https://uz.sputniknews.ru/20250708/djizakskaya-oblast-reformy-50402377.html

Джизакская область может стать одним из самых быстроразвивающихся регионов Узбекистана

Джизакская область может стать одним из самых быстроразвивающихся регионов Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Мирзиёев: хокимы и "штаб реформ" должны действовать слаженно, добиваясь качественного скачка в промышленности, сельском хозяйстве, туризме и сфере услуг

2025-07-08T13:09+0500

2025-07-08T13:09+0500

2025-07-08T13:09+0500

узбекистан

джизакская область

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

реформы

развитие

инвестиции

рабочие места

доходы

экспорт

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1a/49546844_0:52:3456:1996_1920x0_80_0_0_3bbe3a83056954c7b570c8ecf9685038.jpg

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Джизакская область может стать одним из самых быстроразвивающихся регионов Узбекистана по темпам привлечения инвестиций, созданию рабочих мест, росту доходов населения и экспорта, указано на совещании под председательством президента РУз Шавката Мирзиёева. Главе республики представили отчет о результативности реформ, работе в районах Джизакской области и решении проблем, волнующих население.В соответствии с постановлением президента об ускоренном социально-экономическом развитии Джизакской области, на 2025 год намечено привлечение $2 млрд инвестиций, увеличение экспорта до $285 млн и обеспечение занятости 168 тыс. человек. Эти задачи поэтапно выполняют. За прошедшие шесть месяцев в области реализованы 200 проектов в промышленности, сфере услуг и сельском хозяйстве. Приток инвестиций составил $662 млн. В последние месяцы в регионе ввели в эксплуатацию крупные туристические комплексы на $250 млн, в результате чего поток туристов увеличился вдвое. Как отмечалось, есть все условия для дальнейшего роста этого показателя. Другой важный ресурс — земля. Несмотря на то, что в области насчитывается 1,3 млн гектаров сельхозугодий, лишь 40% из них используют под посевы. Кроме того, средний доход с одного гектара земли ниже, чем в других регионах. При рациональном использовании земель можно значительно увеличить производство продовольствия и кормов для животноводства. По инициативе президента в Джизакской области создали "штаб реформ", в который вошли представители органов власти, профильные специалисты и ведущие предприниматели. На совещании представили пакет новых проектов, подготовленных штабом. Глава государства акцентировал внимание на экономической обоснованности и рыночной востребованности проектов.

https://uz.sputniknews.ru/20250510/djizak-novyy-zavod-pererabotka-plodoovoschnoy-produktsii-49298674.html

узбекистан

джизакская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

джизакская область узбекистан шавкат мирзиёев