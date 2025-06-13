https://uz.sputniknews.ru/20250613/tmif-2025-summa-podpisannyx-investitsionnyx-kontraktov-soglasheniy-prevysila-30-mlrd-49890560.html
ТМИФ-2025: сумма подписанных инвестиционных контрактов и соглашений превысила $30 млрд
ТМИФ-2025: сумма подписанных инвестиционных контрактов и соглашений превысила $30 млрд
Sputnik Узбекистан
В этом году масштабное мероприятие, ставшее платформой для глобального диалога и обмена передовым опытом в инвестиционной сфере, объединило свыше 8 тысяч участников, в том числе около 3 тысяч иностранных гостей из 97 стран мира.
2025-06-13T12:10+0500
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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. В Ташкенте успешно завершил свою работу IV Международный инвестиционный форум (ТМИФ), сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) РУз.На полях ТМИФ-2025, который проходил в столице Узбекистана с 9 по 12 июня, были подписаны инвестиционные контракты и торговые соглашения на общую сумму 30,5 млрд долларов США.По информации ведомства, в этом году форум привлек более восьми тысяч участников, в том числе около трех тысяч иностранных гостей из 97 стран мира. Кроме того, в форуме участвовали 450 высокопоставленных гостей, включая 312 представителей правительств.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в двух ключевых мероприятиях форума — в торжественном открытии и третьем заседании Совета иностранных инвесторов. Эти важные события объединили ведущих международных инвесторов, представителей государственных органов, финансовых институтов и деловых кругов.Также на полях ТМИФ-2025 состоялись 36 панельных сессий с участием более 150 авторитетных спикеров — инвесторов, экономических экспертов и официальных лиц с десятков стран мира.Еще одно новшество форума этого года — масштабная промышленная выставка, отразившая промышленный потенциал Узбекистана. Выставку каждый день посещали более двух тысяч человек, на ее полях прошли свыше 500 встреч в форматах B2B и B2G.В МИПТ отметили, что широкое международное освещение форума обеспечили журналисты и медиа-эксперты из более чем 30 стран. В их числе представители таких ведущих мировых СМИ как CNN, Euronews, The Guardian, ZDF, Al Jazeera, Diplomat Magazine, EU Reporter, Daily Times и Doha News.
https://uz.sputniknews.ru/20240505/v-tashkente-podveli-itogi-iii-mejdunarodnogo-investitsionnogo-foruma--podrobnosti-43734708.html
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тмиф форум ташкент международный инвестиционный форум кудратов
тмиф форум ташкент международный инвестиционный форум кудратов
ТМИФ-2025: сумма подписанных инвестиционных контрактов и соглашений превысила $30 млрд
12:10 13.06.2025 (обновлено: 12:37 13.06.2025)
В этом году масштабное мероприятие, ставшее платформой для глобального диалога и обмена передовым опытом в инвестиционной сфере, объединило свыше 8 тысяч участников, в том числе около 3 тысяч иностранных гостей из 97 стран мира.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik.
В Ташкенте успешно завершил свою работу IV Международный инвестиционный форум (ТМИФ), сообщает
пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) РУз.
На полях ТМИФ-2025, который проходил в столице Узбекистана с 9 по 12 июня, были подписаны инвестиционные контракты и торговые соглашения на общую сумму 30,5 млрд долларов США.
По информации ведомства, в этом году форум привлек более восьми тысяч участников, в том числе около трех тысяч иностранных гостей из 97 стран мира. Кроме того, в форуме участвовали 450 высокопоставленных гостей, включая 312 представителей правительств.
"Такая широкая представленность свидетельствует о растущем доверии и интересе к Узбекистану", — подчеркнули в МИПТ.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в двух ключевых мероприятиях форума — в торжественном открытии и третьем заседании Совета иностранных инвесторов.
Эти важные события объединили ведущих международных инвесторов, представителей государственных органов, финансовых институтов и деловых кругов.
Также на полях ТМИФ-2025 состоялись 36 панельных сессий с участием более 150 авторитетных спикеров — инвесторов, экономических экспертов и официальных лиц с десятков стран мира.
Еще одно новшество форума этого года — масштабная промышленная выставка, отразившая промышленный потенциал Узбекистана.
"На площади 12 000 квадратных метров 100 узбекских производителей представили иностранным гостям свои продукты, новинки и проектные предложения в различных секторах, таких как электротехника, фармацевтика, пищевая промышленность, текстиль, кожевенное производство, строительные материалы, машиностроение, горнодобывающая промышленность, металлургия, энергетика, автомобилестроение, химия, финансовые услуги, IT, туризм и другие", — говорится в сообщении.
Выставку каждый день посещали более двух тысяч человек, на ее полях прошли свыше 500 встреч в форматах B2B и B2G.
В МИПТ отметили, что широкое международное освещение форума обеспечили журналисты и медиа-эксперты из более чем 30 стран. В их числе представители таких ведущих мировых СМИ как CNN, Euronews, The Guardian, ZDF, Al Jazeera, Diplomat Magazine, EU Reporter, Daily Times и Doha News.
"Все эти важные события объединили ведущих международных инвесторов, представителей государственных органов, финансовых институтов и деловых кругов. Мы с нетерпением ждем встречи вновь в Ташкенте в следующем году — с новыми идеями, смелыми инициативами и инновационными форматами", — подчеркнул, подводя итоги форума, министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов.