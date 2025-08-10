https://uz.sputniknews.ru/20250810/mirziyoev-i-aliev-pogovorili-po-telefonu--chto-obsudili-51149675.html
В числе других вопросов лидеры рассмотрели график предстоящих встреч и мероприятий на высшем уровне
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба главы республики.Мирзиёев поздравил азербайджанского коллегу с подписанием мирной декларации между Азербайджаном и Арменией.Он выразил уверенность, что скорейшее официальное заключение мирного соглашения будет иметь важное значение для обеспечения мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе.Узбекистан поддержал декларацию Армении и Азербайджана о мирных отношениях – МИДСтороны также обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Узбекистана в Азербайджан в июле этого года.Как отмечалось:Лидеры также рассмотрели график предстоящих встреч и мероприятий на высшем уровне.
Мирзиёев и Алиев поговорили по телефону — что обсудили
В числе других вопросов лидеры рассмотрели график предстоящих встреч и мероприятий на высшем уровне.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает
пресс-служба главы республики.
Мирзиёев поздравил азербайджанского коллегу с подписанием мирной декларации между Азербайджаном и Арменией.
“Глава нашего государства сердечно поздравил лидера и братский народ Азербайджана с историческим событием – состоявшимся накануне в городе Вашингтоне подписанием мирной декларации между Азербайджаном и Арменией”, — говорится в сообщении.
Он выразил уверенность, что скорейшее официальное заключение мирного соглашения будет иметь важное значение для обеспечения мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе.
Стороны также обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Узбекистана в Азербайджан в июле этого года.
продолжаются плодотворные контакты и обмены на всех уровнях;
с начала года товарооборот вырос на 30%;
формируется портфель перспективных проектов кооперации в разных отраслях экономики на основе дорожной карты;
ведутся практические работы в рамках подписанного Соглашения о разделе продукции по стратегическому проекту в нефтегазовой сфере.
Лидеры также рассмотрели график предстоящих встреч и мероприятий на высшем уровне.