Новости
В Ташкенте стартовал международный турнир по легкой атлетике
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. В Ташкенте стартовал международный турнир по легкой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета.
"Сегодня в столице начался международный турнир по легкой атлетике "Silk Road to Tokyo", – говорится в сообщении.
В соревнованиях бронзовой категории по версии Всемирной федерации легкой атлетики принимают участие около 250 спортсменов из 15 стран мира.
Турнир предоставляет участникам рейтинговые очки для предстоящего чемпионата мира, который пройдет в следующем месяце в Токио.
Согласно программе, атлеты будут состязаться в 22 дисциплинах. В том числе, в основной состав заявлена и сборная Узбекистана, которая поборется за медали.
Межународный турнир "Silk Road to Tokyo" продлится до 17 августа.