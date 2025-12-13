Посол России в Узбекистане Алексей Ерхов посетил технопарк "Чирчик".

https://uz.sputniknews.ru/20251213/posol-rossii-v-uzbekistane-aleksey-erxov-posetil-texnopark-chirchik-54143122.html

Технопарки "Чирчик" и "Джизак", созданные в рамках сотрудничества АО "Узкимёсаноат" и Технополиса "Химрад", являются площадками, на которых успешно реализуются проекты российских инвесторов.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Технопарк "Чирчик" посетила делегация посольства Российской Федерации, во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Алексеем Ерховым и торговым представителем России в Узбекистане Константином Злыгостевым. Об этом сообщает пресс-служба химико-индустриального технопарка "Чирчик".На сегодняшний день технопарки "Чирчик" и "Джизак", созданные в рамках сотрудничества АО "Узкимёсаноат" и Технополиса "Химрад", являются площадками, на которых успешно реализуются проекты инвесторов из Российской Федерации. Что становится главным в экономическом сотрудничестве Узбекистана и России — видеоВ рамках визита делегация ознакомилась с презентацией технопарка, его инфраструктурой, инвестиционными возможностями, а также посетила производственные объекты резидентов.️Гости посетили действующие производственные площадки компаний-резидентов технопарка "Чирчик" с участием инвестирования из Российской Федерации и других стран, где смогли лично оценить уровень технологического оснащения и масштабы выпускаемой продукции. Химико-индустриальный технопарк "Чирчик" занимает площадь более 27 гектаров и включает три производственные площадки. Сегодня здесь реализуются 22 инвестиционных проекта с участием международных партнеров, имеющих статус резидентов (16 из них — из России). Общий объем освоенных инвестиций составляет $53 млн. На 2026 год сформирован пакет из 5 новых проектов общей стоимостью $40 млн.В Узбекистане откроют два российско-узбекских технопарка – комментарий торгпреда РФ в РУз

