https://uz.sputniknews.ru/20251018/stalo-izvestno-gde-i-kogda-sostoitsya-zasedanie-soveta-regionov-uzbekistana-rossii-52804756.html

Стало известно, где и когда состоится заседание Совета регионов Узбекистана и России

Стало известно, где и когда состоится заседание Совета регионов Узбекистана и России

Sputnik Узбекистан

Участники мероприятия определят новые направления сотрудничества, подпишут конкретные соглашения между регионами и бизнес-структурами двух стран, а также наметят пути преодоления существующих препятствий в развитии торгово-экономических связей.

2025-10-18T10:36+0500

2025-10-18T10:36+0500

2025-10-18T10:39+0500

россия

узбекистан

сотрудничество

московская область

регион

соглашение

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/18/48552299_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_72c86bdc7236c9848e015abd6f24f64d.jpg

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В Московской области 21-22 октября пройдет второе заседание Совета регионов России и Узбекистана, в рамках которого планируется подписание пакета соглашений, сообщает информационное агентство "Дунё".Организаторами мероприятия выступают министерство экономического развития России, министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, а также правительство Московской области.В рамках форума запланированы пленарное заседание, заседания Российско-узбекского и Узбекско-российского деловых советов, а также тематические панельные сессии по ключевым направлениям сотрудничества — включая перспективы электронной торговли, инвестиции в промышленность, координацию в сфере транспорта и логистики, реализацию энергетических проектов и взаимодействие в агропромышленном комплексе.Первое заседание Совета регионов состоялось 27 мая 2024 года в Ташкенте в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан. В мероприятии под председательством глав двух государств приняли участие главы всех 14 узбекистанских и 28 российских регионов. По итогам работы совета был подготовлен пакет соглашений на сумму более $5 млрд.

https://uz.sputniknews.ru/20251010/rossiya-byla-est-vsegda-budet-dlya-nas-klyuchevym-partnerom-soyuznikom-mirziyoev-52589767.html

россия

узбекистан

московская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан россия совет регионов сотрудничество экономика