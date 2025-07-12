https://uz.sputniknews.ru/20250712/uzbekistan-afganistan-pakistan-gotovyat-sovmestnyy-plan-razvitie-gruzoperevozki-50474148.html
Узбекистан, Афганистан и Пакистан разрабатывают общую стратегию развития грузоперевозок
Узбекистан, Афганистан и Пакистан разрабатывают общую стратегию развития грузоперевозок
Sputnik Узбекистан
Представители транспортных ведомства трех стран в онлайн-режиме рассмотрели вопросы развития транспортно-логистического сотрудничества.
2025-07-12T09:52+0500
2025-07-12T09:52+0500
2025-07-12T11:33+0500
узбекистан
пакистан
афганистан
министерство транспорта республики узбекистан
логистика
трансафганская железная дорога
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Транспортные ведомства Узбекистана, Афганистана и Пакистана готовят совместный план действий по развитию грузоперевозок между странами. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта республики.Представители транспортных ведомства трех стран в онлайн-режиме рассмотрели вопросы развития транспортно-логистического сотрудничества.Уточняется, что данный проект включает в себя практические меры, направленные на создание благоприятных условий для грузоперевозок по маршруту и устранение существующих препятствий. Мирзиёев пригласил ЕАЭС поучаствовать в строительстве трансафганской ЖДОдним из важных транспортно-логистических проектов для трех стран является строительство Трансафганской железной дороги. В феврале 2021 года власти Узбекистана, Афганистана и Пакистана подписали в Ташкенте дорожную карту по строительству железной дороги Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар. А осенью того же года "Узбекские железные дороги" и РЖД договорились начать совместные работы по проекту.Узбекистан и РФ подготовят технико-экономическое обоснование проекта Трансафганской ждВ декабре 2024 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия и Узбекистан ведут совместную работу по подготовке технико-экономического обоснования Трансафганской железной дороги. Министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов сообил в начале года, что строительство магистрали может начаться уже в 2025 году.
https://uz.sputniknews.ru/20230615/rjd-gotovnost-pomosch-stroitelstvo-transafganskaya-jeleznaya-doroga-35995633.html
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узбекистан, афганистан пакистан совместный план по грузоперевозки
узбекистан, афганистан пакистан совместный план по грузоперевозки
Узбекистан, Афганистан и Пакистан разрабатывают общую стратегию развития грузоперевозок
09:52 12.07.2025 (обновлено: 11:33 12.07.2025)
Представители транспортных ведомства трех стран в онлайн-режиме рассмотрели вопросы развития транспортно-логистического сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
Транспортные ведомства Узбекистана, Афганистана и Пакистана готовят совместный план действий по развитию грузоперевозок между странами. Об этом сообщила
пресс-служба министерства транспорта республики.
Представители транспортных ведомства трех стран в онлайн-режиме рассмотрели вопросы развития транспортно-логистического сотрудничества.
"Стороны обсудили проект совместного плана действий, направленного на развитие маршрута "Узбекистан – Афганистан – Пакистан", – отметили в ведомстве.
Уточняется, что данный проект включает в себя практические меры, направленные на создание благоприятных условий для грузоперевозок по маршруту и устранение существующих препятствий.
"По итогам встречи стороны договорились привести проект совместного плана действий в окончательную редакцию и начать внутригосударственные процедуры для подписания", – добавили в пресс-службе.
Одним из важных транспортно-логистических проектов для трех стран является строительство Трансафганской железной дороги. В феврале 2021 года власти Узбекистана, Афганистана и Пакистана подписали в Ташкенте дорожную карту по строительству железной дороги Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар. А осенью того же года "Узбекские железные дороги" и РЖД договорились начать совместные работы по проекту.
В декабре 2024 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия и Узбекистан ведут совместную работу по подготовке технико-экономического обоснования Трансафганской железной дороги.
Министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов сообил в начале года, что строительство магистрали может начаться уже в 2025 году.