https://uz.sputniknews.ru/20251113/tashkent-voprosy-uporyadocheniya-trudovoy-migratsii-grajdan-uzbekistan-rossiya-53439613.html

Узбекистан и Россия прорабатывают новые подходы к организации трудовой миграции

Узбекистан и Россия прорабатывают новые подходы к организации трудовой миграции

Sputnik Узбекистан

Замглавы МИД Узбекистана Олимжон Абдуллаев и посол России в республике Алексей Ерхов обсудили возможность возобновления пилотного проекта, предполагающего перенос в Узбекистан части миграционных процедур.

2025-11-13T13:30+0500

2025-11-13T13:30+0500

2025-11-13T14:54+0500

россия

узбекистан

трудовая миграция

посольство россии в узбекистане

мид узбекистана

сотрудничество

алексей ерхов

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0d/53434956_80:282:1829:1266_1920x0_80_0_0_8499740cf9f46d7ba1734ab9130b9ac6.png

ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik. В Ташкенте состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Узбекистана Олимжона Абдуллаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Узбекистане Алексеем Ерховым. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики. Участники встречи обсудили вопросы упорядочения трудовой миграции граждан Узбекистана в Россию. Узбекистан предложил России создать в Ташкенте центр домиграционной подготовкиТакже обменялись мнениями по вопросам возобновления "пилотного проекта", включая:Число трудовых мигрантов из Узбекистана увеличилось до 1,86 миллиона человекДостигнута договоренность о регулярном проведении встреч созданной рабочей группы для оперативного решения возникающих задач по упорядочению миграционных потоков.Ранее директор Агентства миграции при Кабмине РУз Бехзод Мусаев сообщал, что по инициативе агентства ведутся переговоры с российскими Минэкономразвития и МВД об открытии в Ташкенте центра домиграционной подготовки в рамках проекта "Россия — привлекательная для учебы и работы страна".В центре будут проводить процедуры для получения патента на работу в РФ: дактилоскопию, фотографирование, проверку на запрет въезда и оформление страховки.

https://uz.sputniknews.ru/20251003/tashkente-obsudili-voprosy-edinogo-rynka-truda-i-sovershenstvovanie-migratsionnoy-politiki-52436224.html

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия узбекистан посол трудовая миграция ерхов мид