Сказал "нет": Зеленский отверг все предложения Трампа о разрешении конфликта
Сказал "нет": Зеленский отверг все предложения Трампа о разрешении конфликта
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского еще не запланирована, но российский лидер готов встретиться с главой киевского режима, если будет готова повестка дня для такого саммита. Пока ее нет.
17:25 22.08.2025 (обновлено: 17:42 22.08.2025)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского еще не запланирована, но российский лидер готов встретиться с главой киевского режима, если будет готова повестка дня для такого саммита. Пока ее нет.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения Дональда Трампа, которые США считают необходимыми для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC.
"Всем было предельно ясно, что есть несколько принципов, которые, как полагает Вашингтон, должны быть приняты, в том числе никакого членства в НАТО <...> обсуждение территориальных вопросов, а Зеленский сказал "нет" на все это", — сказал он.
Россия же, по словам министра, согласилась продемонстрировать гибкость по некоторым вопросам, которые поднял президент США.
"Президент Трамп предложил после Анкориджа несколько пунктов, мнения по которым мы разделяем, и по некоторым из них мы согласились <...> проявить некоторую гибкость", — отметил Лавров.
Говоря о возможности встречи Владимира Путина с Зеленским, глава МИД сообщил, что она не планируется. Однако российский президент готов встретиться с главой киевского режима, если будет готова повестка дня для такого саммита. Пока ее нет, заявил глава МИД РФ.
"Встреча не запланирована... Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка дня для саммита, и эта повестка дня совсем не готова", — отметил Лавров.
На Аляске 15 августа прошел российско-американский саммит. Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
18 августа Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.