Будущие врачи из пяти стран встретились в Самарканде

Будущие врачи из пяти стран встретились в Самарканде

Пятидневная программа летнего лагеря включает научные, спортивные и культурные мероприятия

2025-08-14T18:15+0500

САМАРКАНД, 14 авг — Sputnik. В Самарканде проходит международный летний лагерь студентов медицинских вузов, объединивший более 60 участников из 20 университетов Узбекистана, России, Казахстана, Беларуси и Кыргызстана, сообщает корреспондент Sputnik.В течение пяти дней на базе Самаркандского государственного медицинского университета организуют научные спортивные и культурные мероприятия.В первые дни летней школы студенты ознакомились с системой обучения и условиями в Самаркандском медуниверситете, посетили учебные лаборатории и пообщались с преподавателями.Будущий стоматолог из Беларуси уже успел подружиться и обменяться контактами со студентами, обучающимися по такому же направлению в России, Казахстане и Узбекистане. В дальнейшем он планирует реализовать с ними совместный проект.Одним из важных событий лагеря стала научная конференция, на которой выступили около 20 студентов и ординаторов. В их числе студентка 3-го курса Волгоградского государственного медицинского университета Кира Солонцова, которая представила исследование о боевых повреждениях лучевого нерва.Помимо учебной программы, студенты участвовали в спортивных эстафетах, квизах и конкурсе на лучшего по оказанию первой помощи. В рамках программы летнего лагеря студенты также примут участие в мастер-классах и посетят медицинские учреждения.По завершении самым активным участникам вручат дипломы, сертификаты и памятные подарки. Финальным аккордом мероприятия станет праздничная программа с творческими номерами будущих медиков, посвященная Международному дню молодежи, который ежегодно отмечается 12 августа.

