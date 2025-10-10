https://uz.sputniknews.ru/20251010/rabochiy-vizit-shavkata-mirziyoeva-v-tadjikistan-zavershilsya-52619303.html
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Рабочий визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан завершился, сообщает пресс-служба главы государства.В рамках программы пребывания в городе Душанбе президент Узбекистана провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.Россия была, есть и всегда будет для нас ключевым партнером и союзником — МирзиёевТакже Шавкат Мирзиёев принял участие во втором саммите в формате "Центральная Азия – Россия" и очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.Лидер Узбекистана выступил с рядом инициатив, направленных на расширение практического взаимодействия и повышение результативности многостороннего сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.По завершении мероприятий визита в международном аэропорту Душанбе высокого гостя проводили Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и другие официальные лица. Глава государства отбыл в Ташкент.
17:56 10.10.2025 (обновлено: 18:01 10.10.2025)
