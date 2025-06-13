https://uz.sputniknews.ru/20250613/rossiya-proizvodstvo-farmpreparaty-meditsinskoe-oborudovanie-uzbekistan-49892571.html
Россия запустит производство фармпрепаратов и медицинского оборудования в Узбекистане
Россия запустит производство фармпрепаратов и медицинского оборудования в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
В рамках Ташкентского международного инвестиционного форума состоялось заседание Рабочей группы по увеличению товарооборота между Россией и Узбекистаном. Участники заседания обсудили стратегические задачи по наращиванию взаимного товарооборота.
2025-06-13T18:41+0500
2025-06-13T18:41+0500
2025-06-13T18:41+0500
россия
узбекистан
фармацевтика
министерство экономического развития
лазиз кудратов
дмитрий вольвач
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ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Россия планирует наладить производство фармацевтических препаратов и медицинского оборудования в Узбекистане. В настоящее время готовится перечень подлежащей локализации фармпродукции, гарантированная закупка которой планируется в 2025 – 2034 годы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития РФ.Этот вопрос обсуждался на заседании Рабочей группы по увеличению товарооборота между Россией и Узбекистаном, прошедшего в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума.В мероприятии приняли участие министр экономического развития РФ Максим Решетников, его заместитель Дмитрий Вольвач, а также министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов.Участники заседания обсудили стратегические задачи по наращиванию взаимного товарооборота.Стороны актуализировали статус работы над совместными проектами в сфере промкооперации и энергетики, фармацевтики, транспорта, логистики и других.Было подчеркнуто, что Узбекистан обозначил свою заинтересованность в развитии этого маршрута, что закреплено в Концепции развития транспортно-логистической системы до 2030 года.В ходе заседания стороны договорились активизировать работу по всем направлениям сотрудничества, чтобы обеспечить устойчивый рост взаимной торговли в ближайшие годы. Кроме того, обсудили дальнейшие шаги, среди которых — реализация мероприятий дорожной карты в промышленной, транспортной, энергетической сферах, сельском хозяйстве.Также речь шла об открытии в Узбекистане филиала Всероссийской академии внешней торговли и сотрудничества в рамках интеграции сервиса "Производственная кооперация и сбыт" с узбекской цифровой системой "Online-Bozor.uz".Очередное заседание Рабочей группы по увеличению товарооборота между Россией и Узбекистаном пройдет во втором полугодии 2025 года.
https://uz.sputniknews.ru/20250612/volvach-v-uzbekistan-mojno-i-nujno-investirovat-49871222.html
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россия узбекистан производство фармпрепараты медицинское оборудование сотрудничество торговля
россия узбекистан производство фармпрепараты медицинское оборудование сотрудничество торговля
Россия запустит производство фармпрепаратов и медицинского оборудования в Узбекистане
В рамках Ташкентского международного инвестиционного форума состоялось заседание Рабочей группы по увеличению товарооборота между Россией и Узбекистаном. Участники заседания обсудили стратегические задачи по наращиванию взаимного товарооборота.
ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik.
Россия планирует наладить производство фармацевтических препаратов и медицинского оборудования в Узбекистане. В настоящее время готовится перечень подлежащей локализации фармпродукции, гарантированная закупка которой планируется в 2025 – 2034 годы. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства экономического развития РФ.
Этот вопрос обсуждался на заседании Рабочей группы по увеличению товарооборота между Россией и Узбекистаном, прошедшего в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума.
В мероприятии приняли участие министр экономического развития РФ Максим Решетников, его заместитель Дмитрий Вольвач, а также министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов.
Участники заседания обсудили стратегические задачи по наращиванию взаимного товарооборота.
"Перед нами стоит цель увеличить российский экспорт в Узбекистан в 2,7 раза — до $17,9 млрд., а узбекский экспорт в Россию — в 3,6 раза, до $11,8 млрд к 2030 году. Для этого мы активизируем совместные проекты и создадим максимально комфортные условия для бизнеса", — заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
Стороны актуализировали статус работы над совместными проектами в сфере промкооперации и энергетики, фармацевтики, транспорта, логистики и других.
"В части реализации проектов идут поставки вагонов метро и грузовых электровозов, коммунальной и специальной техники. В энергетической сфере — проекты по модернизации ТЭС и ГЭС в Узбекистане. Кроме того, Россия и Узбекистан налаживают транспортную логистику, открывают в регионах оптово-распределительные и таможенные логистические центры, развивают электронную коммерцию. Важная составляющая — развитие транспортных коридоров. Один из ключевых проектов — МТК "Север – Юг". В 2024 году по этому коридору перевезено свыше 20 млн тонн грузов", — отметили в Минэкономразвития РФ.
Было подчеркнуто, что Узбекистан обозначил свою заинтересованность в развитии этого маршрута, что закреплено в Концепции развития транспортно-логистической системы до 2030 года.
В ходе заседания стороны договорились активизировать работу по всем направлениям сотрудничества, чтобы обеспечить устойчивый рост взаимной торговли в ближайшие годы.
Кроме того, обсудили дальнейшие шаги, среди которых — реализация мероприятий дорожной карты в промышленной, транспортной, энергетической сферах, сельском хозяйстве.
Также речь шла об открытии в Узбекистане филиала Всероссийской академии внешней торговли и сотрудничества в рамках интеграции сервиса "Производственная кооперация и сбыт" с узбекской цифровой системой "Online-Bozor.uz".
Очередное заседание Рабочей группы по увеличению товарооборота между Россией и Узбекистаном пройдет во втором полугодии 2025 года.