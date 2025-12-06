https://uz.sputniknews.ru/20251206/svo-rossiyskaya-armiya-nanesla-udar-po-predpriyatiyam-vpk-ukrainy-energoobektam-53993905.html

СВО: российская армия нанесла удар возмездия по предприятиям ВПК и энергообъектам Украины

СВО: российская армия нанесла удар возмездия по предприятиям ВПК и энергообъектам Украины

Sputnik Узбекистан

Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", БПЛА по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики, а также портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.

2025-12-06T15:18+0500

2025-12-06T15:18+0500

2025-12-06T15:18+0500

всу

минобороны рф

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

украина

россия

сво

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/10/47581891_0:0:1198:674_1920x0_80_0_0_7e7c3d67a273efc8b959c896edd8223a.jpg

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Российские военные в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты в РФ нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины, обеспечивающим их объектам ТЭК и портовой инфраструктуре ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.В министерстве отметили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины – МинобороныКроме того, средства противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 366 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

https://uz.sputniknews.ru/20251205/rossiyskie-voennye-osvobodili-za-nedelyu-dva-naselennyx-punkta-dnr-53971100.html

украина

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

украина россия сво всу спецоперация