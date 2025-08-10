https://uz.sputniknews.ru/20250810/mirziyoev-i-aliev-pogovorili-po-telefonu--chto-obsudili-51149675.html

Мирзиёев и Алиев поговорили по телефону — что обсудили

В числе других вопросов лидеры рассмотрели график предстоящих встреч и мероприятий на высшем уровне

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба главы республики.Мирзиёев поздравил азербайджанского коллегу с подписанием мирной декларации между Азербайджаном и Арменией.Он выразил уверенность, что скорейшее официальное заключение мирного соглашения будет иметь важное значение для обеспечения мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе.Узбекистан поддержал декларацию Армении и Азербайджана о мирных отношениях – МИДСтороны также обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Узбекистана в Азербайджан в июле этого года.Как отмечалось:Лидеры также рассмотрели график предстоящих встреч и мероприятий на высшем уровне.

