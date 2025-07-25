https://uz.sputniknews.ru/20250725/skolko-legkovyx-avtomobiley-importiroval-uzbekistan-polugodii-2025-50847431.html
Сколько легковых автомобилей импортировал Узбекистан в I полугодии 2025
Сколько легковых автомобилей импортировал Узбекистан в I полугодии 2025
Sputnik Узбекистан
В числе стран-лидеров по импорту в Узбекистан легковых автомобилей в I полугодии 2025 года — Китай и Южная Корея.
2025-07-25T15:18+0500
2025-07-25T15:18+0500
2025-07-25T15:22+0500
импорт
автомобили
национальный комитет по статистике
статистика
узбекистан
китай
электромобиль
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. За период с января по июнь 2025 года Узбекистан импортировал 24,4 тысячи легковых автомобилей на сумму $422,1 млн. Об этом говорится в отчете Национального комитета по статистике.Как отмечается, из общего количества ввезенных в страну иномарок больше половины (14,4 тысячи ед.) – электромобили.Какие изменения ждут автопром УзбекистанаВ числе стран-лидеров по импорту в Узбекистан легковых автомобилей в I полугодии 2025 года — Китай и Южная Корея. Оттуда в страну ввезли 21 399 тыс. и 2 032 тыс. автомобилей соответственно.Узбекистанцы стали чаще покупать иномарки и электромобили – обзор ЦЭИРИз Индии завезли 168 машин, из Японии и США прибыло по 145 автомобилей. На долю других стран приходится 466 единиц.По итогам 2024 года в Узбекистан было импортировано 74,7 тыс. легковых автомобилей на $1,28 млрд.
https://uz.sputniknews.ru/20250503/xorezm-proizvodstvo-dostupnyx-avtomobiley-standa-evro-5-49182687.html
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импорт узбекистан легковые автомобили электромобили китай южная корея
импорт узбекистан легковые автомобили электромобили китай южная корея
Сколько легковых автомобилей импортировал Узбекистан в I полугодии 2025
15:18 25.07.2025 (обновлено: 15:22 25.07.2025)
В числе стран-лидеров по импорту в Узбекистан легковых автомобилей в I полугодии 2025 года — Китай и Южная Корея.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik.
За период с января по июнь 2025 года Узбекистан импортировал 24,4 тысячи легковых автомобилей на сумму $422,1 млн. Об этом говорится
в отчете Национального комитета по статистике.
Как отмечается, из общего количества ввезенных в страну иномарок больше половины (14,4 тысячи ед.) – электромобили.
В числе стран-лидеров по импорту в Узбекистан легковых автомобилей в I полугодии 2025 года — Китай и Южная Корея. Оттуда в страну ввезли 21 399 тыс. и 2 032 тыс. автомобилей соответственно.
Из Индии завезли 168 машин, из Японии и США прибыло по 145 автомобилей. На долю других стран приходится 466 единиц.
По итогам 2024 года в Узбекистан было импортировано 74,7 тыс. легковых автомобилей на $1,28 млрд.