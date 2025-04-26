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Объем освоенных инвестиций между Узбекистаном и КНР превысил $10 млрд в 2024 году
Объем освоенных инвестиций между Узбекистаном и КНР превысил $10 млрд в 2024 году
Sputnik Узбекистан
Обсуждены перспективы создания новых совместных промышленных зон в регионах Узбекистана и механизмов поддержки инвестиционной деятельности.
2025-04-26T10:12+0500
2025-04-26T10:22+0500
китай
узбекистан
сотрудничество
министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.
иностранные инвесторы
инвестпроекты
пекин
заседание
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Общий объем освоенных инвестиций между Узбекистаном и Китаем в 2024 году превысил $10 млрд. Эти показатели в 2,5 раза больше по сравнению с показателями 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.Такие данные были озвучены на четвертом заседании узбекско-китайской рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству в рамках Подкомитета по торгово-экономическому сотрудничеству, прошедшем в Ташкенте. Узатом и Эксимбанк КНР обсуждают финансирование строительства АЭС в УзбекистанеКроме того, участники встречи рассмотрели широкий круг тем:Обсуждены перспективы создания новых совместных промышленных зон в регионах Узбекистана и механизмов поддержки инвестиционной деятельности.Китайская компания построит 9 мини-ГЭС в Андижанской областиВо второй половине дня прошла встреча представителей деловых кругов двух стран, где узбекские министерства и ведомства представили приоритетные направления для инвестиций. Китайские компании презентовали свой потенциал, выразив заинтересованность в расширении своего присутствия в Узбекистане.Участники заседания подтвердили намерение продолжать углубление инвестиционного партнерства и договорились провести следующее, пятое заседание Рабочей группы в 2026 году в Пекине.
https://uz.sputniknews.ru/20250423/top-5-stran-vo-vneshnetorgovom-oborote-uzbekistana-49004941.html
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инвестиции китай узбекистан мипт промзона
инвестиции китай узбекистан мипт промзона

Объем освоенных инвестиций между Узбекистаном и КНР превысил $10 млрд в 2024 году

10:12 26.04.2025 (обновлено: 10:22 26.04.2025)
© Sputnik / Бахром ХатамовФлаги Узбекистана и Китая
Флаги Узбекистана и Китая - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Обсуждены перспективы создания новых совместных промышленных зон в регионах Узбекистана и механизмов поддержки инвестиционной деятельности.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Общий объем освоенных инвестиций между Узбекистаном и Китаем в 2024 году превысил $10 млрд. Эти показатели в 2,5 раза больше по сравнению с показателями 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.
Такие данные были озвучены на четвертом заседании узбекско-китайской рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству в рамках Подкомитета по торгово-экономическому сотрудничеству, прошедшем в Ташкенте.
© Пресс-служба МИПТ РУз.В Ташкенте прошло четвертое заседание узбекско-китайской рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству.
В Ташкенте прошло четвертое заседание узбекско-китайской рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2025
В Ташкенте прошло четвертое заседание узбекско-китайской рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству.
© Пресс-служба МИПТ РУз.

"В рамках заседания стороны подвели итоги достигнутых результатов в инвестиционной сфере: общий объем освоенных инвестиций между двумя странами превысил $10 млрд в 2024 году, что в 2,5 раза больше по сравнению с показателями 2023 года", – отметили в МИПТ.

Узатом и Эксимбанк КНР обсуждают финансирование строительства АЭС в Узбекистане
Кроме того, участники встречи рассмотрели широкий круг тем:
Укрепление инвестиционного и финансового сотрудничества, включая использование кредитов в национальных валютах;
Развитие экономических и промышленных зон с участием китайских предприятий;
Содействие в реализации совместных проектов в сферах "новой" инфраструктуры, энергетики и ИИ;
Расширение партнерства в области транспорта, сельского хозяйства, информационных технологий и горной промышленности.
Обсуждены перспективы создания новых совместных промышленных зон в регионах Узбекистана и механизмов поддержки инвестиционной деятельности.
Китайская компания построит 9 мини-ГЭС в Андижанской области
Во второй половине дня прошла встреча представителей деловых кругов двух стран, где узбекские министерства и ведомства представили приоритетные направления для инвестиций. Китайские компании презентовали свой потенциал, выразив заинтересованность в расширении своего присутствия в Узбекистане.
Участники заседания подтвердили намерение продолжать углубление инвестиционного партнерства и договорились провести следующее, пятое заседание Рабочей группы в 2026 году в Пекине.
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