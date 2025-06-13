https://uz.sputniknews.ru/20250613/grajdan-uzbekistana-prizvali-soblyudat-mery-bezopasnosti-iran-49889456.html

О мерах предосторожности предупреждает сограждан и посольство Узбекистана в Иране

О мерах предосторожности предупреждает сограждан и посольство Узбекистана в Иране

Sputnik Узбекистан

Узбекистанцам рекомендовано всегда носить с собой документы, удостоверяющие личность, и контактную информацию посольства Узбекистана.

2025-06-13T11:15+0500

2025-06-13T11:15+0500

2025-06-13T11:15+0500

иран

узбекистан

посольство

конфликт

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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Посольство Узбекистана в Исламской Республике Иран после удара со стороны Израиля рекомендует своим гражданам, проживающим в этой стране, строго соблюдать меры безопасности, а также следить за сообщениями иранского правительства. Текст обращения опубликован в Telegram-канале посольства.Граждан Узбекистана просят всегда носить с собой документы, удостоверяющие личность, и контактную информацию посольства Узбекистана. Израиль нанес удары по объектам в Иране — подробностиВ случае необходимости срочной помощи узбекистанцев просят связаться с посольством Узбекистана в Тегеране.• Номера телефонов экстренных служб: 22299780; 22832025. • Электронная почта: iri.uzembassy@mfa.uz

https://uz.sputniknews.ru/20250613/posolstvo-uzbekistan-izrail-prizvalo-grajdan-strany-ukrytsya-bomboubejische-49887500.html

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