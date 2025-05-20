https://uz.sputniknews.ru/20250520/uzbekistan-zarabotal-sayt-dlya-podgotovki-migrantov-ekzamen-raboty-v-rossii-49444319.html

В Узбекистане запустили сайт для подготовки мигрантов, желающих работать в России

В Узбекистане запустили сайт для подготовки мигрантов, желающих работать в России

Sputnik Узбекистан

Теперь любой желающий может подготовиться онлайн к экзаменам по русскому языку, истории и законодательству РФ. Встроенная система оценки помогает контролировать уровень знаний и постепенно улучшать результаты.

2025-05-20T11:18+0500

2025-05-20T11:18+0500

2025-05-20T11:23+0500

трудовые мигранты

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узбекистан

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миграция

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В Узбекистане запустили новую онлайн платформу для бесплатной подготовки трудовых мигрантов, желающих работать в России к экзаменам по русскому языку, истории и основам законодательства РФ, сообщает пресс-служба Агентства миграции. В частности, любой желающий может подготовиться онлайн к экзаменам по русскому языку, истории и законодательству РФ. Встроенная система оценки помогает контролировать уровень знаний и постепенно улучшать результаты. Филиал российского вуза в Узбекистане привлекут к экзаменам для мигрантовРанее в пресс-службе агентства сообщали, что трудоустройство граждан республики в РФ в рамках организованного набора в 2024 году выросло в 4,2 раза по сравнению с 2023 годом и составило 123,7 тысячи человек — 76,5% от общего оргнабора в 2024 году. Запрет на ввоз в Россию семей мигрантов из ЕАЭС противоречил бы договору о ЕАЭС — МИД РФВ Узбекистане запустят онлайн-курсы русского языка для желающих работать в РФВласти Узбекистана со следующего года помогут соотечественникам легализоваться в РоссииПри этом общее число трудовых мигрантов из Узбекистана в России в 2024 году с учетом самостоятельного трудоустройства снизилось в 1,7 раза по сравнению с 2023 годом, до почти 700 тысяч человек.

https://uz.sputniknews.ru/20250207/uzbekistan-rossiya-podpisali-soglasheniya-o-privlechenii-trudovyx-migrantov-47880470.html

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