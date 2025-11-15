Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев подписали Совместное заявление
14:46 15.11.2025 (обновлено: 14:58 15.11.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаКазахстан и Узбекистан подписали солидный пакет документов
© Пресс-служба президента Узбекистана
Главы государств приняли решения Высшего Межгоссовета о создании двусторонних рабочих групп по геологии, добыче редких и редкоземельных металлов, прогнозированию водности трансграничных рек, об учреждении Совета глав регионов Узбекистана и Казахстана.
ТАШКЕНТ, 15 ноября — Sputnik. По итогам состоявшихся плодотворных переговоров президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали Совместное заявление.
Подписан ряд других документов, в числе которых:
Соглашение о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов;
Соглашение об открытии представительств таможенных служб;
Соглашение о координации на приграничных зонах радиочастотных присвоений, используемых наземными радиослужбами гражданского назначения;
Соглашение о проведении совместных военных учений;
Рамочное соглашение о создании совместной инвестиционной платформы;
План совместных действий по сотрудничеству в сфере туризма на период 2026-2027 годы;
Программа сотрудничества между министерствами юстиции на 2025-2026 годы;
Меморандум о развитии сотрудничества в сфере горной промышленности;
Меморандум о сотрудничестве между Агентством по делам молодежи Узбекистана и общественным объединением "Ассамблея жастары";
Меморандум о взаимопонимании между министерствами здравоохранения в области оказания специализированной медицинской помощи;
Меморандум о взаимопонимании между фондами медицинского страхования;
Соглашение о сотрудничестве между хокимиятом города Ташкента и акиматом города Астаны;
Соглашение о сотрудничестве между акционерными обществами "Узбекнефтегаз" и "Казмунайгаз".
Лидеры Узбекистана и Казахстана выразили уверенность, что достигнутые договоренности и подписанные соглашения, наполнят двустороннее партнерство конкретным содержанием, откроют новые горизонты для совместных проектов и создадут прочную основу устойчивого развития братских государств.