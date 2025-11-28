https://uz.sputniknews.ru/20251128/prezidentu-uzbekistana-predstavili-xod-rabot-plany-statistika-glavnoe-53785000.html

Президент Узбекистана ознакомился с планами в сфере статистики — главное

Президент Узбекистана ознакомился с планами в сфере статистики — главное

В ходе совещания рассмотрена подготовка к переписи населения, которая начнется в январе следующего года.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с отчетом Национального комитета Республики Узбекистан по статистике, сообщили в пресс-службе главы государства.В ходе совещания была рассмотрена работа, проделанная в сфере за последнее время. В частности,Президент отметил, что объем электронной торговли в мире стремительно растет. В Узбекистане также ожидаются высокие темпы роста — на уровне 9–11%. Быстро развиваются IT-услуги, дистанционные сервисы, фриланс и другие новые направления. Перед национальной статистической системой стоит задача полного охвата и этих сфер.Он указал на необходимость отказа от практики ручного сбора данных при составлении индекса потребительских цен и постепенного перехода на IT-решения и технологии искусственного интеллекта.Также рассмотрена подготовка к переписи населения, которая начнется в январе следующего года.Как отмечалось, к настоящему времени утверждены организационные планы для более чем 9 тысяч махаллей, проведены специальные обучающие курсы для участвующих в переписи более 60 тысяч представителей “махаллинской семерки” и ответственных сотрудников.Ответственные лица доложили президенту о готовности этой работы в регионах.Речь также шла о необходимости усовершенствования процессов переписи, в том числе развития навыков пользования цифровыми платформами, разработке конкретных решений для переписи граждан, выехавших за рубеж на работу, учебу или в командировки, а также интеграции данных, собранных методом подворного и онлайн-опроса.МОМ включается в подготовку переписи населения в Узбекистане в 2026 годуОтметив, что точная, оперативная и достоверная статистика является важным фактором определения государственной политики и реализации экономических и социальных реформ, глава государства поручил продолжить трансформацию сферы на основе стратегического подхода.Ответственным лицам даны указания по проведению на переписи населения и сельского хозяйства на высоком организационном уровне.

