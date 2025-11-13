В Узбекистане увеличат финансирование агросектора, пищевой промышленности и сферы услуг
09:35 13.11.2025 (обновлено: 09:46 13.11.2025)
Президент ознакомился с планами на 2026 год по сдерживанию инфляции и обеспечению макроэкономической стабильности.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президенту Шавкату Мирзиёеву доложено о проводимой работе и задачах на 2026 год по сдерживанию инфляции и обеспечению макроэкономической стабильности.
ТАШКЕНТ, 13 ноября — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с информацией о проводимой работе и задачах на 2026 год по сдерживанию инфляции и обеспечению макроэкономической стабильности, сообщили в пресс-службе главы государства.
На совещании было отмечено, что на 1 ноября 2025 года годовой уровень инфляции в Узбекистане снизился до 7,8% против 10,2% годом ранее. В 2026 году планируется снизить этот показатель до 7%, а в 2027 году — удержать в пределах 5%.
Для достижения этих целей планируется стимулировать предложения товаров и услуг на внутреннем рынке. Так, в 2026 году банки увеличат финансирование проектов в аграрном секторе, пищевой промышленности и сфере услуг.
Президент подчеркнул важность принятия всех необходимых мер для обеспечения стабильности цен на основные виды продовольственной продукции.
"Для обеспечения высоких темпов роста и занятости населения в будущем году объем кредитования экономики коммерческими банками достигнет 450 трлн сумов", — отмечено на совещании.
Главу государства проинформировали о выполнении поручений по поддержке микро-, малого и среднего бизнеса. Так, с начала года субъектам предпринимательства выдано 116 трлн сумов кредитов, что в 1,4 раза больше, чем годом ранее.
В рамках работы непосредственно в махаллях были поддержаны бизнес-инициативы 89 тысяч человек, которые получили кредиты на 1,1 трлн сумов. До конца года этот показатель достигнет 100 тысяч человек.
"В 2026 году планируется последовательно продолжить работу по сокращению бедности, активному вовлечению населения в предпринимательство. Предусматривается довести объем кредитования микро-, малого и среднего бизнеса до 140 трлн сумов и поддержать проекты еще 100 тысяч человек", — говорилось на совещании.
В завершение президент подчеркнул, что главной задачей банковско-финансовой политики и впредь должны быть создание для населения и бизнеса стабильной финансовой среды, укрепление доверия к банковской системе и развитие здоровой конкуренции на финансовом рынке.