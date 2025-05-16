https://uz.sputniknews.ru/20250516/v-stranax-eaes-v-nachale-goda-vyros-obem-stroitelnyx-rabot--gde-bolshe--49382754.html

В странах ЕАЭС в начале года вырос объем строительных работ – где больше

В странах ЕАЭС в начале года вырос объем строительных работ – где больше

Sputnik Узбекистан

Наиболее заметный рост отмечается в Беларуси – на 15,6%.

2025-05-16T12:20+0500

2025-05-16T12:20+0500

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В январе и феврале 2025 года в странах ЕАЭС вырос объем строительных работ, сообщает Евразийская экономическая комиссия.Наиболее заметный рост отмечается в Беларуси — на 15,6%. Объем выполненных строительных работ представлен и по другим странам Союза:Также в первые два месяца 2025-го в объединение отмечен рост по обороту розничной торговли. Особенно заметны показатели в Кыргызстане — на 28,1%.На сколько увеличился объем строительных работ в ЕАЭСПредставлены данные и по другим государствам Евразийского экономического союза:

https://uz.sputniknews.ru/20250430/uzbekistan-eaeu-vneshnetorgovyy-oborot-49118662.html

россия

беларусь

казахстан

армения

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