Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб от удара украинского беспилотника

Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил соболезнования и назвал Зуева мужественным, смелым и талантливым журналистом.

2025-10-17T10:05+0500

2025-10-17T10:05+0500

2025-10-17T10:10+0500

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области, его коллега Юрий Войткевич получил тяжелое ранение при выполнении журналистского задания из-за удара украинского беспилотника.Юрий Войткевич длительное время трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему была объявлена благодарность президента.Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил соболезнования и назвал Зуева мужественным, смелым и талантливым журналистом.Он также выразил благодарность Минобороны за спасение тяжелораненого корреспондента.Войткевичу провели операцию, она прошла успешно. Он в стабильном состоянии, позднее его должны доставить в Москву.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пожелала выздоровления пострадавшему военкору.На смерть военкора отреагировал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. В связи с гибелью журналиста он заявил, что его смерть — еще один пример того, какую высокую цену платят работающие в зоне конфликтов сотрудники СМИ.Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник выразил уверенность, что Россия очень скоро установит данные оператора ВСУ, атаковавшего военкоров, и он понесет наказание.Делегация России призывала ЮНЕСКО осудить убийство военкора РИА Новости Ивана Зуева киевским режимом.В Госдуме РФ гибель военкора считают прямым доказательством того, что Украина ведет войну против правды.Он отметил, что Зуев был настоящим профессионалом — честным, мужественным, преданным делу, его работа заслуженно отмечалась государственными наградами. По словам политика, когда человек идет туда, где опасно, чтобы донести правду до людей — это настоящая журналистика.Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.

