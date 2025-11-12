https://uz.sputniknews.ru/20251112/rossiyskie-shturmoviki-prodoljayut-osvobojdat-zapadnuyu-chast-kupyanska-53415085.html
Российские штурмовики продолжают освобождать западную часть Купянска
Российские штурмовики продолжают освобождать западную часть Купянска
В ходе боевых действий уничтожено пятнадцать боевиков, удерживающих свои позиции. Вооруженные силы наносят поражение противнику в южной части Купянска и в лесопарковой зоне в городской черте.
ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. Штурмовой отряд группировки "Запад" продолжает освобождение западной части Купянска в Харьковской области, заявил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.Он сообщил, что бойцы отряда зачистили от противника три улицы в западной части Купянска.Российские военные наносят огневое поражение ВСУ в КупянскеКомандир также сообщил, что штурмовики продолжают вести бои в западной части города и уничтожили пятнадцать украинских военных, удерживающих позиции.Вооруженные силы наносят поражение противнику в южной части Купянска и в лесопарковой зоне в городской черте.Командир добавил, что у российских бойцов боевое настроение, они выполнят поставленную задачу.СВО: российские военные освободили территорию комбината в КупянскеГород Купянск является одним из ключевых для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей населенный пункт на две части. Взятие города позволит российской армии продолжить наступать в западную часть региона. Во вторник Минобороны объявило, что армия освободила восточную часть Купянска.К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо город, где находится около пяти тысяч украинских военных.Как отмечали в Минобороны России, подразделения ВСУ в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение дел на фронте, либо полностью потерял связь с реальностью.Российские бойцы регулярно пресекают попытки противника деблокировать окруженные подразделения.
14:48 12.11.2025 (обновлено: 15:19 12.11.2025)
ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. Штурмовой отряд группировки "Запад" продолжает освобождение западной части Купянска в Харьковской области, заявил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.
"Отряд продолжает выполнять задачу по освобождению западной части Купянска", — сказал он.
Он сообщил, что бойцы отряда зачистили от противника три улицы в западной части Купянска.
"Выполнили задачу по зачистке от боевиков ВСУ улиц "1-я Западная", Зодчих и Вербицкого", — рассказал командир в ролике, опубликованном Минобороны.
Командир также сообщил, что штурмовики продолжают вести бои в западной части города и уничтожили пятнадцать украинских военных, удерживающих позиции.
"В ходе боевых действий уничтожили пятнадцать боевиков, удерживающих свои позиции", — сказал Лаврик.
Вооруженные силы наносят поражение противнику в южной части Купянска и в лесопарковой зоне в городской черте.
Командир добавил, что у российских бойцов боевое настроение, они выполнят поставленную задачу.
Город Купянск является одним из ключевых для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей населенный пункт на две части. Взятие города позволит российской армии продолжить наступать в западную часть региона. Во вторник Минобороны объявило, что армия освободила восточную часть Купянска.
К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо город, где находится около пяти тысяч украинских военных.
Как отмечали в Минобороны России, подразделения ВСУ в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение дел на фронте, либо полностью потерял связь с реальностью.
Российские бойцы регулярно пресекают попытки противника деблокировать окруженные подразделения.