https://uz.sputniknews.ru/20251205/eek-osnovnye-ekonomicheskie-tendentsii-eaes-53978673.html

В ЕЭК обсудили основные экономические тенденции в странах ЕАЭС

В ЕЭК обсудили основные экономические тенденции в странах ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Высокие темпы прироста ВВП в 2025 году сохраняются в Армении — 6%, Казахстане — 6,3% и Кыргызстане — 10%.

2025-12-05T17:01+0500

2025-12-05T17:01+0500

2025-12-05T17:19+0500

еэк

еаэс

экономика

торговля

инвестиции

строительство

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/0e/18320366_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_46509585e73543e34cb72ab61c60b104.jpg

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Предварительные итоги развития экономик государств-членов Евразийского экономического союза в 2025 году рассмотрели на совещании с уполномоченными органами под председательством министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияра Иманалиева. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Министр ЕЭК отметил, что высокие темпы прироста ВВП в 2025 году сохраняются в Армении — 6%, Казахстане — 6,3% и Кыргызстане — 10%. Несколько замедлился рост в Беларуси и России. Вместе с тем загрузка производственных мощностей в странах и объем взаимной торговли остается на уровне предыдущего года.Как глобальный энергетический переход отражается на странах ЕАЭСТакже Данияр Иманалиев пояснил, что на фоне обострения проблем долговой устойчивости в мировой экономике в государствах-членах наблюдается снижение относительного уровня долга сектора государственного управления и частного сектора. Также стороны обсудили вопрос наращивания объемов взаимной торговли и инвестиций.Министр: у предпринимателей в ЕАЭС есть все ресурсы для обмена технологиямиДиректор Департамента макроэкономической политики ЕЭК Алексей Ведев представил обзор влияния реальных процентных ставок на экономический рост государств ЕАЭС с учетом принимаемых национальными банками решений в области денежно-кредитной политики для борьбы с возросшей инфляцией.По этой теме состоялась активная дискуссия с участием представителей органов денежно-кредитного регулирования. Участники совещания отметили необходимость проведения дальнейших консультаций по актуальным экономическим вопросам.

https://uz.sputniknews.ru/20251103/eaeu-obem-stroitelnyx-rabot-za-9-mesyatsev-2025-goda-53182522.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс еэк экономика инвестиции торговля