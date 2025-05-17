https://uz.sputniknews.ru/20250517/voditelyam-v-uzbekistane-razreshat-ezdit-po-vydelennym-polosam-dlya-obschestvennogo-transporta-49401046.html

В Узбекистане разрешили ездить по выделенным полосам в ночное время – постановление

В Узбекистане разрешили ездить по выделенным полосам в ночное время – постановление

Sputnik Узбекистан

В республике вступило в силу постановление правительства, разрешающее любым транспортным средствам движение по полосам, выделенным для маршрутного транспорта, с 23.00 до 6.00.

2025-05-17T11:56+0500

2025-05-17T11:56+0500

2025-05-17T13:16+0500

пдд

узбекистан

общественный транспорт

постановление

правительство узбекистана

транспорт

шерзод асадов

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Узбекистане разрешили движение всех транспортных средств по полосам, выделенным для маршрутного транспорта, с 23.00 до 6.00. Соответствующее постановление издало правительство республики. Изменения вступили в силу со дня подписания документа — с 15 мая, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.До этого времени движение других транспортных средств по полосам, обозначенным буквой "А", было запрещено запрещено. В Узбекистане намерены ужесточить наказание за ДТП в нетрезвом видеОтмечается, что это должно помочь создать водителям дополнительные удобства. В частности, с 23.00 до 6.00 движение по этим полосам не будет считаться нарушением, поскольку все автобусы завершают свои маршруты к 23.00.Кроме того, согласно постановлению, с 1 июня текущего года не допускается фиксирование нарушений, связанных с наездом на дорожную разметку с помощью специализированных автоматизированных средств фото- и видеофиксации. Нарушения ПДД в Узбекистане с 1 июня начнут оценивать по штрафным балламИсключением является стоп-линия (дорожный знак 5.33). Однако если такое нарушение выявит сотрудник ДПС, оно будет оформлено в установленном порядке.

https://uz.sputniknews.ru/20250515/uzbekistan-otvetstvennost-dopusk-nesovershennoletniye-vojdeniye-49369785.html

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