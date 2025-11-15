Рияд-2025: делегация Узбекистана завоевала еще 3 медали

Узбекистан
В очередной соревновательный день Игр исламской солидарности узбекские спортсмены завоевали 1 серебряную и 2 бронзовые медали в соревнованиях по муай-таю и дуатлону.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0f/53490207_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_840ea382f89f4390af8ecb1613b5d456.jpg
ТАШКЕНТ, 15 ноября — Sputnik. Делегация Узбекистана завоевала еще три медали на Играх исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщает пресс-служба НОК.Рияд-2025: узбекистанцы завоевали еще 7 медалейСеребряную медаль завоевала Алина Хакимова на соревнованиях по дуатлону среди женщин.Рияд-2025: узбекистанцы завоевали 9 медалей в очередной день соревнованийВ турнире по муай-таю бронзовые медали завоевали Азиза Мамурова (-55 кг) и Севара Дилмуродова (-65 кг).Рияд-2025: узбекские спортсмены пополнили копилку делегации 15 медалямиVI Игры Исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.
В очередной соревновательный день Игр исламской солидарности узбекские спортсмены завоевали 1 серебряную и 2 бронзовые медали в соревнованиях по муай-таю и дуатлону.
ТАШКЕНТ, 15 ноября — Sputnik. Делегация Узбекистана завоевала еще три медали на Играх исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщает пресс-служба НОК.
"Копилка нашей делегации пополнилась еще тремя медалями. В последние два дня VI Игр Исламской солидарности наши спортсмены завоевали 1 серебряную и 2 бронзовые медали в соревнованиях по муай-таю и дуатлону", — говорится в собщении.

Серебряную медаль завоевала Алина Хакимова на соревнованиях по дуатлону среди женщин.
В турнире по муай-таю бронзовые медали завоевали Азиза Мамурова (-55 кг) и Севара Дилмуродова (-65 кг).
VI Игры Исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.
