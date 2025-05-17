Хоким Ферганской области и посол Беларуси обсудили межрегиональное сотрудничество
19:11 17.05.2025 (обновлено: 19:14 17.05.2025)
© пресс-служба хокимията Ферганской областиХоким Ферганской области Хайрулло Бозоров встретился с послом Беларуси в Узбекистане Александром Огородниковым.
© пресс-служба хокимията Ферганской области
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Речь идет о совместных проектах в мясо-молочной отрасли, создании предприятий по переработке продукции, внедрении современных технологий в производство, подготовке квалифицированных специалистов.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров встретился с послом республики Беларусь в республике Узбекистан Александром Огородниковым. Об этом сообщает пресс-служба хокимията области.
В начале беседы глава региона поздравил посла с началом дипломатической миссии и подчеркнул, что в последние годы между Узбекистаном и Беларусью складываются дружеские отношения, вышедшие на качественно новый уровень.
© пресс-служба хокимията Ферганской областиХоким Ферганской области Хайрулло Бозоров встретился с послом Беларуси в Узбекистане Александром Огородниковым.
Хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров встретился с послом Беларуси в Узбекистане Александром Огородниковым.
© пресс-служба хокимията Ферганской области
Далее стороны обсудили вопросы развития взаимовыгодного межрегионального сотрудничества. Было отмечено, что между Ферганской областью и Беларусью налажено эффективное взаимодействие в различных сферах.
"В 2024 году внешнеторговый оборот составил $25,5 млн. В первом квартале 2025 года этот показатель достиг $5,4 млн. В настоящее время в области функционируют четыре предприятия с участием белорусского капитала в пищевой и химической промышленности, металлургии и текстиля", – говорится в сообщении.
Хайрулло Бозоров представил информацию об инвестиционном потенциале региона.
Стороны рассмотрели перспективы укрепления сотрудничества в области образования, культуры, туризма, сельского хозяйства, машиностроения, легкой промышленности и информационных технологий, а также расширения торгово-экономических и инвестиционных связей.
© пресс-служба хокимията Ферганской областиХоким Ферганской области Хайрулло Бозоров встретился с послом Беларуси в Узбекистане Александром Огородниковым.
Хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров встретился с послом Беларуси в Узбекистане Александром Огородниковым.
© пресс-служба хокимията Ферганской области
Отдельное внимание уделили реализации совместных проектов в мясо-молочной отрасли, созданию предприятий по переработке продукции, внедрению современных технологий в производство и подготовке квалифицированных специалистов.
По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерских связей и договорились продолжить работу над конкретными проектами сотрудничества.