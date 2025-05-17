https://uz.sputniknews.ru/20250517/mirziyoev-pozdravil-tokaeva-s-dnem-rojdeniya-49401793.html

Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения

Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения

Sputnik Узбекистан

Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-казахстанских отношения добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.

2025-05-17T12:57+0500

2025-05-17T12:57+0500

2025-05-17T13:15+0500

касым-жомарт токаев

шавкат мирзиёев

телефонный разговор

поздравление

узбекистан

казахстан

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В ходе телефонного разговора Шавкат Мирзиёев тепло поздравил казахстанского коллегу с днем рождения, искренне пожелал больших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания братского казахстанского народа.Также стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-казахстанских отношения добрососедства, стратегического партнерства и союзничества. Рассмотрели график предстоящих двусторонних встреч и многосторонних мероприятий.Узбекистан и Казахстан сформировали портфель совместных инвестпроектов на $4 млрдОсобое внимание уделили продолжению работы по формированию новой повестки двустороннего практического сотрудничества, охватывающего такие направления как торговля, промышленная кооперация, логистика, сельское хозяйство, туризм, образование, культурный обмен.

https://uz.sputniknews.ru/20250318/prezidenty-uzbekistana-i-kazaxstana-pogovorili-po-telefonu--podrobnosti-48472600.html

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