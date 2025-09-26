https://uz.sputniknews.ru/20250926/rossiya-uzbekistan-podpisali-dokumenty-rasshirenie-sotrudnichestva-atomnaya-sfera-52280975.html

Россия и Узбекистан подписали документы о расширении сотрудничества в атомной сфере

Совместный проект по строительству АЭС в Узбекистане предусматривает возведение двух энергоблоков большой мощности и двух энергоблоков мощностью 55 МВт.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Россия и Узбекистан на площадке глобального атомного форума "Мировая атомная неделя" подписали два документа о расширении сотрудничества в атомной сфере. Об этом сообщила госкорпорация "Росатом".В церемонии подписания приняли участие генеральный директор АО "Росатом Энергетические проекты" Андрей Рождествин и глава Дирекции по строительству атомной электростанции Абдужамил Калмуратов.В Узбекистане возведут город атомщиков для эксплуатации АЭСПо информации пресс-службы Узатома, первый документ представляет собой Дополнительное соглашение об основных условиях реализации проекта по сооружению интегрированной атомной электростанции в Узбекистане к Соглашению от 20 июня 2025 года между АО "Росатом Энергетические проекты" и ГП "Дирекция по строительству АЭС".Стороны также подписали основные условия контрактов на поставку топлива для АЭС малой и большой мощности.Второй документ — это Соглашение об основных условиях контрактов на поставку ядерного топлива для атомной электростанции малой мощности и атомной электростанции большой мощности в Республике Узбекистан между АО "Росатом Энергетические проекты" и ГП "Дирекция по строительству АЭС".По словам генерального директора Госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачёва, подписание знаменует новый этап в развитии отношений между Росатомом и Узбекистаном в сфере мирного атома.По словам главы Узатома, проект — это смелое сочетание передовых технологий маломодульных станций и проверенных временем решений классической атомной энергетики большой мощности.В ходе пленарной сессии, прошедшей в рамках "Мировой атомной недели" в Москве, глава Узатома отметил, что молодежь Узбекистана видит огромный потенциал в сфере атомной энергетики. По его словам, молодежь Узбекистана хочет заниматься наукой в атомной отрасли.Также он сообщил, что Узатом и Росатом планируют создать учебный кластер в атомной сфере — от детсада до вуза.

