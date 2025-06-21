https://uz.sputniknews.ru/20250621/konflikt-na-blijnem-vostoke-iz-irana-evakuirovali-esche-60-grajdan-uzbekistana-50080965.html

Конфликт на Ближнем Востоке: из Ирана эвакуировали еще 60 граждан Узбекистана

Конфликт на Ближнем Востоке: из Ирана эвакуировали еще 60 граждан Узбекистана

Sputnik Узбекистан

В дипломатических представительствах Узбекистана в Тегеране и Ашхабаде созданы круглосуточные оперативные штабы. Реализуются комплексные меры по возвращению на родину через Туркменистан граждан Узбекистана, находящихся в Иране.

2025-06-21T16:40+0500

2025-06-21T16:40+0500

2025-06-21T16:51+0500

иран

туркменистан

мид узбекистана

посольство

эвакуация

узбекистан

ашхабад

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ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Из Ирана через Туркменистан эвакуировали около 60 граждан Узбекистана, сообщает информагентство "Дунё"В связи со сложной ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран, в том числе Узбекистан, принимают активные меры по безопасному возвращению своих граждан на родину.По указанию министерства иностранных дел в дипломатических представительствах Узбекистана в Тегеране и Ашхабаде созданы круглосуточные оперативные штабы. Реализуются комплексные меры по возвращению на родину через Туркменистан граждан Узбекистана, находящихся в Иране.Посольство Узбекистана в Израиле просит сограждан не выходить на улицу без необходимостиКак отмечается, посольство Узбекистана в Тегеране поддерживает постоянную связь и координацию для обеспечения безопасного передвижения граждан. Посольство Узбекистана в Ашхабаде, в сотрудничестве с официальными лицами Туркменистана, эффективно организует процесс встречи граждан на границе, решения визовых и транспортных вопросов, а также их возвращения на родинуНи один гражданин Узбекистана не останется без внимания – будут приняты все необходимые меры для его возвращения на родину, подчеркнули в агентстве.Более 30 граждан Узбекистана успешно эвакуировали из Ирана — МИДНапомним, что в ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в их числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, и позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на атаки начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.

https://uz.sputniknews.ru/20250616/turkmenistan-pomosch-pribyvshim-iz-irana-uzbekistantsam-49944273.html

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