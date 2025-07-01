Пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня" обратилась к властям Азербайджана
16:45 01.07.2025 (обновлено: 17:01 01.07.2025)
© Sputnik / Максим БлиновЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.
© Sputnik / Максим Блинов
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В "России сегодня" глубоко обеспокоены задержанием в Баку двух российских граждан, руководителей Sputnik Азербайджан.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня" выступила с заявлением по поводу задержания руководителей Sputnik Азербайджан в Баку.
В нем отмечается, что в "России сегодня" глубоко обеспокоены задержанием в Баку двух российских граждан, руководителей Sputnik Азербайджан. Вместе с ними также задержали несколько сотрудников редакции — граждан Азербайджана.
Им не предъявили обвинения, не обеспечили допуск консульских сотрудников к гражданам России, по имеющейся информации, в квартире руководителя редакции Игоря Картавых провели обыск, изъяли компьютерную технику.
"Все эти действия не имеют под собой никаких оснований и привели к блокированию работы Sputnik Азербайджан. Следует отметить, что здоровье Игоря Картавых вызывает повышенную тревогу. Ему требуется лекарства, включая инсулин. Призываем азербайджанские власти к немедленному урегулированию неприемлемой ситуации и освобождению наших коллег", — говорится в заявлении.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных российских журналистов.
"Операция" в офисе Sputnik в Баку
В понедельник МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе издания.
Работники агентства не выходили на связь, вероятно, их лишили доступа к телефону.
Полиция также вызвала в офис Sputnik сотрудников СМИ, которые не находились на рабочих местах.
Среди журналистов есть граждане России.
Азербайджанские силовики задержали главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
Российских дипломатов не пустили к задержанным журналистам, а также репортерам, находящимся в здании редакции.
Доступ в помещение отсутствовал, пообщаться с журналистами Sputnik было невозможно, несколько силовиков дежурили на улице.
В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике.
В редакции СМИ сообщали, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
МИД России вызвал посла Азербайджана из-за недружественных действий Баку и незаконного задержания российских журналистов.