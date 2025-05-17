https://uz.sputniknews.ru/20250517/voditelyam-v-uzbekistane-razreshat-ezdit-po-vydelennym-polosam-dlya-obschestvennogo-transporta-49401046.html
В Узбекистане разрешили ездить по выделенным полосам в ночное время – постановление
В Узбекистане разрешили ездить по выделенным полосам в ночное время – постановление
Sputnik Узбекистан
В республике вступило в силу постановление правительства, разрешающее любым транспортным средствам движение по полосам, выделенным для маршрутного транспорта, с 23.00 до 6.00.
2025-05-17T11:56+0500
2025-05-17T11:56+0500
2025-05-17T13:16+0500
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Узбекистане разрешили движение всех транспортных средств по полосам, выделенным для маршрутного транспорта, с 23.00 до 6.00. Соответствующее постановление издало правительство республики. Изменения вступили в силу со дня подписания документа — с 15 мая, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.До этого времени движение других транспортных средств по полосам, обозначенным буквой "А", было запрещено запрещено. В Узбекистане намерены ужесточить наказание за ДТП в нетрезвом видеОтмечается, что это должно помочь создать водителям дополнительные удобства. В частности, с 23.00 до 6.00 движение по этим полосам не будет считаться нарушением, поскольку все автобусы завершают свои маршруты к 23.00.Кроме того, согласно постановлению, с 1 июня текущего года не допускается фиксирование нарушений, связанных с наездом на дорожную разметку с помощью специализированных автоматизированных средств фото- и видеофиксации. Нарушения ПДД в Узбекистане с 1 июня начнут оценивать по штрафным балламИсключением является стоп-линия (дорожный знак 5.33). Однако если такое нарушение выявит сотрудник ДПС, оно будет оформлено в установленном порядке.
https://uz.sputniknews.ru/20250515/uzbekistan-otvetstvennost-dopusk-nesovershennoletniye-vojdeniye-49369785.html
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выделенная линия узбекистан транспорт постановление правительства
выделенная линия узбекистан транспорт постановление правительства
В Узбекистане разрешили ездить по выделенным полосам в ночное время – постановление
11:56 17.05.2025 (обновлено: 13:16 17.05.2025)
Вступило в силу постановление правительства страны, разрешающее любым транспортным средствам движение по полосам, выделенным для маршрутного транспорта, с 23.00 до 6.00.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Узбекистане разрешили движение всех транспортных средств по полосам, выделенным для маршрутного транспорта, с 23.00 до 6.00.
Соответствующее постановление издало правительство республики. Изменения вступили в силу со дня подписания документа — с 15 мая, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
До этого времени движение других транспортных средств по полосам, обозначенным буквой "А", было запрещено запрещено.
Отмечается, что это должно помочь создать водителям дополнительные удобства. В частности, с 23.00 до 6.00 движение по этим полосам не будет считаться нарушением, поскольку все автобусы завершают свои маршруты к 23.00.
"Учитывая, что почти все автобусные маршруты завершают работу после 23.00, и в целях создания дополнительных удобств, с этого времени и до 6.00 утра движение по таким полосам для других транспортных средств будет разрешено и не будет считаться нарушением", — отметил пресс-секретарь президента.
Кроме того, согласно постановлению, с 1 июня текущего года не допускается фиксирование нарушений, связанных с наездом на дорожную разметку с помощью специализированных автоматизированных средств фото- и видеофиксации.
Исключением является стоп-линия (дорожный знак 5.33).
"Если водитель наедет на дорожную разметку, это нарушение не будет автоматически зафиксировано радаром или видеокамерой, а значит не повлечет автоматического штрафа", – пояснил Асадов.
Однако если такое нарушение выявит сотрудник ДПС, оно будет оформлено в установленном порядке.