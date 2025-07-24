https://uz.sputniknews.ru/20250724/prezidentu-uzbekistana--68-kto-iz-liderov-gosudarstv-ego-pozdravil-50822437.html

Президенту Узбекистана — 68: кто из лидеров государств его поздравил

Президенту Узбекистана — 68: кто из лидеров государств его поздравил

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев 24 июля отмечает день рождения

2025-07-24T15:35+0500

2025-07-24T15:35+0500

2025-07-24T15:35+0500

политика

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев сегодня отмечает 68-й день рождения. Его поздравили главы стран Центральной Азии, сообщает пресс-служба президента.Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в своем поздравлении наряду с пожеланиями здоровья, счастья, семейного благополучия и новых успехов, выразил уверенность, что под мудрым и дальновидным руководством Мирзиёева Узбекистан достигнет еще больших успехов.Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по телефону пожелал главе Узбекистана "крепкого здоровья, благополучия и больших успехов, а также мира и процветания братскому народу Узбекистана".Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки.Еще один телефонный разговор состоялся с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Он поздравил узбекского коллегу с днем рождения, высоко оценив его весомый вклад в дело развития и расширения регионального сотрудничества на основе незыблемых принципов дружбы, добрососедства, взаимного уважения и доверия.Собеседники также обсудили подготовку к очередной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в телефонном разговоре пожелал Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья, семейного счастья, больших успехов в ответственной деятельности, а народу Узбекистана — мира и процветания.С поздравлениями позвонил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, пожелав крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов в ответственной государственной деятельности на благо многонационального народа Узбекистана.Он выразил убеждение, что совместными усилиями они значительно приумножат имеющиеся достижения двустороннего сотрудничества и выведут казахско-узбекское стратегическое партнерство и союзничество на новые высоты.В телефонном разговоре с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым стороны отметили нынешний беспрецедентно высокий уровень узбекско-казахстанских отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества, а также динамичное развитие многопланового сотрудничества по всем приоритетным направлениям.Нурсултан Назарбаев пожелал лидеру Узбекистана крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов, мира, устойчивого развития и процветания Узбекистана.В числе лидеров стран СНГ, поздравивших Мирзиёева с днем рождения, — президенты Азербайджана и Беларуси — Ильхам Алиев и Александр Лукашенко.Лидер Азербайджана пожелал узбекскому коллеге крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в государственной деятельности во имя устойчивого развития и процветания Узбекистана.С глубоким удовлетворением он отметил плодотворные результаты государственного визита Шавката Мирзиёева в Азербайджан в начале этого месяца.Алиев подчеркнул, что реализация договоренностей по итогам состоявшихся встреч лидеров и второго заседания Высшего межгосударственного совета послужат дальнейшему укреплению узбекско-азербайджанских союзнических отношений и расширению многопланового сотрудничества.Глава Беларуси пожелал Шавкату Мирзиёеву доброго здоровья и неисчерпаемой жизненной энергии для новых ярких свершений на благо Узбекистана.Лукашенко выразил твердую уверенность в том, что традиции братской белорусско-узбекской дружбы продолжат быть прочной основой для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, которому Минск придает особое значение.Также состоялся телефонный разговор, в ходе которого лидеры Узбекистана и Беларуси обсудили график предстоящих двусторонних мероприятий.Председатель КНР Си Цзиньпин в своем поздравлении отметил, что уделяет повышенное внимание развитию китайско-узбекских отношений и ценит плодотворные контакты и личную дружбу с президентом Узбекистана.С 68-летием Шавката Мирзиёева поздравил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны обсудили по телефону вопросы дальнейшего углубления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, поздравив узбекского коллегу с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и больших успехов, а также процветания народу Узбекистана.Особое внимание в ходе телефонного разговора стороны уделили практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам двусторонних встреч на высшем уровне в ходе визита в Монголию в июне текущего года. Они отметили важность практической реализации принятой дорожной карты, продвижения совместных проектов в различных областях, проведения запланированных мероприятий в рамках программы культурно-гуманитарного обмена.Главу Узбекистана также поздравил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и новых высоких достижений в государственной деятельности, а также мира и процветания народу Узбекистана.В свою очередь, Президент Узбекистана еще раз поздравил главу Южной Кореи с уверенной победой на состоявшихся президентских выборах и пожелал больших успехов в реализации намеченных планов.Лидеры двух государств подчеркнули важность формирования новой повестки двустороннего партнерства и продолжения активных контактов на высшем уровне.С днем рождения узбекского лидера поздравила и Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности.В телефонном разговоре речь шла о дальнейшем укреплении узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, в том числе по линии межпарламентского сотрудничества.Одним из первых Шавката Мирзиёева поздравил Владимир Путин.

https://uz.sputniknews.ru/20250724/putin-mirziyoyev-den-rojdeniya-pozdravleniye-50818330.html

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