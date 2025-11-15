https://uz.sputniknews.ru/20251115/riyad-2025-delegatsiya-uzbekistana-zavoevala-esche-3-medali-53490033.html

Рияд-2025: делегация Узбекистана завоевала еще 3 медали

Рияд-2025: делегация Узбекистана завоевала еще 3 медали

Sputnik Узбекистан

В очередной соревновательный день Игр исламской солидарности узбекские спортсмены завоевали 1 серебряную и 2 бронзовые медали в соревнованиях по муай-таю и дуатлону.

2025-11-15T09:35+0500

2025-11-15T09:35+0500

2025-11-15T09:45+0500

саудовская аравия

спортивные соревнования

серебро

бронза

медали

узбекистан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0f/53490207_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_840ea382f89f4390af8ecb1613b5d456.jpg

ТАШКЕНТ, 15 ноября — Sputnik. Делегация Узбекистана завоевала еще три медали на Играх исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщает пресс-служба НОК.Рияд-2025: узбекистанцы завоевали еще 7 медалейСеребряную медаль завоевала Алина Хакимова на соревнованиях по дуатлону среди женщин.Рияд-2025: узбекистанцы завоевали 9 медалей в очередной день соревнованийВ турнире по муай-таю бронзовые медали завоевали Азиза Мамурова (-55 кг) и Севара Дилмуродова (-65 кг).Рияд-2025: узбекские спортсмены пополнили копилку делегации 15 медалямиVI Игры Исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.

https://uz.sputniknews.ru/20251113/riyad-2025-v-kopilku-sbornoy-uzbekistana-dobavilos-10-medaley-53435129.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

спорт рияд медали узбекистан серебро бронза