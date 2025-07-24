Президенту Узбекистана — 68: кто из лидеров государств его поздравил
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ городе Хиве состоялась торжественная церемония открытия международного туристического центра "Арда Хива". На мероприятии выступил Президент Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Шавкат Мирзиёев 24 июля отмечает день рождения.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев сегодня отмечает 68-й день рождения. Его поздравили главы стран Центральной Азии, сообщает пресс-служба президента.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в своем поздравлении наряду с пожеланиями здоровья, счастья, семейного благополучия и новых успехов, выразил уверенность, что под мудрым и дальновидным руководством Мирзиёева Узбекистан достигнет еще больших успехов.
© PulatovШавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов торжественно открыли Ташкентский парк в Ашхабаде
Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов торжественно открыли Ташкентский парк в Ашхабаде
© Pulatov
"Мы высоко ценим Ваш личный вклад в укрепление традиционно дружественных и стратегических отношений между нашими странами и надеемся на дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества на благо наших народов", — отметил он.
Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по телефону пожелал главе Узбекистана "крепкого здоровья, благополучия и больших успехов, а также мира и процветания братскому народу Узбекистана".
© Пресс-служба президента УзбекистанаНациональный лидер туркменского народа прибыл в Самарканд
Национальный лидер туркменского народа прибыл в Самарканд
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки.
Еще один телефонный разговор состоялся с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Он поздравил узбекского коллегу с днем рождения, высоко оценив его весомый вклад в дело развития и расширения регионального сотрудничества на основе незыблемых принципов дружбы, добрососедства, взаимного уважения и доверия.
© Foto : Пресс-служба Президента ТаджикистанаЦеремония открытия нового здания посольства Узбекистана в Душанбе
Церемония открытия нового здания посольства Узбекистана в Душанбе
© Foto : Пресс-служба Президента Таджикистана
Собеседники также обсудили подготовку к очередной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в телефонном разговоре пожелал Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья, семейного счастья, больших успехов в ответственной деятельности, а народу Узбекистана — мира и процветания.
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкОфициальный визит президента РФ В. Путина в Киргизию. День второй
Официальный визит президента РФ В. Путина в Киргизию. День второй
© Sputnik / Павел Бедняков/
"Ваши инициативы и позитивная политика оказывают положительное влияние не только на братский народ Узбекистана, но и на весь Центральноазиатский регион. Выражаю Вам глубокую признательность за Ваш личный вклад в укрепление духа дружбы, добрососедства и взаимной поддержки между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан", — сказал он.
С поздравлениями позвонил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, пожелав крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов в ответственной государственной деятельности на благо многонационального народа Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в нашу страну с рабочим визитом, тепло встретили в Ургенче
Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в нашу страну с рабочим визитом, тепло встретили в Ургенче
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Ваша созидательная деятельность на посту Главы государства стала надежной основой динамичного развития Узбекистана, укрепления его международного авторитета и роста благосостояния граждан. Под Вашим мудрым, дальновидным руководством страна уверенно движется вперед по пути масштабных реформ", — подчеркнул глава РК.
Он выразил убеждение, что совместными усилиями они значительно приумножат имеющиеся достижения двустороннего сотрудничества и выведут казахско-узбекское стратегическое партнерство и союзничество на новые высоты.
В телефонном разговоре с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым стороны отметили нынешний беспрецедентно высокий уровень узбекско-казахстанских отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества, а также динамичное развитие многопланового сотрудничества по всем приоритетным направлениям.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев
Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Нурсултан Назарбаев пожелал лидеру Узбекистана крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов, мира, устойчивого развития и процветания Узбекистана.
В числе лидеров стран СНГ, поздравивших Мирзиёева с днем рождения, — президенты Азербайджана и Беларуси — Ильхам Алиев и Александр Лукашенко.
Лидер Азербайджана пожелал узбекскому коллеге крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в государственной деятельности во имя устойчивого развития и процветания Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в работе первого саммита Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии и выдвинул ряд практических инициатив по дальнейшему усилению регионального сотрудничества в рамках СПЕКА.
Шавкат Мирзиёев принял участие в работе первого саммита Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии и выдвинул ряд практических инициатив по дальнейшему усилению регионального сотрудничества в рамках СПЕКА.
С глубоким удовлетворением он отметил плодотворные результаты государственного визита Шавката Мирзиёева в Азербайджан в начале этого месяца.
Алиев подчеркнул, что реализация договоренностей по итогам состоявшихся встреч лидеров и второго заседания Высшего межгосударственного совета послужат дальнейшему укреплению узбекско-азербайджанских союзнических отношений и расширению многопланового сотрудничества.
Глава Беларуси пожелал Шавкату Мирзиёеву доброго здоровья и неисчерпаемой жизненной энергии для новых ярких свершений на благо Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония подписания двусторонних документов по итогам переговоров между Узбекистаном и Беларусью.
Церемония подписания двусторонних документов по итогам переговоров между Узбекистаном и Беларусью.
"Успехи Республики Узбекистан в укреплении государственности, модернизации экономики и повышении авторитета на международной арене являются бесспорным свидетельством правильности проводимого Вами курса, а также Вашего беззаветного служения узбекскому народу", — говорится в поздравлении.
Лукашенко выразил твердую уверенность в том, что традиции братской белорусско-узбекской дружбы продолжат быть прочной основой для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, которому Минск придает особое значение.
Также состоялся телефонный разговор, в ходе которого лидеры Узбекистана и Беларуси обсудили график предстоящих двусторонних мероприятий.
Председатель КНР Си Цзиньпин в своем поздравлении отметил, что уделяет повышенное внимание развитию китайско-узбекских отношений и ценит плодотворные контакты и личную дружбу с президентом Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Астане состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
В Астане состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"По случаю Вашего дня рождения выражаю Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания. Желаю Вам крепкого здоровья и всяческого благополучия", — отметил Си Цзиньпин.
С 68-летием Шавката Мирзиёева поздравил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны обсудили по телефону вопросы дальнейшего углубления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Президентском дворце в городе Анкаре состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан.
В Президентском дворце в городе Анкаре состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Наши отношения, питаемые общей историей, языком и культурными ценностями, с каждым днем укрепляются благодаря совместным усилиям", — отметил Эрдоган.
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, поздравив узбекского коллегу с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и больших успехов, а также процветания народу Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух вместе с супругами приняли участие в совместном концерте мастеров искусств двух стран.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух вместе с супругами приняли участие в совместном концерте мастеров искусств двух стран.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Особое внимание в ходе телефонного разговора стороны уделили практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам двусторонних встреч на высшем уровне в ходе визита в Монголию в июне текущего года. Они отметили важность практической реализации принятой дорожной карты, продвижения совместных проектов в различных областях, проведения запланированных мероприятий в рамках программы культурно-гуманитарного обмена.
Главу Узбекистана также поздравил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и новых высоких достижений в государственной деятельности, а также мира и процветания народу Узбекистана.
В свою очередь, Президент Узбекистана еще раз поздравил главу Южной Кореи с уверенной победой на состоявшихся президентских выборах и пожелал больших успехов в реализации намеченных планов.
Лидеры двух государств подчеркнули важность формирования новой повестки двустороннего партнерства и продолжения активных контактов на высшем уровне.
С днем рождения узбекского лидера поздравила и Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентину Матвиенко
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентину Матвиенко
© Пресс-служба президента Узбекистана
В телефонном разговоре речь шла о дальнейшем укреплении узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, в том числе по линии межпарламентского сотрудничества.
Одним из первых Шавката Мирзиёева поздравил Владимир Путин.