В ЕЭК обсудили основные экономические тенденции в странах ЕАЭС
В ЕЭК обсудили основные экономические тенденции в странах ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Высокие темпы прироста ВВП в 2025 году сохраняются в Армении — 6%, Казахстане — 6,3% и Кыргызстане — 10%.
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Предварительные итоги развития экономик государств-членов Евразийского экономического союза в 2025 году рассмотрели на совещании с уполномоченными органами под председательством министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияра Иманалиева. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Министр ЕЭК отметил, что высокие темпы прироста ВВП в 2025 году сохраняются в Армении — 6%, Казахстане — 6,3% и Кыргызстане — 10%. Несколько замедлился рост в Беларуси и России. Вместе с тем загрузка производственных мощностей в странах и объем взаимной торговли остается на уровне предыдущего года.Как глобальный энергетический переход отражается на странах ЕАЭСТакже Данияр Иманалиев пояснил, что на фоне обострения проблем долговой устойчивости в мировой экономике в государствах-членах наблюдается снижение относительного уровня долга сектора государственного управления и частного сектора. Также стороны обсудили вопрос наращивания объемов взаимной торговли и инвестиций.Министр: у предпринимателей в ЕАЭС есть все ресурсы для обмена технологиямиДиректор Департамента макроэкономической политики ЕЭК Алексей Ведев представил обзор влияния реальных процентных ставок на экономический рост государств ЕАЭС с учетом принимаемых национальными банками решений в области денежно-кредитной политики для борьбы с возросшей инфляцией.По этой теме состоялась активная дискуссия с участием представителей органов денежно-кредитного регулирования. Участники совещания отметили необходимость проведения дальнейших консультаций по актуальным экономическим вопросам.
Высокие темпы прироста ВВП в 2025 году сохраняются в Армении — 6%, Казахстане — 6,3% и Кыргызстане — 10%.
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Предварительные итоги развития экономик государств-членов Евразийского экономического союза в 2025 году рассмотрели на совещании с уполномоченными органами под председательством министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияра Иманалиева. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
© Пресс-служба ЕЭККлючевые тенденции в экономиках стран ЕАЭС обсудили в ЕЭК
Ключевые тенденции в экономиках стран ЕАЭС обсудили в ЕЭК - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.12.2025
Ключевые тенденции в экономиках стран ЕАЭС обсудили в ЕЭК
© Пресс-служба ЕЭК
Министр ЕЭК отметил, что высокие темпы прироста ВВП в 2025 году сохраняются в Армении — 6%, Казахстане — 6,3% и Кыргызстане — 10%.
Несколько замедлился рост в Беларуси и России.
Вместе с тем загрузка производственных мощностей в странах и объем взаимной торговли остается на уровне предыдущего года.
Как глобальный энергетический переход отражается на странах ЕАЭС

"Динамика большинства макроэкономических показателей государств-членов остается положительной: высокие темпы роста сохраняются в отраслях экономики, ориентированных на внутренний спрос — в розничной торговле и строительстве. Безработица в большинстве стран — на исторически низком уровне", — отметил министр ЕЭК.

Также Данияр Иманалиев пояснил, что на фоне обострения проблем долговой устойчивости в мировой экономике в государствах-членах наблюдается снижение относительного уровня долга сектора государственного управления и частного сектора.
Также стороны обсудили вопрос наращивания объемов взаимной торговли и инвестиций.
Министр: у предпринимателей в ЕАЭС есть все ресурсы для обмена технологиями
Директор Департамента макроэкономической политики ЕЭК Алексей Ведев представил обзор влияния реальных процентных ставок на экономический рост государств ЕАЭС с учетом принимаемых национальными банками решений в области денежно-кредитной политики для борьбы с возросшей инфляцией.
По этой теме состоялась активная дискуссия с участием представителей органов денежно-кредитного регулирования. Участники совещания отметили необходимость проведения дальнейших консультаций по актуальным экономическим вопросам.
ЕАЭС: на сколько увеличился объем строительных работ за 9 месяцев 2025 года
3 ноября, 11:15
ЕАЭС и Узбекистан
ЕАЭС: на сколько увеличился объем строительных работ за 9 месяцев 2025 года
3 ноября, 11:15
