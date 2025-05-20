https://uz.sputniknews.ru/20250520/uzbekistan-zarabotal-sayt-dlya-podgotovki-migrantov-ekzamen-raboty-v-rossii-49444319.html
В Узбекистане запустили сайт для подготовки мигрантов, желающих работать в России
В Узбекистане запустили сайт для подготовки мигрантов, желающих работать в России
Sputnik Узбекистан
Теперь любой желающий может подготовиться онлайн к экзаменам по русскому языку, истории и законодательству РФ. Встроенная система оценки помогает контролировать уровень знаний и постепенно улучшать результаты.
2025-05-20T11:18+0500
2025-05-20T11:18+0500
2025-05-20T11:23+0500
трудовые мигранты
россия
узбекистан
онлайн
миграция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/16/47650657_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1f88ec82a4a7e18fdc4d366848ee4a50.jpg
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В Узбекистане запустили новую онлайн платформу для бесплатной подготовки трудовых мигрантов, желающих работать в России к экзаменам по русскому языку, истории и основам законодательства РФ, сообщает пресс-служба Агентства миграции. В частности, любой желающий может подготовиться онлайн к экзаменам по русскому языку, истории и законодательству РФ. Встроенная система оценки помогает контролировать уровень знаний и постепенно улучшать результаты. Филиал российского вуза в Узбекистане привлекут к экзаменам для мигрантовРанее в пресс-службе агентства сообщали, что трудоустройство граждан республики в РФ в рамках организованного набора в 2024 году выросло в 4,2 раза по сравнению с 2023 годом и составило 123,7 тысячи человек — 76,5% от общего оргнабора в 2024 году. Запрет на ввоз в Россию семей мигрантов из ЕАЭС противоречил бы договору о ЕАЭС — МИД РФВ Узбекистане запустят онлайн-курсы русского языка для желающих работать в РФВласти Узбекистана со следующего года помогут соотечественникам легализоваться в РоссииПри этом общее число трудовых мигрантов из Узбекистана в России в 2024 году с учетом самостоятельного трудоустройства снизилось в 1,7 раза по сравнению с 2023 годом, до почти 700 тысяч человек.
https://uz.sputniknews.ru/20250207/uzbekistan-rossiya-podpisali-soglasheniya-o-privlechenii-trudovyx-migrantov-47880470.html
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/16/47650657_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_1bfe7fdd31e4a7232a2a48c74424e84c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
трудовые мигранты миграция сайт экзамен россия узбекистан
трудовые мигранты миграция сайт экзамен россия узбекистан
В Узбекистане запустили сайт для подготовки мигрантов, желающих работать в России
11:18 20.05.2025 (обновлено: 11:23 20.05.2025)
Теперь любой желающий может подготовиться онлайн к экзаменам по русскому языку, истории и законодательству РФ. Встроенная система оценки помогает контролировать уровень знаний и постепенно улучшать результаты.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik
. В Узбекистане запустили новую онлайн платформу для бесплатной подготовки трудовых мигрантов, желающих работать в России к экзаменам по русскому языку, истории и основам законодательства РФ, сообщает
пресс-служба Агентства миграции.
"Для того, чтобы законно временно трудиться на территории Российской Федерации..., теперь вы можете качественно, быстро и бесплатно подготовиться к экзаменам с помощью онлайн-платформы test.xorijdaish.uz, созданной агентством", — говорится в сообщении ведомства.
В частности, любой желающий может подготовиться онлайн к экзаменам по русскому языку, истории и законодательству РФ. Встроенная система оценки помогает контролировать уровень знаний и постепенно улучшать результаты.
"Цель проекта — сделать подготовку к экзамену максимально доступной и качественной для всех, кто планирует работать в России на законных основаниях", — добавили в агентстве.
Ранее в пресс-службе агентства сообщали, что трудоустройство граждан республики в РФ в рамках организованного набора в 2024 году выросло в 4,2 раза по сравнению с 2023 годом и составило 123,7 тысячи человек — 76,5% от общего оргнабора в 2024 году.
При этом общее число трудовых мигрантов из Узбекистана в России в 2024 году с учетом самостоятельного трудоустройства снизилось в 1,7 раза по сравнению с 2023 годом, до почти 700 тысяч человек.