В рамках программы пребывания в городе Душанбе президент Узбекистана принял участие во втором саммите в формате "Центральная Азия – Россия" и очередном заседании Совета глав государств СНГ, а также провел переговоры с президентом Таджикистана.

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Рабочий визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан завершился, сообщает пресс-служба главы государства.В рамках программы пребывания в городе Душанбе президент Узбекистана провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.Россия была, есть и всегда будет для нас ключевым партнером и союзником — МирзиёевТакже Шавкат Мирзиёев принял участие во втором саммите в формате "Центральная Азия – Россия" и очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.Лидер Узбекистана выступил с рядом инициатив, направленных на расширение практического взаимодействия и повышение результативности многостороннего сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.По завершении мероприятий визита в международном аэропорту Душанбе высокого гостя проводили Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и другие официальные лица. Глава государства отбыл в Ташкент.

