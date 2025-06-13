https://uz.sputniknews.ru/20250613/rossiya-proizvodstvo-farmpreparaty-meditsinskoe-oborudovanie-uzbekistan-49892571.html

Россия запустит производство фармпрепаратов и медицинского оборудования в Узбекистане

Россия запустит производство фармпрепаратов и медицинского оборудования в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

В рамках Ташкентского международного инвестиционного форума состоялось заседание Рабочей группы по увеличению товарооборота между Россией и Узбекистаном. Участники заседания обсудили стратегические задачи по наращиванию взаимного товарооборота.

2025-06-13T18:41+0500

2025-06-13T18:41+0500

2025-06-13T18:41+0500

россия

узбекистан

фармацевтика

министерство экономического развития

лазиз кудратов

дмитрий вольвач

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ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Россия планирует наладить производство фармацевтических препаратов и медицинского оборудования в Узбекистане. В настоящее время готовится перечень подлежащей локализации фармпродукции, гарантированная закупка которой планируется в 2025 – 2034 годы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития РФ.Этот вопрос обсуждался на заседании Рабочей группы по увеличению товарооборота между Россией и Узбекистаном, прошедшего в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума.В мероприятии приняли участие министр экономического развития РФ Максим Решетников, его заместитель Дмитрий Вольвач, а также министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов.Участники заседания обсудили стратегические задачи по наращиванию взаимного товарооборота.Стороны актуализировали статус работы над совместными проектами в сфере промкооперации и энергетики, фармацевтики, транспорта, логистики и других.Было подчеркнуто, что Узбекистан обозначил свою заинтересованность в развитии этого маршрута, что закреплено в Концепции развития транспортно-логистической системы до 2030 года.В ходе заседания стороны договорились активизировать работу по всем направлениям сотрудничества, чтобы обеспечить устойчивый рост взаимной торговли в ближайшие годы. Кроме того, обсудили дальнейшие шаги, среди которых — реализация мероприятий дорожной карты в промышленной, транспортной, энергетической сферах, сельском хозяйстве.Также речь шла об открытии в Узбекистане филиала Всероссийской академии внешней торговли и сотрудничества в рамках интеграции сервиса "Производственная кооперация и сбыт" с узбекской цифровой системой "Online-Bozor.uz".Очередное заседание Рабочей группы по увеличению товарооборота между Россией и Узбекистаном пройдет во втором полугодии 2025 года.

https://uz.sputniknews.ru/20250612/volvach-v-uzbekistan-mojno-i-nujno-investirovat-49871222.html

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