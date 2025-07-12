https://uz.sputniknews.ru/20250712/uzbekistan-afganistan-pakistan-gotovyat-sovmestnyy-plan-razvitie-gruzoperevozki-50474148.html

Узбекистан, Афганистан и Пакистан разрабатывают общую стратегию развития грузоперевозок

Узбекистан, Афганистан и Пакистан разрабатывают общую стратегию развития грузоперевозок

Sputnik Узбекистан

Представители транспортных ведомства трех стран в онлайн-режиме рассмотрели вопросы развития транспортно-логистического сотрудничества.

2025-07-12T09:52+0500

2025-07-12T09:52+0500

2025-07-12T11:33+0500

узбекистан

пакистан

афганистан

министерство транспорта республики узбекистан

логистика

трансафганская железная дорога

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Транспортные ведомства Узбекистана, Афганистана и Пакистана готовят совместный план действий по развитию грузоперевозок между странами. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта республики.Представители транспортных ведомства трех стран в онлайн-режиме рассмотрели вопросы развития транспортно-логистического сотрудничества.Уточняется, что данный проект включает в себя практические меры, направленные на создание благоприятных условий для грузоперевозок по маршруту и устранение существующих препятствий. Мирзиёев пригласил ЕАЭС поучаствовать в строительстве трансафганской ЖДОдним из важных транспортно-логистических проектов для трех стран является строительство Трансафганской железной дороги. В феврале 2021 года власти Узбекистана, Афганистана и Пакистана подписали в Ташкенте дорожную карту по строительству железной дороги Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар. А осенью того же года "Узбекские железные дороги" и РЖД договорились начать совместные работы по проекту.Узбекистан и РФ подготовят технико-экономическое обоснование проекта Трансафганской ждВ декабре 2024 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия и Узбекистан ведут совместную работу по подготовке технико-экономического обоснования Трансафганской железной дороги. Министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов сообил в начале года, что строительство магистрали может начаться уже в 2025 году.

https://uz.sputniknews.ru/20230615/rjd-gotovnost-pomosch-stroitelstvo-transafganskaya-jeleznaya-doroga-35995633.html

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