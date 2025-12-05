В ЕЭК обсудили основные экономические тенденции в странах ЕАЭС

https://uz.sputniknews.ru/20251205/eek-osnovnye-ekonomicheskie-tendentsii-eaes-53978673.html
Высокие темпы прироста ВВП в 2025 году сохраняются в Армении — 6%, Казахстане — 6,3% и Кыргызстане — 10%.
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Предварительные итоги развития экономик государств-членов Евразийского экономического союза в 2025 году рассмотрели на совещании с уполномоченными органами под председательством министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияра Иманалиева. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Министр ЕЭК отметил, что высокие темпы прироста ВВП в 2025 году сохраняются в Армении — 6%, Казахстане — 6,3% и Кыргызстане — 10%. Несколько замедлился рост в Беларуси и России. Вместе с тем загрузка производственных мощностей в странах и объем взаимной торговли остается на уровне предыдущего года.Как глобальный энергетический переход отражается на странах ЕАЭСТакже Данияр Иманалиев пояснил, что на фоне обострения проблем долговой устойчивости в мировой экономике в государствах-членах наблюдается снижение относительного уровня долга сектора государственного управления и частного сектора. Также стороны обсудили вопрос наращивания объемов взаимной торговли и инвестиций.Министр: у предпринимателей в ЕАЭС есть все ресурсы для обмена технологиямиДиректор Департамента макроэкономической политики ЕЭК Алексей Ведев представил обзор влияния реальных процентных ставок на экономический рост государств ЕАЭС с учетом принимаемых национальными банками решений в области денежно-кредитной политики для борьбы с возросшей инфляцией.По этой теме состоялась активная дискуссия с участием представителей органов денежно-кредитного регулирования. Участники совещания отметили необходимость проведения дальнейших консультаций по актуальным экономическим вопросам.
17:01 05.12.2025 (обновлено: 17:19 05.12.2025)
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik.
Предварительные итоги развития экономик государств-членов Евразийского экономического союза в 2025 году рассмотрели на совещании с уполномоченными органами под председательством министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияра Иманалиева. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Министр ЕЭК отметил, что высокие темпы прироста ВВП в 2025 году сохраняются в Армении — 6%, Казахстане — 6,3% и Кыргызстане — 10%.
Несколько замедлился рост в Беларуси и России.
Вместе с тем загрузка производственных мощностей в странах и объем взаимной торговли остается на уровне предыдущего года.
"Динамика большинства макроэкономических показателей государств-членов остается положительной: высокие темпы роста сохраняются в отраслях экономики, ориентированных на внутренний спрос — в розничной торговле и строительстве. Безработица в большинстве стран — на исторически низком уровне", — отметил министр ЕЭК.
Также Данияр Иманалиев пояснил, что на фоне обострения проблем долговой устойчивости в мировой экономике в государствах-членах наблюдается снижение относительного уровня долга сектора государственного управления и частного сектора.
Также стороны обсудили вопрос наращивания объемов взаимной торговли и инвестиций.
Директор Департамента макроэкономической политики ЕЭК Алексей Ведев представил обзор влияния реальных процентных ставок на экономический рост государств ЕАЭС с учетом принимаемых национальными банками решений в области денежно-кредитной политики для борьбы с возросшей инфляцией.
По этой теме состоялась активная дискуссия с участием представителей органов денежно-кредитного регулирования. Участники совещания отметили необходимость проведения дальнейших консультаций по актуальным экономическим вопросам.