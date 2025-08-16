https://uz.sputniknews.ru/20250816/lidery-evrosoyuza-gotovi-rabotat-nad-sammitom-rossiya-ssha-ukraina-51291840.html

Лидеры Евросоюза заявили о готовности работать над саммитом Россия – США – Украина

Лидеры Евросоюза заявили о готовности работать над саммитом Россия – США – Украина

Sputnik Узбекистан

Глава Белого дома Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске созвонился с рядом лидеров стран ЕС, НАТО и евроинститутов.

2025-08-16T17:52+0500

2025-08-16T17:52+0500

2025-08-16T17:52+0500

дональд трамп

сша

владимир путин

россия

саммит

евросоюз

украина

в мире

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/15/30135847_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_a1821718e8b63598d1470f16ebef59d1.jpg

ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Европейские лидеры готовы работать с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским над подготовкой трехстороннего саммита России, США и Украины при поддержке Европы. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Франции, Италии, Германии, Великобритании, Финляндии, Польши, глав Еврокомиссии и Евросовета по итогам телефонного разговора с американским президентом.Россия заинтересована в восстановлении отношений с США – экспертДональд Трамп по итогам переговоров с Путиным созвонился с рядом лидеров стран ЕС, НАТО и евроинститутов. В беседе участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте, лидеры Франции, Германии, Великобритании, Польши, Италии, Финляндии. Также к разговору подключались госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.Лидеры Евросоюза выпустили совместное заявление после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. В нем говорится, что:Это заявление подготовило руководство Франции, Италии, ФРГ, Британии, Финляндии, Польши, Португалии и Еврокомиссии."Из вчера в завтра" – Путин надеется, что РФ и США удастся шагнуть в новое будущееРанее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

https://uz.sputniknews.ru/20250816/shans-na-mir-kak-proshli-peregovory-putina-i-trampa-na-alyaske-51277750.html

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

евросоюз саммит россия сша украина путин трамп аляска