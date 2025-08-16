Лидеры Евросоюза заявили о готовности работать над саммитом Россия – США – Украина

https://uz.sputniknews.ru/20250816/lidery-evrosoyuza-gotovi-rabotat-nad-sammitom-rossiya-ssha-ukraina-51291840.html
Глава Белого дома Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске созвонился с рядом лидеров стран ЕС, НАТО и евроинститутов.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Европейские лидеры готовы работать с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским над подготовкой трехстороннего саммита России, США и Украины при поддержке Европы. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Франции, Италии, Германии, Великобритании, Финляндии, Польши, глав Еврокомиссии и Евросовета по итогам телефонного разговора с американским президентом.Россия заинтересована в восстановлении отношений с США – экспертДональд Трамп по итогам переговоров с Путиным созвонился с рядом лидеров стран ЕС, НАТО и евроинститутов. В беседе участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте, лидеры Франции, Германии, Великобритании, Польши, Италии, Финляндии. Также к разговору подключались госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.Лидеры Евросоюза выпустили совместное заявление после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. В нем говорится, что:Это заявление подготовило руководство Франции, Италии, ФРГ, Британии, Финляндии, Польши, Португалии и Еврокомиссии."Из вчера в завтра" – Путин надеется, что РФ и США удастся шагнуть в новое будущееРанее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Европейские лидеры готовы работать с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским над подготовкой трехстороннего саммита России, США и Украины при поддержке Европы. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Франции, Италии, Германии, Великобритании, Финляндии, Польши, глав Еврокомиссии и Евросовета по итогам телефонного разговора с американским президентом.
"По замыслу президента Трампа, следующим шагом должны стать дальнейшие переговоры с участием президента Зеленского, с которым он вскоре встретится. Мы также готовы работать с президентом Трампом и президентом Зеленским над проведением трехстороннего саммита при европейской поддержке", – сообщается в заявлении правительства ФРГ.
Дональд Трамп по итогам переговоров с Путиным созвонился с рядом лидеров стран ЕС, НАТО и евроинститутов. В беседе участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте, лидеры Франции, Германии, Великобритании, Польши, Италии, Финляндии. Также к разговору подключались госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.
Лидеры Евросоюза выпустили совместное заявление после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
Европа продолжит усиливать санкционное давление на Москву.
Киев должен получить "железобетонные гарантии безопасности" и самостоятельно принимать решения по территории.
России не следует блокировать интеграцию Украины в ЕС и НАТО, ограничения для ВСУ также недопустимы.
Европейские политики готовы работать с главой Белого дома и Владимиром Зеленским над подготовкой трехстороннего саммита Москвы, Вашингтона и Киева.
Они приветствовали усилия Трампа, направленные на достижение мира.
Это заявление подготовило руководство Франции, Италии, ФРГ, Британии, Финляндии, Польши, Португалии и Еврокомиссии.
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут.
Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.