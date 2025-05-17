https://uz.sputniknews.ru/20250517/xokim-ferganskoy-oblasti-posol-belarusi-mejregionalnoe-sotrudnichestvo-49408342.html

Хоким Ферганской области и посол Беларуси обсудили межрегиональное сотрудничество

Хоким Ферганской области и посол Беларуси обсудили межрегиональное сотрудничество

Sputnik Узбекистан

Речь идет о реализации совместных проектов в мясо-молочной отрасли, создании предприятий по переработке продукции, внедрении современных технологий в производство, подготовке квалифицированных специалистов.

2025-05-17T19:11+0500

2025-05-17T19:11+0500

2025-05-17T19:14+0500

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров встретился с послом республики Беларусь в республике Узбекистан Александром Огородниковым. Об этом сообщает пресс-служба хокимията области.В начале беседы глава региона поздравил посла с началом дипломатической миссии и подчеркнул, что в последние годы между Узбекистаном и Беларусью складываются дружеские отношения, вышедшие на качественно новый уровень. Далее стороны обсудили вопросы развития взаимовыгодного межрегионального сотрудничества. Было отмечено, что между Ферганской областью и Беларусью налажено эффективное взаимодействие в различных сферах. Хайрулло Бозоров представил информацию об инвестиционном потенциале региона. Узбекистан и Беларусь обсуждают сотрудничество в сфере лесного хозяйстваСтороны рассмотрели перспективы укрепления сотрудничества в области образования, культуры, туризма, сельского хозяйства, машиностроения, легкой промышленности и информационных технологий, а также расширения торгово-экономических и инвестиционных связей. Отдельное внимание уделили реализации совместных проектов в мясо-молочной отрасли, созданию предприятий по переработке продукции, внедрению современных технологий в производство и подготовке квалифицированных специалистов. По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерских связей и договорились продолжить работу над конкретными проектами сотрудничества.

https://uz.sputniknews.ru/20250426/uzbekistan-belarus-obsujdayut-novye-proekty-v-selskom-xozyaystve-49054172.html

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