ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. Штурмовой отряд группировки "Запад" продолжает освобождение западной части Купянска в Харьковской области, заявил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.Он сообщил, что бойцы отряда зачистили от противника три улицы в западной части Купянска.Российские военные наносят огневое поражение ВСУ в КупянскеКомандир также сообщил, что штурмовики продолжают вести бои в западной части города и уничтожили пятнадцать украинских военных, удерживающих позиции.Вооруженные силы наносят поражение противнику в южной части Купянска и в лесопарковой зоне в городской черте.Командир добавил, что у российских бойцов боевое настроение, они выполнят поставленную задачу.СВО: российские военные освободили территорию комбината в КупянскеГород Купянск является одним из ключевых для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, разделяющей населенный пункт на две части. Взятие города позволит российской армии продолжить наступать в западную часть региона. Во вторник Минобороны объявило, что армия освободила восточную часть Купянска.К концу октября группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо город, где находится около пяти тысяч украинских военных.Как отмечали в Минобороны России, подразделения ВСУ в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение дел на фронте, либо полностью потерял связь с реальностью.Российские бойцы регулярно пресекают попытки противника деблокировать окруженные подразделения.

