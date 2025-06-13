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https://uz.sputniknews.ru/20250613/grajdan-uzbekistana-prizvali-soblyudat-mery-bezopasnosti-iran-49889456.html
О мерах предосторожности предупреждает сограждан и посольство Узбекистана в Иране
О мерах предосторожности предупреждает сограждан и посольство Узбекистана в Иране
Sputnik Узбекистан
Узбекистанцам рекомендовано всегда носить с собой документы, удостоверяющие личность, и контактную информацию посольства Узбекистана.
2025-06-13T11:15+0500
2025-06-13T11:15+0500
иран
узбекистан
посольство
конфликт
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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Посольство Узбекистана в Исламской Республике Иран после удара со стороны Израиля рекомендует своим гражданам, проживающим в этой стране, строго соблюдать меры безопасности, а также следить за сообщениями иранского правительства. Текст обращения опубликован в Telegram-канале посольства.Граждан Узбекистана просят всегда носить с собой документы, удостоверяющие личность, и контактную информацию посольства Узбекистана. Израиль нанес удары по объектам в Иране — подробностиВ случае необходимости срочной помощи узбекистанцев просят связаться с посольством Узбекистана в Тегеране.• Номера телефонов экстренных служб: 22299780; 22832025. • Электронная почта: iri.uzembassy@mfa.uz
https://uz.sputniknews.ru/20250613/posolstvo-uzbekistan-izrail-prizvalo-grajdan-strany-ukrytsya-bomboubejische-49887500.html
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иран израиль посольство обращение граждане узбекистана безопасность документы
иран израиль посольство обращение граждане узбекистана безопасность документы

О мерах предосторожности предупреждает сограждан и посольство Узбекистана в Иране

11:15 13.06.2025
© Sputnik / Евгений БиятовФлаг посольства Исламской Республики Иран на Покровском бульваре в Москве.
Флаг посольства Исламской Республики Иран на Покровском бульваре в Москве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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Узбекистанцам рекомендовано всегда носить с собой документы, удостоверяющие личность, и контактную информацию посольства Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Посольство Узбекистана в Исламской Республике Иран после удара со стороны Израиля рекомендует своим гражданам, проживающим в этой стране, строго соблюдать меры безопасности, а также следить за сообщениями иранского правительства. Текст обращения опубликован в Telegram-канале посольства.

"ВНИМАНИЕ гражданам Узбекистана, проживающим в Исламской Республике Иран!!!!!! Уважаемые граждане Республики Узбекистан! В связи с обострением ситуации вокруг Ирана Посольство Узбекистана рекомендует гражданам Узбекистана, находящимся в Иране, строго соблюдать меры безопасности, а также регулярно отслеживать официальные сообщения иранского правительства и Посольства Узбекистана", — говорится в обращении.

Граждан Узбекистана просят всегда носить с собой документы, удостоверяющие личность, и контактную информацию посольства Узбекистана.
Израиль нанес удары по объектам в Иране — подробности
В случае необходимости срочной помощи узбекистанцев просят связаться с посольством Узбекистана в Тегеране.
• Номера телефонов экстренных служб: 22299780; 22832025.
• Электронная почта: iri.uzembassy@mfa.uz
Флаг Израиля - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2025
Посольство Узбекистана в Израиле призвало граждан страны соблюдать меры безопасности
10:28
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