https://uz.sputniknews.ru/20251206/na-16-stantsiyax-tashkentskogo-metropolitena-zakroyut-kassy-53990562.html
На 16 станциях ташкентского метрополитена закроют кассы — где и когда
На 16 станциях ташкентского метрополитена закроют кассы — где и когда
Sputnik Узбекистан
Вместо касс на этих станциях появятся современные инфокиоски для выдачи билетов с QR-кодом.
2025-12-06T11:31+0500
2025-12-06T11:31+0500
2025-12-06T11:31+0500
метро
плата за проезд
билет
ташкент
ташкентский метрополитен
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/19/37146680_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fb84e904d671fa36c867a12f4a923dd2.jpg
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. С 9 декабря на 14 станциях наземной кольцевой линии, а также на станциях "Пахтакор" и "Алишер Навои" ташкентского метрополитена из-за снижения доли наличных платежей закроют кассы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.В метро Ташкента кассы заменят автоматы для покупки билетовКак отмечается, меры направлены на обеспечение прозрачности платежной системы, повышение качества обслуживания и стимулирование электронной оплаты. Вместо касс на этих станциях установят современные инфокиоски для выдачи билетов с QR-кодом.В пресс-службе отметили, что инфокиоски позволяют сократить оборот наличных денег, обеспечить прозрачность и безопасность платежей. Как первые женщины-машинисты управляют электропоездами в метро ТашкентаТакже ускоряется процесс покупки билетов и сокращаются очереди, благодаря чему пассажиры экономят свое время. Билеты с QR-кодом можно использовать с мобильного телефона или в виде распечатанной квитанции.
https://uz.sputniknews.ru/20251106/v-tashkentskom-metro-otkryli-set-bibliotek-53277245.html
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/19/37146680_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1a201d3d0555e34d197dca5524f26794.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
метрополитен ташкент касса билет плата за проезд
метрополитен ташкент касса билет плата за проезд
На 16 станциях ташкентского метрополитена закроют кассы — где и когда
Вместо касс на этих станциях появятся современные инфокиоски для выдачи билетов с QR-кодом.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik.
С 9 декабря на 14 станциях наземной кольцевой линии, а также на станциях "Пахтакор" и "Алишер Навои" ташкентского метрополитена из-за снижения доли наличных платежей закроют кассы. Об этом сообщили
в пресс-службе столичной подземки.
Как отмечается, меры направлены на обеспечение прозрачности платежной системы, повышение качества обслуживания и стимулирование электронной оплаты.
"В целях обеспечения прозрачности платежной системы, повышения качества обслуживания и стимулирования электронных платежей с 9 декабря 2025 года кассы будут закрыты на всех 14 станциях наземной кольцевой линии, а также на станциях "Пахтакор" и "Алишер Навои," где низкие показатели оплаты наличными", — говорится в сообщении.
Вместо касс на этих станциях установят современные инфокиоски для выдачи билетов с QR-кодом.
В пресс-службе отметили, что инфокиоски позволяют сократить оборот наличных денег, обеспечить прозрачность и безопасность платежей.
Также ускоряется процесс покупки билетов и сокращаются очереди, благодаря чему пассажиры экономят свое время. Билеты с QR-кодом можно использовать с мобильного телефона или в виде распечатанной квитанции.