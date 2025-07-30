https://uz.sputniknews.ru/20250730/mirziyoyev-bytovaya-korruptsiya-borba-50931694.html

Противодействие бытовой коррупции — что поручил глава Узбекистана

Противодействие бытовой коррупции — что поручил глава Узбекистана

Sputnik Узбекистан

По статистике, 75% всех коррупционных случаев связаны с так называемой бытовой коррупцией, возникающей преимущественно на уровне городов и районов

2025-07-30T14:15+0500

2025-07-30T14:15+0500

2025-07-30T14:15+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

презентация

борьба с коррупцией

общество

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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по противодействию и предотвращению бытовой коррупции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Как отмечалось, вопрос борьбы с коррупцией является крайне актуальным и затрагивает интересы всего общества. По данным, 75% всех коррупционных случаев связаны с так называемой бытовой коррупцией, возникающей преимущественно на уровне городов и районов. На заседании Национального совета по противодействию коррупции, состоявшемся 5 марта, была поставлена задача искоренить это явление. С этой целью, в соответствии с указом президента в Генпрокуратуре создали спецотдел по анализу факторов, способствующих коррупции. Ведут систематическое изучение причин и условий коррупции с выездом в регионы. В действующих в системе прокуратуры Правоохранительной академии и научно-образовательном центре более 200 специалистов занимаются научным анализом и исследованиями в этом направлении. В целом в органах правопорядка более 100 тыс. сотрудников вовлечены в работу по предотвращению коррупции. На презентации обсудили дополнительные меры по устранению этих проблем. В настоящее время в стране действуют 43 контрольных органа. Во всех министерствах созданы комплаенс-подразделения. Приоритетная задача — повысить эффективность их работы. Подвергнута критике также соответствующая деятельность инспекций при министерствах и ведомствах. Также речь шла о том, что в стране внедрена прозрачная система выделения земли, однако на местах все еще фиксируют случаи незаконных действий. Вместе с тем отмечена необходимость полной цифровизации системы прокуратуры и внедрения цифрового контроля во всех сферах. Ранее на заседании Национального совета по противодействию коррупции профильные комитеты палат парламента получили рекомендации в части изучения причин коррупции на уровне махаллей, сокращения доли прямых договоров в госзакупках, а также формирования в молодежной среде нетерпимости к коррупции. Ответственные лица доложили президенту, как идет работа в этих направлениях.

https://uz.sputniknews.ru/20250305/mirziyoyev-borba-korruptsiyey-initsiativy-48256984.html

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