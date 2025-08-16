https://uz.sputniknews.ru/20250816/tashkent-mejdunarodnyy-turnir-legkaya-atletika-51285332.html

В Ташкенте стартовал международный турнир по легкой атлетике

В соревнованиях принимают участие около 250 спортсменов из 15 стран мира.

ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. В Ташкенте стартовал международный турнир по легкой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета.В соревнованиях бронзовой категории по версии Всемирной федерации легкой атлетики принимают участие около 250 спортсменов из 15 стран мира. Турнир предоставляет участникам рейтинговые очки для предстоящего чемпионата мира, который пройдет в следующем месяце в Токио. Рейн-Рур-2025: Узбекистан завершил Универсиаду с лучшим результатом в своей историиСогласно программе, атлеты будут состязаться в 22 дисциплинах. В том числе, в основной состав заявлена и сборная Узбекистана, которая поборется за медали.Впервые в истории легкоатлеты Узбекистана заняли второе место на чемпионате Азии U18Межународный турнир "Silk Road to Tokyo" продлится до 17 августа.

