https://uz.sputniknews.ru/20250613/tmif-2025-summa-podpisannyx-investitsionnyx-kontraktov-soglasheniy-prevysila-30-mlrd-49890560.html

ТМИФ-2025: сумма подписанных инвестиционных контрактов и соглашений превысила $30 млрд

ТМИФ-2025: сумма подписанных инвестиционных контрактов и соглашений превысила $30 млрд

Sputnik Узбекистан

В этом году масштабное мероприятие, ставшее платформой для глобального диалога и обмена передовым опытом в инвестиционной сфере, объединило свыше 8 тысяч участников, в том числе около 3 тысяч иностранных гостей из 97 стран мира.

2025-06-13T12:10+0500

2025-06-13T12:10+0500

2025-06-13T12:37+0500

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инвестиционный форум

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контракт

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промышленность

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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. В Ташкенте успешно завершил свою работу IV Международный инвестиционный форум (ТМИФ), сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) РУз.На полях ТМИФ-2025, который проходил в столице Узбекистана с 9 по 12 июня, были подписаны инвестиционные контракты и торговые соглашения на общую сумму 30,5 млрд долларов США.По информации ведомства, в этом году форум привлек более восьми тысяч участников, в том числе около трех тысяч иностранных гостей из 97 стран мира. Кроме того, в форуме участвовали 450 высокопоставленных гостей, включая 312 представителей правительств.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в двух ключевых мероприятиях форума — в торжественном открытии и третьем заседании Совета иностранных инвесторов. Эти важные события объединили ведущих международных инвесторов, представителей государственных органов, финансовых институтов и деловых кругов.Также на полях ТМИФ-2025 состоялись 36 панельных сессий с участием более 150 авторитетных спикеров — инвесторов, экономических экспертов и официальных лиц с десятков стран мира.Еще одно новшество форума этого года — масштабная промышленная выставка, отразившая промышленный потенциал Узбекистана. Выставку каждый день посещали более двух тысяч человек, на ее полях прошли свыше 500 встреч в форматах B2B и B2G.В МИПТ отметили, что широкое международное освещение форума обеспечили журналисты и медиа-эксперты из более чем 30 стран. В их числе представители таких ведущих мировых СМИ как CNN, Euronews, The Guardian, ZDF, Al Jazeera, Diplomat Magazine, EU Reporter, Daily Times и Doha News.

https://uz.sputniknews.ru/20240505/v-tashkente-podveli-itogi-iii-mejdunarodnogo-investitsionnogo-foruma--podrobnosti-43734708.html

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