Джизакская область может стать одним из самых быстроразвивающихся регионов Узбекистана
© Getty Images / Shutthiphong ChandaengАнализ графики экономического роста
© Getty Images / Shutthiphong Chandaeng
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Мирзиёев: Хокимы и "штаб реформ" должны действовать слаженно, добиваясь качественного скачка в промышленности, сельском хозяйстве, туризме и сфере услуг.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Джизакская область может стать одним из самых быстроразвивающихся регионов Узбекистана по темпам привлечения инвестиций, созданию рабочих мест, росту доходов населения и экспорта, указано на совещании под председательством президента РУз Шавката Мирзиёева.
Главе республики представили отчет о результативности реформ, работе в районах Джизакской области и решении проблем, волнующих население.
В соответствии с постановлением президента об ускоренном социально-экономическом развитии Джизакской области, на 2025 год намечено привлечение $2 млрд инвестиций, увеличение экспорта до $285 млн и обеспечение занятости 168 тыс. человек.
Эти задачи поэтапно выполняют. За прошедшие шесть месяцев в области реализованы 200 проектов в промышленности, сфере услуг и сельском хозяйстве. Приток инвестиций составил $662 млн.
"Однако Дустликский, Зафарабадский, Пахтакорский и Мирзачульский районы значительно отстают от общерегиональных темпов роста. В связи с этим президент указал на необходимость размещения новых проектов в первую очередь в этих районах с целью создания рабочих мест", — говорится в сообщении.
В последние месяцы в регионе ввели в эксплуатацию крупные туристические комплексы на $250 млн, в результате чего поток туристов увеличился вдвое. Как отмечалось, есть все условия для дальнейшего роста этого показателя.
Другой важный ресурс — земля. Несмотря на то, что в области насчитывается 1,3 млн гектаров сельхозугодий, лишь 40% из них используют под посевы. Кроме того, средний доход с одного гектара земли ниже, чем в других регионах. При рациональном использовании земель можно значительно увеличить производство продовольствия и кормов для животноводства.
По инициативе президента в Джизакской области создали "штаб реформ", в который вошли представители органов власти, профильные специалисты и ведущие предприниматели.
На совещании представили пакет новых проектов, подготовленных штабом.
"Согласно плану, предусмотрена реализация 200 проектов общей стоимостью 520 миллионов долларов. Их реализация позволит создать 12 тысяч рабочих мест, обеспечить дополнительные поступления в бюджет в размере 120 миллиардов сумов и достичь экспортного потенциала в 100 миллионов долларов", — говорится в сообщении.
Глава государства акцентировал внимание на экономической обоснованности и рыночной востребованности проектов.
"Подчеркнуто, что хокимы и штаб должны действовать слаженно, добиваясь качественного скачка в промышленности, сельском хозяйстве, туризме и сфере услуг. В этом случае Джизакская область станет одним из самых быстроразвивающихся регионов по темпам привлечения инвестиций, созданию рабочих мест, росту доходов населения и экспорта", — говорится в сообщении.