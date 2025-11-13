https://uz.sputniknews.ru/20251113/uzbekistan-finansirovanie-agrosektora-pischevoy-promyshlennosti-sfere-uslug-53433242.html

В Узбекистане увеличат финансирование агросектора, пищевой промышленности и сферы услуг

В Узбекистане увеличат финансирование агросектора, пищевой промышленности и сферы услуг

Президенту Шавкату Мирзиёеву доложено о проводимой работе и задачах на 2026 год по сдерживанию инфляции и обеспечению макроэкономической стабильности.

ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с информацией о проводимой работе и задачах на 2026 год по сдерживанию инфляции и обеспечению макроэкономической стабильности, сообщили в пресс-службе главы государства.На совещании было отмечено, что на 1 ноября 2025 года годовой уровень инфляции в Узбекистане снизился до 7,8% против 10,2% годом ранее. В 2026 году планируется снизить этот показатель до 7%, а в 2027 году — удержать в пределах 5%. Для достижения этих целей планируется стимулировать предложения товаров и услуг на внутреннем рынке. Так, в 2026 году банки увеличат финансирование проектов в аграрном секторе, пищевой промышленности и сфере услуг. Президент подчеркнул важность принятия всех необходимых мер для обеспечения стабильности цен на основные виды продовольственной продукции.Главу государства проинформировали о выполнении поручений по поддержке микро-, малого и среднего бизнеса. Так, с начала года субъектам предпринимательства выдано 116 трлн сумов кредитов, что в 1,4 раза больше, чем годом ранее.В рамках работы непосредственно в махаллях были поддержаны бизнес-инициативы 89 тысяч человек, которые получили кредиты на 1,1 трлн сумов. До конца года этот показатель достигнет 100 тысяч человек.Октябрьская инфляция в Узбекистане — инфографикаВ завершение президент подчеркнул, что главной задачей банковско-финансовой политики и впредь должны быть создание для населения и бизнеса стабильной финансовой среды, укрепление доверия к банковской системе и развитие здоровой конкуренции на финансовом рынке.

