Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250701/press-slujba-mediagruppy-rossiya-segodnya-obratilas-k-vlastyam-azerbaydjana-50289240.html
Пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня" обратилась к властям Азербайджана
Пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня" обратилась к властям Азербайджана
Sputnik Узбекистан
В "России сегодня" глубоко обеспокоены задержанием в Баку двух российских граждан, руководителей Sputnik Азербайджан
2025-07-01T16:45+0500
2025-07-01T17:01+0500
в мире
россия
миа "россия сегодня"
азербайджан
sputnik
сми
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/03/39583681_0:0:3175:1787_1920x0_80_0_0_2525bd67295548acd5fcba0099f29cfb.jpg
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня" выступила с заявлением по поводу задержания руководителей Sputnik Азербайджан в Баку.В нем отмечается, что в "России сегодня" глубоко обеспокоены задержанием в Баку двух российских граждан, руководителей Sputnik Азербайджан. Вместе с ними также задержали несколько сотрудников редакции — граждан Азербайджана.Им не предъявили обвинения, не обеспечили допуск консульских сотрудников к гражданам России, по имеющейся информации, в квартире руководителя редакции Игоря Картавых провели обыск, изъяли компьютерную технику.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных российских журналистов."Операция" в офисе Sputnik в Баку
https://uz.sputniknews.ru/20250701/kiselev-zayavleniye-zaderjaniye-sotrudniki-sputnik-baku-50277922.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/03/39583681_354:0:2882:1896_1920x0_80_0_0_1f2538044c8af93127d63ad02e31990f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия sputnik азербайджан баку
россия sputnik азербайджан баку

Пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня" обратилась к властям Азербайджана

16:45 01.07.2025 (обновлено: 17:01 01.07.2025)
© Sputnik / Максим БлиновЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2025
© Sputnik / Максим Блинов
Подписаться
В "России сегодня" глубоко обеспокоены задержанием в Баку двух российских граждан, руководителей Sputnik Азербайджан.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня" выступила с заявлением по поводу задержания руководителей Sputnik Азербайджан в Баку.
В нем отмечается, что в "России сегодня" глубоко обеспокоены задержанием в Баку двух российских граждан, руководителей Sputnik Азербайджан. Вместе с ними также задержали несколько сотрудников редакции — граждан Азербайджана.
Им не предъявили обвинения, не обеспечили допуск консульских сотрудников к гражданам России, по имеющейся информации, в квартире руководителя редакции Игоря Картавых провели обыск, изъяли компьютерную технику.
"Все эти действия не имеют под собой никаких оснований и привели к блокированию работы Sputnik Азербайджан. Следует отметить, что здоровье Игоря Картавых вызывает повышенную тревогу. Ему требуется лекарства, включая инсулин. Призываем азербайджанские власти к немедленному урегулированию неприемлемой ситуации и освобождению наших коллег", — говорится в заявлении.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных российских журналистов.
"Операция" в офисе Sputnik в Баку
В понедельник МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе издания.
Работники агентства не выходили на связь, вероятно, их лишили доступа к телефону.
Полиция также вызвала в офис Sputnik сотрудников СМИ, которые не находились на рабочих местах.
Среди журналистов есть граждане России.
Азербайджанские силовики задержали главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
Российских дипломатов не пустили к задержанным журналистам, а также репортерам, находящимся в здании редакции.
Доступ в помещение отсутствовал, пообщаться с журналистами Sputnik было невозможно, несколько силовиков дежурили на улице.
В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике.
В редакции СМИ сообщали, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
МИД России вызвал посла Азербайджана из-за недружественных действий Баку и незаконного задержания российских журналистов.
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев участвует в презентации проекта Освобождение. Путь к Победе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2025
Киселев: Выглядит все как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения
09:34
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0