспективы создания новых совместных промышленных зон в регионах Узбекистана и механизмов поддержки инвестиционной деятельности.

2025-04-26T10:12+0500

2025-04-26T10:12+0500

2025-04-26T10:22+0500

китай

узбекистан

сотрудничество

министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.

иностранные инвесторы

инвестпроекты

пекин

заседание

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Общий объем освоенных инвестиций между Узбекистаном и Китаем в 2024 году превысил $10 млрд. Эти показатели в 2,5 раза больше по сравнению с показателями 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.Такие данные были озвучены на четвертом заседании узбекско-китайской рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству в рамках Подкомитета по торгово-экономическому сотрудничеству, прошедшем в Ташкенте. Узатом и Эксимбанк КНР обсуждают финансирование строительства АЭС в УзбекистанеКроме того, участники встречи рассмотрели широкий круг тем:Обсуждены перспективы создания новых совместных промышленных зон в регионах Узбекистана и механизмов поддержки инвестиционной деятельности.Китайская компания построит 9 мини-ГЭС в Андижанской областиВо второй половине дня прошла встреча представителей деловых кругов двух стран, где узбекские министерства и ведомства представили приоритетные направления для инвестиций. Китайские компании презентовали свой потенциал, выразив заинтересованность в расширении своего присутствия в Узбекистане.Участники заседания подтвердили намерение продолжать углубление инвестиционного партнерства и договорились провести следующее, пятое заседание Рабочей группы в 2026 году в Пекине.

https://uz.sputniknews.ru/20250423/top-5-stran-vo-vneshnetorgovom-oborote-uzbekistana-49004941.html

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