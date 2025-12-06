https://uz.sputniknews.ru/20251206/svo-rossiyskaya-armiya-nanesla-udar-po-predpriyatiyam-vpk-ukrainy-energoobektam-53993905.html
СВО: российская армия нанесла удар возмездия по предприятиям ВПК и энергообъектам Украины
Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", БПЛА по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики, а также портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Российские военные в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты в РФ нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины, обеспечивающим их объектам ТЭК и портовой инфраструктуре ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.В министерстве отметили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины – МинобороныКроме того, средства противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 366 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Российские военные в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты в РФ нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины, обеспечивающим их объектам ТЭК и портовой инфраструктуре ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу, а также портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ", — говорится в сводке военного ведомства.
В министерстве отметили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 366 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.