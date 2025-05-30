https://uz.sputniknews.ru/20250530/prezident-uzbekistana-primet-uchastie-v-sammite-tsentralnaya-aziya-49600522.html

Шавкат Мирзиёев посетит Казахстан — цель визита

Шавкат Мирзиёев посетит Казахстан — цель визита

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана примет участие в саммите на высшем уровне в формате "Центральная Азия – Италия", который пройдет в городе Астане.

2025-05-30T09:35+0500

2025-05-30T09:35+0500

2025-05-30T10:05+0500

шавкат мирзиёев

казахстан

президент узбекистана

касым-жомарт токаев

астана

саммит

италия

центральная азия

инвестиции

наука

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева посетит Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Лидеры двух стран примут участие в саммите на высшем уровне в формате "Центральная Азия – Италия", который пройдет 30 мая в городе Астане.В соответствии с повесткой дня участники саммита рассмотрят вопросы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества, прежде всего в сферах "зеленой" экономики, инвестиций, инноваций, науки и образования.

казахстан

астана

италия

центральная азия

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