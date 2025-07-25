https://uz.sputniknews.ru/20250725/skolko-legkovyx-avtomobiley-importiroval-uzbekistan-polugodii-2025-50847431.html

Сколько легковых автомобилей импортировал Узбекистан в I полугодии 2025

Сколько легковых автомобилей импортировал Узбекистан в I полугодии 2025

Sputnik Узбекистан

В числе стран-лидеров по импорту в Узбекистан легковых автомобилей в I полугодии 2025 года — Китай и Южная Корея.

2025-07-25T15:18+0500

2025-07-25T15:18+0500

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импорт

автомобили

национальный комитет по статистике

статистика

узбекистан

китай

электромобиль

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. За период с января по июнь 2025 года Узбекистан импортировал 24,4 тысячи легковых автомобилей на сумму $422,1 млн. Об этом говорится в отчете Национального комитета по статистике.Как отмечается, из общего количества ввезенных в страну иномарок больше половины (14,4 тысячи ед.) – электромобили.Какие изменения ждут автопром УзбекистанаВ числе стран-лидеров по импорту в Узбекистан легковых автомобилей в I полугодии 2025 года — Китай и Южная Корея. Оттуда в страну ввезли 21 399 тыс. и 2 032 тыс. автомобилей соответственно.Узбекистанцы стали чаще покупать иномарки и электромобили – обзор ЦЭИРИз Индии завезли 168 машин, из Японии и США прибыло по 145 автомобилей. На долю других стран приходится 466 единиц.По итогам 2024 года в Узбекистан было импортировано 74,7 тыс. легковых автомобилей на $1,28 млрд.

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