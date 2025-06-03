https://uz.sputniknews.ru/20250603/uzbekistan-agentstvo-po-razvedeniyu-lesov-postanovlenie-prezidenta-49686255.html
В Узбекистане появится агентство по разведению лесов — постановление президента
В Узбекистане появится агентство по разведению лесов — постановление президента
Sputnik Узбекистан
До 2030 года в Узбекистане будет высажено 1,5 миллиона гектаров леса, а на 3,8 тысячах гектаров создадут плантации лекарственных, пищевых и пряных растений.
2025-06-03T16:45+0500
2025-06-03T16:45+0500
2025-06-03T16:45+0500
минюст узбекистана
лес
постановление
президент узбекистана
озеленение
яшил макон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/09/1a/20653864_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_4d5635de8d69e7b6a85bf8268563e201.jpg
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Узбекистане в соответствии с постановлением президента страны Шавката Мирзиёева будет создано новое агентство по лесоразведению и увеличению зеленых зон. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции республики.Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по организации деятельности Агентства по лесоразведению и увеличению зеленых зон, борьбе с опустыниванием".В планах агентства также заготовить 9,2 тысячи тонн семян деревьев и кустарников, вырастить к 2030 году более 919 миллионов саженцев, а до конца 2026 года высадить зеленые насаждения методом "терраса" в горных и предгорных районах на площади 500 гектаров.Кроме этого, на базе государственного унитарного предприятия "Урмонтехносервис" будет создано государственное учреждение "Центр цифровизации лесного хозяйства" при Агентстве по лесоразведению и увеличению зеленых зон, борьбе с опустыниванием.Узбекистан и Беларусь обсуждают сотрудничество в сфере лесного хозяйстваЦентр станет единым оператором информационной платформы "Умное лесное хозяйство" (Smart forestry), предусматривающей: В Узбекистане леса располагаются преимущественно в предгорной и горной местности. Это позволяет снижать риск оползней и селей. В ноябре 2021 года Шавкат Мирзиёев выдвинул инициативу общенационального проекта "Яшил макон", в рамках которого в течение 2022 – 2026 годов предусмотрено высадить по всей стране 1 миллиард деревьев и кустарников. По оценке экспертов, высадка деревьев должна помочь создать в Узбекистане новые "зеленые пояса" вокруг городов и населенных пунктов для их защиты от пыли, песка и соли, разносимых ветрами.
https://uz.sputniknews.ru/20250510/uzbekistan-predstavil-v-oon-initsiativu-po-globalnomu-vosstanovleniyu-lesov-49296706.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/09/1a/20653864_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_a7986bfb52b0727ac954a661b6fb8a4a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
лес узбекистан агентство растения озеленение постановление президент минюст
лес узбекистан агентство растения озеленение постановление президент минюст
В Узбекистане появится агентство по разведению лесов — постановление президента
До 2030 года в Узбекистане будет высажено 1,5 миллиона гектаров леса, а на 3,8 тысячах гектаров создадут плантации лекарственных, пищевых и пряных растений.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
В Узбекистане в соответствии с постановлением президента страны Шавката Мирзиёева будет создано новое агентство по лесоразведению и увеличению зеленых зон. Об этом сообщает
пресс-служба министерства юстиции республики.
Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по организации деятельности Агентства по лесоразведению и увеличению зеленых зон, борьбе с опустыниванием".
"Согласно постановлению, в качестве основных целевых показателей эффективного использования ресурсов лесного фонда определены: создание до 2030 года лесов, лесовосстановление на 1,5 миллиона гектаров, а также сооружение плантаций лекарственных, пищевых и пряных растений на 3,8 тысячи гектаров земель лесного фонда", — говорится в сообщении.
В планах агентства также заготовить 9,2 тысячи тонн семян деревьев и кустарников, вырастить к 2030 году более 919 миллионов саженцев, а до конца 2026 года высадить зеленые насаждения методом "терраса" в горных и предгорных районах на площади 500 гектаров.
Кроме этого, на базе государственного унитарного предприятия "Урмонтехносервис" будет создано государственное учреждение "Центр цифровизации лесного хозяйства" при Агентстве по лесоразведению и увеличению зеленых зон, борьбе с опустыниванием.
Центр станет единым оператором информационной платформы "Умное лесное хозяйство" (Smart forestry), предусматривающей:
цифровизацию процессов управления лесными ресурсами, ведение мониторинга их состояния в режиме реального времени;
обеспечение эффективного управления деятельностью в сфере лесного хозяйства посредством современных технологий, искусственного интеллекта и интегрированных информационных систем.
В Узбекистане леса располагаются преимущественно в предгорной и горной местности. Это позволяет снижать риск оползней и селей. В ноябре 2021 года Шавкат Мирзиёев выдвинул инициативу общенационального проекта "Яшил макон", в рамках которого в течение 2022 – 2026 годов предусмотрено высадить по всей стране 1 миллиард деревьев и кустарников.
По оценке экспертов, высадка деревьев должна помочь создать в Узбекистане новые "зеленые пояса" вокруг городов и населенных пунктов для их защиты от пыли, песка и соли, разносимых ветрами.