Президент Узбекистана ознакомился с планами в сфере статистики — главное

© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с отчетом Национального комитета Республики Узбекистан по статистике.
Шавкату Мирзиёеву представлена работа по подготовке к переписи населения, которая начнется в январе следующего года.
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с отчетом Национального комитета Республики Узбекистан по статистике, сообщили в пресс-службе главы государства.
В ходе совещания была рассмотрена работа, проделанная в сфере за последнее время. В частности,
за счет расширения межведомственного обмена данными и внедрения 60 интеграций отчетная нагрузка на хозяйствующие субъекты сокращена на 27%;
в автоматическом режиме налажен прием данных онлайн-касс налоговых органов, информации о потреблении электроэнергии и природного газа, посевных площадях и урожайности сельского хозяйства;
за счет более полного охвата статистикой рыночных услуг, строительства, сельского хозяйства, промышленности и бюджетных расходов дополнительно учтено 81 трлн сумов добавленной стоимости.
"В результате объем ВВП по итогам 2024 года увеличился с $115 млрд до $121,4 млрд. Доля теневой экономики сократилась с 50% в 2017 году до 35% в 2024 году. В ближайшей перспективе имеется возможность дополнительно охватить статистикой еще 79 трлн сумов ненаблюдаемой экономики, снизив ее долю до 29%", — подчеркивалось на совещании.
Президент отметил, что объем электронной торговли в мире стремительно растет. В Узбекистане также ожидаются высокие темпы роста — на уровне 9–11%. Быстро развиваются IT-услуги, дистанционные сервисы, фриланс и другие новые направления. Перед национальной статистической системой стоит задача полного охвата и этих сфер.
Он указал на необходимость отказа от практики ручного сбора данных при составлении индекса потребительских цен и постепенного перехода на IT-решения и технологии искусственного интеллекта.
Также рассмотрена подготовка к переписи населения, которая начнется в январе следующего года.
Как отмечалось, к настоящему времени утверждены организационные планы для более чем 9 тысяч махаллей, проведены специальные обучающие курсы для участвующих в переписи более 60 тысяч представителей “махаллинской семерки” и ответственных сотрудников.
"Перепись будет проведена в электронном виде — через специальный портал. Данные будут фиксировать в портале регистрирующие лица с помощью планшетных устройств, осуществляя подомовой обход. Процесс будет контролироваться с помощью геоинформационной системы. Для этого сформированы геолокации подлежащих регистрации домов и жилых помещений", — рассказали специалисты в ходе презентации.
Ответственные лица доложили президенту о готовности этой работы в регионах.
Речь также шла о необходимости усовершенствования процессов переписи, в том числе развития навыков пользования цифровыми платформами, разработке конкретных решений для переписи граждан, выехавших за рубеж на работу, учебу или в командировки, а также интеграции данных, собранных методом подворного и онлайн-опроса.
Отметив, что точная, оперативная и достоверная статистика является важным фактором определения государственной политики и реализации экономических и социальных реформ, глава государства поручил продолжить трансформацию сферы на основе стратегического подхода.
Ответственным лицам даны указания по проведению на переписи населения и сельского хозяйства на высоком организационном уровне.
