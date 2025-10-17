Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб от удара украинского беспилотника

https://uz.sputniknews.ru/20251017/voenkor-ria-novosti-ivan-zuev-pogib-ot-udara-ukrainskogo-bespilotnika-52762408.html
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил соболезнования и назвал Зуева мужественным, смелым и талантливым журналистом.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области, его коллега Юрий Войткевич получил тяжелое ранение при выполнении журналистского задания из-за удара украинского беспилотника.
Юрий Войткевич длительное время трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему была объявлена благодарность президента.
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил соболезнования и назвал Зуева мужественным, смелым и талантливым журналистом.
"Иван пал смертью храбрых при выполнении редакционного задания в результате атаки дрона ВСУ. Он <...> сделал очень много, чтобы рассказывать правду о происходящих событиях в зоне военного конфликта. Мы позаботимся о его родных и близких и, конечно же, сохраним память о нашем товарище", — подчеркнул Киселев.
Он также выразил благодарность Минобороны за спасение тяжелораненого корреспондента.
"Мы очень благодарны Министерству обороны за заботу и содействие в спасении нашего раненого военкора Юрия Войткевича, за отношение к военкорам, которое мы чувствуем каждую минуту. Мы рядом и работаем вместе на победу", — сказал Киселев.
Войткевичу провели операцию, она прошла успешно. Он в стабильном состоянии, позднее его должны доставить в Москву.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пожелала выздоровления пострадавшему военкору.
На смерть военкора отреагировал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. В связи с гибелью журналиста он заявил, что его смерть — еще один пример того, какую высокую цену платят работающие в зоне конфликтов сотрудники СМИ.
"Эта смерть — еще один пример того, какую высокую цену платят журналисты по всему миру, освещая конфликты, просто пытаясь выполнять свою работу", — сказал Дюжаррик.
Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник выразил уверенность, что Россия очень скоро установит данные оператора ВСУ, атаковавшего военкоров, и он понесет наказание.
Делегация России призывала ЮНЕСКО осудить убийство военкора РИА Новости Ивана Зуева киевским режимом.
"Обращаем внимание Секретариата ЮНЕСКО на это преступление и призываем гендиректора в соответствии с профильными решениями Генконференции и Исполсовета ЮНЕСКО осудить убийство российского журналиста", — говорится в заявлении.
В Госдуме РФ гибель военкора считают прямым доказательством того, что Украина ведет войну против правды.
"Такие преступления киевского режима против журналистов — это прямое доказательство того, что Украина ведет не только военные действия, но и, по сути, войну против правды", — заявил первый заместитель руководителя думской фракции "Справедливая Россия — За правду" Дмитрий Гусев.
Он отметил, что Зуев был настоящим профессионалом — честным, мужественным, преданным делу, его работа заслуженно отмечалась государственными наградами. По словам политика, когда человек идет туда, где опасно, чтобы донести правду до людей — это настоящая журналистика.
"Глубоко соболезную родным и близким военкора РИА Новости Ивана Зуева. Он погиб, выполняя свой профессиональный долг — рассказывая правду о происходящем. Желаю скорейшего выздоровления Юрию Войткевичу. Мы обязаны помнить и защищать тех, кто с риском для жизни выполняет свою работу — ради страны, ради правды и ради мира", — добавил Гусев.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин
и Ростислав Журавлев.