https://uz.sputniknews.ru/20251206/na-16-stantsiyax-tashkentskogo-metropolitena-zakroyut-kassy-53990562.html

На 16 станциях ташкентского метрополитена закроют кассы — где и когда

На 16 станциях ташкентского метрополитена закроют кассы — где и когда

Sputnik Узбекистан

Вместо касс на этих станциях появятся современные инфокиоски для выдачи билетов с QR-кодом.

2025-12-06T11:31+0500

2025-12-06T11:31+0500

2025-12-06T11:31+0500

метро

плата за проезд

билет

ташкент

ташкентский метрополитен

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/19/37146680_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fb84e904d671fa36c867a12f4a923dd2.jpg

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. С 9 декабря на 14 станциях наземной кольцевой линии, а также на станциях "Пахтакор" и "Алишер Навои" ташкентского метрополитена из-за снижения доли наличных платежей закроют кассы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.В метро Ташкента кассы заменят автоматы для покупки билетовКак отмечается, меры направлены на обеспечение прозрачности платежной системы, повышение качества обслуживания и стимулирование электронной оплаты. Вместо касс на этих станциях установят современные инфокиоски для выдачи билетов с QR-кодом.В пресс-службе отметили, что инфокиоски позволяют сократить оборот наличных денег, обеспечить прозрачность и безопасность платежей. Как первые женщины-машинисты управляют электропоездами в метро ТашкентаТакже ускоряется процесс покупки билетов и сокращаются очереди, благодаря чему пассажиры экономят свое время. Билеты с QR-кодом можно использовать с мобильного телефона или в виде распечатанной квитанции.

https://uz.sputniknews.ru/20251106/v-tashkentskom-metro-otkryli-set-bibliotek-53277245.html

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

метрополитен ташкент касса билет плата за проезд