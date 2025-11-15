https://uz.sputniknews.ru/20251115/uzbekistan-kazaxstan-podpisali-ryad-soglasheniy-ukreplenie-strategicheskogo-partnerstva-53500360.html

Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев подписали Совместное заявление

Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев подписали Совместное заявление

Sputnik Узбекистан

Главы государств приняли решения Высшего Межгоссовета о создании двусторонних рабочих групп по геологии, добыче редких и редкоземельных металлов, прогнозированию водности трансграничных рек, об учреждении Совета глав регионов Узбекистана и Казахстана.

ТАШКЕНТ, 15 ноября — Sputnik. По итогам состоявшихся плодотворных переговоров президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали Совместное заявление.Главами государств также приняты решения Высшего Межгосударственного совета о создании двусторонних рабочих групп по геологии, добыче редких и редкоземельных металлов, прогнозированию водности трансграничных рек, об учреждении Совета глав регионов Узбекистана и Казахстана.Подписан ряд других документов, в числе которых:Лидеры Узбекистана и Казахстана выразили уверенность, что достигнутые договоренности и подписанные соглашения, наполнят двустороннее партнерство конкретным содержанием, откроют новые горизонты для совместных проектов и создадут прочную основу устойчивого развития братских государств.

