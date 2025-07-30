Противодействие бытовой коррупции — что поручил глава Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по противодействию и предотвращению бытовой коррупции.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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По статистике, 75% всех коррупционных случаев связаны с так называемой бытовой коррупцией, возникающей преимущественно на уровне городов и районов.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по противодействию и предотвращению бытовой коррупции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по противодействию и предотвращению бытовой коррупции.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по противодействию и предотвращению бытовой коррупции.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, вопрос борьбы с коррупцией является крайне актуальным и затрагивает интересы всего общества. По данным, 75% всех коррупционных случаев связаны с так называемой бытовой коррупцией, возникающей преимущественно на уровне городов и районов.
На заседании Национального совета по противодействию коррупции, состоявшемся 5 марта, была поставлена задача искоренить это явление. С этой целью, в соответствии с указом президента в Генпрокуратуре создали спецотдел по анализу факторов, способствующих коррупции. Ведут систематическое изучение причин и условий коррупции с выездом в регионы.
В действующих в системе прокуратуры Правоохранительной академии и научно-образовательном центре более 200 специалистов занимаются научным анализом и исследованиями в этом направлении. В целом в органах правопорядка более 100 тыс. сотрудников вовлечены в работу по предотвращению коррупции.
"Однако в большинстве случаев борьба идет с последствиями коррупции, а не с ее причинами. Превентивные меры, полностью исключающие условия для коррупции, пока еще недостаточны. В органах, куда граждане обращаются ежедневно — хокимиятах, службах кадастра, банках и налоговых органах — до сих пор сохраняются бюрократия и коррупционные лазейки", — говорится в сообщении.
На презентации обсудили дополнительные меры по устранению этих проблем.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по противодействию и предотвращению бытовой коррупции.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по противодействию и предотвращению бытовой коррупции.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В настоящее время в стране действуют 43 контрольных органа. Во всех министерствах созданы комплаенс-подразделения. Приоритетная задача — повысить эффективность их работы. Подвергнута критике также соответствующая деятельность инспекций при министерствах и ведомствах.
"Президент подчеркнул, что работу государственных органов следует оценивать не только по снижению уровня коррупции, но и по тому, сколько коррупционных проявлений удалось предотвратить", — говорится в сообщении.
Также речь шла о том, что в стране внедрена прозрачная система выделения земли, однако на местах все еще фиксируют случаи незаконных действий.
"В этой связи поручено провести анализ данных кадастровой службы, "Узбеккосмоса", строительных и других организаций и принять меры по полному устранению подобных нарушений", — говорится в сообщении.
Вместе с тем отмечена необходимость полной цифровизации системы прокуратуры и внедрения цифрового контроля во всех сферах.
Ранее на заседании Национального совета по противодействию коррупции профильные комитеты палат парламента получили рекомендации в части изучения причин коррупции на уровне махаллей, сокращения доли прямых договоров в госзакупках, а также формирования в молодежной среде нетерпимости к коррупции.
Ответственные лица доложили президенту, как идет работа в этих направлениях.
5 марта, 18:10