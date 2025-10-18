https://uz.sputniknews.ru/20251018/stalo-izvestno-gde-i-kogda-sostoitsya-zasedanie-soveta-regionov-uzbekistana-rossii-52804756.html
Стало известно, где и когда состоится заседание Совета регионов Узбекистана и России
Стало известно, где и когда состоится заседание Совета регионов Узбекистана и России
Участники мероприятия определят новые направления сотрудничества, подпишут конкретные соглашения между регионами и бизнес-структурами двух стран, а также наметят пути преодоления существующих препятствий в развитии торгово-экономических связей.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В Московской области 21-22 октября пройдет второе заседание Совета регионов России и Узбекистана, в рамках которого планируется подписание пакета соглашений, сообщает информационное агентство "Дунё".Организаторами мероприятия выступают министерство экономического развития России, министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, а также правительство Московской области.В рамках форума запланированы пленарное заседание, заседания Российско-узбекского и Узбекско-российского деловых советов, а также тематические панельные сессии по ключевым направлениям сотрудничества — включая перспективы электронной торговли, инвестиции в промышленность, координацию в сфере транспорта и логистики, реализацию энергетических проектов и взаимодействие в агропромышленном комплексе.Первое заседание Совета регионов состоялось 27 мая 2024 года в Ташкенте в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан. В мероприятии под председательством глав двух государств приняли участие главы всех 14 узбекистанских и 28 российских регионов. По итогам работы совета был подготовлен пакет соглашений на сумму более $5 млрд.
10:36 18.10.2025 (обновлено: 10:39 18.10.2025)
Участники мероприятия определят новые направления сотрудничества, подпишут конкретные соглашения между регионами и бизнес-структурами двух стран, а также наметят пути преодоления существующих препятствий в развитии торгово-экономических связей.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В Московской области 21-22 октября пройдет второе заседание Совета регионов России и Узбекистана, в рамках которого планируется подписание пакета соглашений, сообщает информационное агентство "Дунё".
"В Московской области 21-22 октября 2025 года состоится второе заседание Совета регионов России и Узбекистана, являющегося ключевой площадкой для обсуждения вопросов межрегионального сотрудничества двух стран", — говорится в сообщении агентства.
Организаторами мероприятия выступают министерство экономического развития России, министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, а также правительство Московской области.
В рамках форума запланированы пленарное заседание, заседания Российско-узбекского и Узбекско-российского деловых советов, а также тематические панельные сессии по ключевым направлениям сотрудничества — включая перспективы электронной торговли, инвестиции в промышленность, координацию в сфере транспорта и логистики, реализацию энергетических проектов и взаимодействие в агропромышленном комплексе.
"По итогам второго Совета регионов планируется определить новые направления сотрудничества, подписать конкретные соглашения между регионами и бизнес-структурами двух стран, а также наметить пути преодоления существующих препятствий в развитии торгово-экономических связей", — добавили в агентстве.
Первое заседание Совета регионов состоялось 27 мая 2024 года в Ташкенте в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан. В мероприятии под председательством глав двух государств приняли участие главы всех 14 узбекистанских и 28 российских регионов. По итогам работы совета был подготовлен пакет соглашений на сумму более $5 млрд.