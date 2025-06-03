https://uz.sputniknews.ru/20250603/uzbekistan-agentstvo-po-razvedeniyu-lesov-postanovlenie-prezidenta-49686255.html

В Узбекистане появится агентство по разведению лесов — постановление президента

В Узбекистане появится агентство по разведению лесов — постановление президента

Sputnik Узбекистан

До 2030 года в Узбекистане будет высажено 1,5 миллиона гектаров леса, а на 3,8 тысячах гектаров создадут плантации лекарственных, пищевых и пряных растений.

2025-06-03T16:45+0500

2025-06-03T16:45+0500

2025-06-03T16:45+0500

минюст узбекистана

лес

постановление

президент узбекистана

озеленение

яшил макон

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Узбекистане в соответствии с постановлением президента страны Шавката Мирзиёева будет создано новое агентство по лесоразведению и увеличению зеленых зон. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции республики.Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по организации деятельности Агентства по лесоразведению и увеличению зеленых зон, борьбе с опустыниванием".В планах агентства также заготовить 9,2 тысячи тонн семян деревьев и кустарников, вырастить к 2030 году более 919 миллионов саженцев, а до конца 2026 года высадить зеленые насаждения методом "терраса" в горных и предгорных районах на площади 500 гектаров.Кроме этого, на базе государственного унитарного предприятия "Урмонтехносервис" будет создано государственное учреждение "Центр цифровизации лесного хозяйства" при Агентстве по лесоразведению и увеличению зеленых зон, борьбе с опустыниванием.Узбекистан и Беларусь обсуждают сотрудничество в сфере лесного хозяйстваЦентр станет единым оператором информационной платформы "Умное лесное хозяйство" (Smart forestry), предусматривающей: В Узбекистане леса располагаются преимущественно в предгорной и горной местности. Это позволяет снижать риск оползней и селей. В ноябре 2021 года Шавкат Мирзиёев выдвинул инициативу общенационального проекта "Яшил макон", в рамках которого в течение 2022 – 2026 годов предусмотрено высадить по всей стране 1 миллиард деревьев и кустарников. По оценке экспертов, высадка деревьев должна помочь создать в Узбекистане новые "зеленые пояса" вокруг городов и населенных пунктов для их защиты от пыли, песка и соли, разносимых ветрами.

https://uz.sputniknews.ru/20250510/uzbekistan-predstavil-v-oon-initsiativu-po-globalnomu-vosstanovleniyu-lesov-49296706.html

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