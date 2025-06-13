https://uz.sputniknews.ru/20250613/grajdan-uzbekistana-prizvali-soblyudat-mery-bezopasnosti-iran-49889456.html
О мерах предосторожности предупреждает сограждан и посольство Узбекистана в Иране
О мерах предосторожности предупреждает сограждан и посольство Узбекистана в Иране
Sputnik Узбекистан
Узбекистанцам рекомендовано всегда носить с собой документы, удостоверяющие личность, и контактную информацию посольства Узбекистана.
2025-06-13T11:15+0500
2025-06-13T11:15+0500
2025-06-13T11:15+0500
иран
узбекистан
посольство
конфликт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/0d/26167542_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_10def2ef7f24ce86bc2d908ea9e5fb72.jpg
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Посольство Узбекистана в Исламской Республике Иран после удара со стороны Израиля рекомендует своим гражданам, проживающим в этой стране, строго соблюдать меры безопасности, а также следить за сообщениями иранского правительства. Текст обращения опубликован в Telegram-канале посольства.Граждан Узбекистана просят всегда носить с собой документы, удостоверяющие личность, и контактную информацию посольства Узбекистана. Израиль нанес удары по объектам в Иране — подробностиВ случае необходимости срочной помощи узбекистанцев просят связаться с посольством Узбекистана в Тегеране.• Номера телефонов экстренных служб: 22299780; 22832025. • Электронная почта: iri.uzembassy@mfa.uz
https://uz.sputniknews.ru/20250613/posolstvo-uzbekistan-izrail-prizvalo-grajdan-strany-ukrytsya-bomboubejische-49887500.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/0d/26167542_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_54ab102b93532eb0209b1f9517c039e0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иран израиль посольство обращение граждане узбекистана безопасность документы
иран израиль посольство обращение граждане узбекистана безопасность документы
О мерах предосторожности предупреждает сограждан и посольство Узбекистана в Иране
Узбекистанцам рекомендовано всегда носить с собой документы, удостоверяющие личность, и контактную информацию посольства Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik.
Посольство Узбекистана в Исламской Республике Иран после удара со стороны Израиля рекомендует своим гражданам, проживающим в этой стране, строго соблюдать меры безопасности, а также следить за сообщениями иранского правительства. Текст обращения опубликован
в Telegram-канале посольства.
"ВНИМАНИЕ гражданам Узбекистана, проживающим в Исламской Республике Иран!!!!!! Уважаемые граждане Республики Узбекистан! В связи с обострением ситуации вокруг Ирана Посольство Узбекистана рекомендует гражданам Узбекистана, находящимся в Иране, строго соблюдать меры безопасности, а также регулярно отслеживать официальные сообщения иранского правительства и Посольства Узбекистана", — говорится в обращении.
Граждан Узбекистана просят всегда носить с собой документы, удостоверяющие личность, и контактную информацию посольства Узбекистана.
В случае необходимости срочной помощи узбекистанцев просят связаться с посольством Узбекистана в Тегеране.
• Номера телефонов экстренных служб: 22299780; 22832025.
• Электронная почта: iri.uzembassy@mfa.uz