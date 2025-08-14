Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250814/studenty-mediki-pyati-stran-lager-samarkand-51240006.html
Будущие врачи из пяти стран встретились в Самарканде
Будущие врачи из пяти стран встретились в Самарканде
Sputnik Узбекистан
Пятидневная программа летнего лагеря включает научные, спортивные и культурные мероприятия
2025-08-14T18:15+0500
2025-08-14T18:15+0500
общество
эксклюзив
узбекистан
самарканд
студенты
медики
вузы
лагерь
россия
казахстан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0e/51238460_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98f97d739ea62995d66004bb15a72237.jpg
САМАРКАНД, 14 авг — Sputnik. В Самарканде проходит международный летний лагерь студентов медицинских вузов, объединивший более 60 участников из 20 университетов Узбекистана, России, Казахстана, Беларуси и Кыргызстана, сообщает корреспондент Sputnik.В течение пяти дней на базе Самаркандского государственного медицинского университета организуют научные спортивные и культурные мероприятия.В первые дни летней школы студенты ознакомились с системой обучения и условиями в Самаркандском медуниверситете, посетили учебные лаборатории и пообщались с преподавателями.Будущий стоматолог из Беларуси уже успел подружиться и обменяться контактами со студентами, обучающимися по такому же направлению в России, Казахстане и Узбекистане. В дальнейшем он планирует реализовать с ними совместный проект.Одним из важных событий лагеря стала научная конференция, на которой выступили около 20 студентов и ординаторов. В их числе студентка 3-го курса Волгоградского государственного медицинского университета Кира Солонцова, которая представила исследование о боевых повреждениях лучевого нерва.Помимо учебной программы, студенты участвовали в спортивных эстафетах, квизах и конкурсе на лучшего по оказанию первой помощи. В рамках программы летнего лагеря студенты также примут участие в мастер-классах и посетят медицинские учреждения.По завершении самым активным участникам вручат дипломы, сертификаты и памятные подарки. Финальным аккордом мероприятия станет праздничная программа с творческими номерами будущих медиков, посвященная Международному дню молодежи, который ежегодно отмечается 12 августа.
https://uz.sputniknews.ru/20250814/studenty-umed-stajirovka-moskva-51228466.html
узбекистан
самарканд
россия
казахстан
беларусь
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0e/51238460_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d5cce125c817e759ccca03ceb9e3e076.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
врачи страны самарканд лето лагерь
врачи страны самарканд лето лагерь

Будущие врачи из пяти стран встретились в Самарканде

18:15 14.08.2025
© SputnikВ Самарканде проходит международный летний лагерь студентов медицинских вузов
В Самарканде проходит международный летний лагерь студентов медицинских вузов - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.08.2025
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
Пятидневная программа летнего лагеря включает научные, спортивные и культурные мероприятия.
САМАРКАНД, 14 авг — Sputnik. В Самарканде проходит международный летний лагерь студентов медицинских вузов, объединивший более 60 участников из 20 университетов Узбекистана, России, Казахстана, Беларуси и Кыргызстана, сообщает корреспондент Sputnik.
В течение пяти дней на базе Самаркандского государственного медицинского университета организуют научные спортивные и культурные мероприятия.
© Sputnik
В Самарканде проходит международный летний лагерь студентов медицинских вузов - Sputnik Узбекистан
1/9
© Sputnik
© Sputnik
В Самарканде проходит международный летний лагерь студентов медицинских вузов - Sputnik Узбекистан
2/9
© Sputnik
© Sputnik
В Самарканде проходит международный летний лагерь студентов медицинских вузов - Sputnik Узбекистан
3/9
© Sputnik
© Sputnik
В Самарканде проходит международный летний лагерь студентов медицинских вузов - Sputnik Узбекистан
4/9
© Sputnik
© Sputnik
В Самарканде проходит международный летний лагерь студентов медицинских вузов - Sputnik Узбекистан
5/9
© Sputnik
© Sputnik
В Самарканде проходит международный летний лагерь студентов медицинских вузов - Sputnik Узбекистан
6/9
© Sputnik
© Sputnik
В Самарканде проходит международный летний лагерь студентов медицинских вузов - Sputnik Узбекистан
7/9
© Sputnik
© Sputnik
В Самарканде проходит международный летний лагерь студентов медицинских вузов - Sputnik Узбекистан
8/9
© Sputnik
© Sputnik
В Самарканде проходит международный летний лагерь студентов медицинских вузов - Sputnik Узбекистан
9/9
© Sputnik
1/9
© Sputnik
2/9
© Sputnik
3/9
© Sputnik
4/9
© Sputnik
5/9
© Sputnik
6/9
© Sputnik
7/9
© Sputnik
8/9
© Sputnik
9/9
© Sputnik
В первые дни летней школы студенты ознакомились с системой обучения и условиями в Самаркандском медуниверситете, посетили учебные лаборатории и пообщались с преподавателями.
"Впервые в Самарканде. Было интересно увидеть, как здесь готовят будущих специалистов здравоохранения. Очень понравился город, его архитектура, гостеприимные жители и, конечно, национальная кухня", — рассказал студент 2-го курса Витебского государственного медицинского университета Алексей Наместников.
Будущий стоматолог из Беларуси уже успел подружиться и обменяться контактами со студентами, обучающимися по такому же направлению в России, Казахстане и Узбекистане. В дальнейшем он планирует реализовать с ними совместный проект.
Одним из важных событий лагеря стала научная конференция, на которой выступили около 20 студентов и ординаторов. В их числе студентка 3-го курса Волгоградского государственного медицинского университета Кира Солонцова, которая представила исследование о боевых повреждениях лучевого нерва.

"Я выступила с докладом и рассказала о своем исследовании, которое веду совместно с нашим госпиталем. В частности, мы разработали новую методику реконструкции и реабилитации поврежденного нерва. Проект пока на стадии доработки, и я планирую привлечь к нему экспертов", — отметила она.

Помимо учебной программы, студенты участвовали в спортивных эстафетах, квизах и конкурсе на лучшего по оказанию первой помощи.
"Летний лагерь — не только возможность обмена знаниями, но и площадка для укрепления дружеских связей между молодыми людьми разных национальностей", — отмечает ректор Самаркандского государственного медицинского университета, профессор Жасур Ризаев.
В рамках программы летнего лагеря студенты также примут участие в мастер-классах и посетят медицинские учреждения.
По завершении самым активным участникам вручат дипломы, сертификаты и памятные подарки. Финальным аккордом мероприятия станет праздничная программа с творческими номерами будущих медиков, посвященная Международному дню молодежи, который ежегодно отмечается 12 августа.
Будущие дипломаты Узбекистана стажируются в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.08.2025
Будущие дипломаты Узбекистана стажируются в Москве
17:00
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0