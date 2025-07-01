https://uz.sputniknews.ru/20250701/press-slujba-mediagruppy-rossiya-segodnya-obratilas-k-vlastyam-azerbaydjana-50289240.html

Пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня" обратилась к властям Азербайджана

Пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня" обратилась к властям Азербайджана

Sputnik Узбекистан

В "России сегодня" глубоко обеспокоены задержанием в Баку двух российских граждан, руководителей Sputnik Азербайджан

2025-07-01T16:45+0500

2025-07-01T16:45+0500

2025-07-01T17:01+0500

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня" выступила с заявлением по поводу задержания руководителей Sputnik Азербайджан в Баку.В нем отмечается, что в "России сегодня" глубоко обеспокоены задержанием в Баку двух российских граждан, руководителей Sputnik Азербайджан. Вместе с ними также задержали несколько сотрудников редакции — граждан Азербайджана.Им не предъявили обвинения, не обеспечили допуск консульских сотрудников к гражданам России, по имеющейся информации, в квартире руководителя редакции Игоря Картавых провели обыск, изъяли компьютерную технику.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных российских журналистов."Операция" в офисе Sputnik в Баку

https://uz.sputniknews.ru/20250701/kiselev-zayavleniye-zaderjaniye-sotrudniki-sputnik-baku-50277922.html

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