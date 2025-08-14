Будущие врачи из пяти стран встретились в Самарканде
Пятидневная программа летнего лагеря включает научные, спортивные и культурные мероприятия.
САМАРКАНД, 14 авг — Sputnik. В Самарканде проходит международный летний лагерь студентов медицинских вузов, объединивший более 60 участников из 20 университетов Узбекистана, России, Казахстана, Беларуси и Кыргызстана, сообщает корреспондент Sputnik.
В течение пяти дней на базе Самаркандского государственного медицинского университета организуют научные спортивные и культурные мероприятия.
В первые дни летней школы студенты ознакомились с системой обучения и условиями в Самаркандском медуниверситете, посетили учебные лаборатории и пообщались с преподавателями.
"Впервые в Самарканде. Было интересно увидеть, как здесь готовят будущих специалистов здравоохранения. Очень понравился город, его архитектура, гостеприимные жители и, конечно, национальная кухня", — рассказал студент 2-го курса Витебского государственного медицинского университета Алексей Наместников.
Будущий стоматолог из Беларуси уже успел подружиться и обменяться контактами со студентами, обучающимися по такому же направлению в России, Казахстане и Узбекистане. В дальнейшем он планирует реализовать с ними совместный проект.
Одним из важных событий лагеря стала научная конференция, на которой выступили около 20 студентов и ординаторов. В их числе студентка 3-го курса Волгоградского государственного медицинского университета Кира Солонцова, которая представила исследование о боевых повреждениях лучевого нерва.
"Я выступила с докладом и рассказала о своем исследовании, которое веду совместно с нашим госпиталем. В частности, мы разработали новую методику реконструкции и реабилитации поврежденного нерва. Проект пока на стадии доработки, и я планирую привлечь к нему экспертов", — отметила она.
Помимо учебной программы, студенты участвовали в спортивных эстафетах, квизах и конкурсе на лучшего по оказанию первой помощи.
"Летний лагерь — не только возможность обмена знаниями, но и площадка для укрепления дружеских связей между молодыми людьми разных национальностей", — отмечает ректор Самаркандского государственного медицинского университета, профессор Жасур Ризаев.
В рамках программы летнего лагеря студенты также примут участие в мастер-классах и посетят медицинские учреждения.
По завершении самым активным участникам вручат дипломы, сертификаты и памятные подарки. Финальным аккордом мероприятия станет праздничная программа с творческими номерами будущих медиков, посвященная Международному дню молодежи, который ежегодно отмечается 12 августа.