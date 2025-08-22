https://uz.sputniknews.ru/20250822/skazal-net--zelenskiy-otverg-vse-predlojeniya-trampa-o-razreshenii-konflikta-51429744.html

Сказал "нет": Зеленский отверг все предложения Трампа о разрешении конфликта

Сказал "нет": Зеленский отверг все предложения Трампа о разрешении конфликта

Sputnik Узбекистан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского еще не запланирована, но российский лидер готов встретиться с главой киевского режима, если будет готова повестка дня для такого саммита. Пока ее нет.

2025-08-22T17:25+0500

2025-08-22T17:25+0500

2025-08-22T17:42+0500

сергей лавров

владимир зеленский

дональд трамп

интервью

в мире

россия

украина

владимир путин

сша

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/16/51430156_0:0:1043:586_1920x0_80_0_0_41e28c0bd413bffeea97c463b5ac2566.jpg

ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения Дональда Трампа, которые США считают необходимыми для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC.Россия же, по словам министра, согласилась продемонстрировать гибкость по некоторым вопросам, которые поднял президент США.Говоря о возможности встречи Владимира Путина с Зеленским, глава МИД сообщил, что она не планируется. Однако российский президент готов встретиться с главой киевского режима, если будет готова повестка дня для такого саммита. Пока ее нет, заявил глава МИД РФ.Россия заинтересована в восстановлении отношений с США – экспертНа Аляске 15 августа прошел российско-американский саммит. Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.Трамп сообщил Путину об итогах переговоров с Зеленским18 августа Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

https://uz.sputniknews.ru/20250816/shans-na-mir-kak-proshli-peregovory-putina-i-trampa-na-alyaske-51277750.html

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

зеленский трамп путин разрешение конфликта лавров интервью украина россия сша