Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251113/tashkent-voprosy-uporyadocheniya-trudovoy-migratsii-grajdan-uzbekistan-rossiya-53439613.html
Узбекистан и Россия прорабатывают новые подходы к организации трудовой миграции
Узбекистан и Россия прорабатывают новые подходы к организации трудовой миграции
Sputnik Узбекистан
Замглавы МИД Узбекистана Олимжон Абдуллаев и посол России в республике Алексей Ерхов обсудили возможность возобновления пилотного проекта, предполагающего перенос в Узбекистан части миграционных процедур.
2025-11-13T13:30+0500
2025-11-13T14:54+0500
россия
узбекистан
трудовая миграция
посольство россии в узбекистане
мид узбекистана
сотрудничество
алексей ерхов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0d/53434956_80:282:1829:1266_1920x0_80_0_0_8499740cf9f46d7ba1734ab9130b9ac6.png
ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik. В Ташкенте состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Узбекистана Олимжона Абдуллаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Узбекистане Алексеем Ерховым. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики. Участники встречи обсудили вопросы упорядочения трудовой миграции граждан Узбекистана в Россию. Узбекистан предложил России создать в Ташкенте центр домиграционной подготовкиТакже обменялись мнениями по вопросам возобновления "пилотного проекта", включая:Число трудовых мигрантов из Узбекистана увеличилось до 1,86 миллиона человекДостигнута договоренность о регулярном проведении встреч созданной рабочей группы для оперативного решения возникающих задач по упорядочению миграционных потоков.Ранее директор Агентства миграции при Кабмине РУз Бехзод Мусаев сообщал, что по инициативе агентства ведутся переговоры с российскими Минэкономразвития и МВД об открытии в Ташкенте центра домиграционной подготовки в рамках проекта "Россия — привлекательная для учебы и работы страна".В центре будут проводить процедуры для получения патента на работу в РФ: дактилоскопию, фотографирование, проверку на запрет въезда и оформление страховки.
https://uz.sputniknews.ru/20251003/tashkente-obsudili-voprosy-edinogo-rynka-truda-i-sovershenstvovanie-migratsionnoy-politiki-52436224.html
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0d/53434956_213:100:1768:1266_1920x0_80_0_0_70a296849c8e5ed4a219ed25ff6c96bb.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия узбекистан посол трудовая миграция ерхов мид
россия узбекистан посол трудовая миграция ерхов мид

Узбекистан и Россия прорабатывают новые подходы к организации трудовой миграции

13:30 13.11.2025 (обновлено: 14:54 13.11.2025)
© пресс-служба МИДСостоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации
Состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2025
© пресс-служба МИД
Подписаться
Замглавы МИД Узбекистана Олимжон Абдуллаев и посол России в республике Алексей Ерхов обсудили возможность возобновления пилотного проекта, предполагающего перенос в Узбекистан части миграционных процедур.
ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik. В Ташкенте состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Узбекистана Олимжона Абдуллаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Узбекистане Алексеем Ерховым. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.
Участники встречи обсудили вопросы упорядочения трудовой миграции граждан Узбекистана в Россию.
Узбекистан предложил России создать в Ташкенте центр домиграционной подготовки
Также обменялись мнениями по вопросам возобновления "пилотного проекта", включая:
перенос в страну миграционных процедур, медицинского осмотра;
сдачу экзамена по русскому языку в филиалах российских вузов в Ташкенте и Джизаке;
открытие центров по изучению языка, истории и законодательства Российской Федерации;
привлечение российских педагогов и мастеров производственного обучения к подготовке кадров в системе профессионального образования в Узбекистане.
"Особое внимание уделено недопущению любых проявлений ущемления или нарушения прав граждан Узбекистана, как нарушителей, так и законопослушных, в ходе миграционных рейдов", — отметили в министерстве.
Число трудовых мигрантов из Узбекистана увеличилось до 1,86 миллиона человек
Достигнута договоренность о регулярном проведении встреч созданной рабочей группы для оперативного решения возникающих задач по упорядочению миграционных потоков.
Ранее директор Агентства миграции при Кабмине РУз Бехзод Мусаев сообщал, что по инициативе агентства ведутся переговоры с российскими Минэкономразвития и МВД об открытии в Ташкенте центра домиграционной подготовки в рамках проекта "Россия — привлекательная для учебы и работы страна".
В центре будут проводить процедуры для получения патента на работу в РФ: дактилоскопию, фотографирование, проверку на запрет въезда и оформление страховки.
в Ташкенте состоялся узбекско-российский круглый стол на тему Совершенствование миграционной политики в рамках формирования единого рынка труда СНГ. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2025
В Ташкенте обсудили вопросы единого рынка труда и совершенствование миграционной политики
3 октября, 15:15
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0