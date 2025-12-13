Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251213/posol-rossii-v-uzbekistane-aleksey-erxov-posetil-texnopark-chirchik-54143122.html
Посол России в Узбекистане Алексей Ерхов посетил технопарк "Чирчик"
Посол России в Узбекистане Алексей Ерхов посетил технопарк "Чирчик"
Sputnik Узбекистан
Технопарки "Чирчик" и "Джизак", созданные в рамках сотрудничества АО "Узкимёсаноат" и Технополиса "Химрад", являются площадками, на которых успешно реализуются проекты российских инвесторов.
2025-12-13T10:02+0500
2025-12-13T10:24+0500
технопарк
чирчик
алексей ерхов
посол
россия
узбекистан
промышленность
сотрудничество
торговое представительство
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0c/54140264_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_13651dabd70b95164c604cea35974220.jpg
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Технопарк "Чирчик" посетила делегация посольства Российской Федерации, во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Алексеем Ерховым и торговым представителем России в Узбекистане Константином Злыгостевым. Об этом сообщает пресс-служба химико-индустриального технопарка "Чирчик".На сегодняшний день технопарки "Чирчик" и "Джизак", созданные в рамках сотрудничества АО "Узкимёсаноат" и Технополиса "Химрад", являются площадками, на которых успешно реализуются проекты инвесторов из Российской Федерации. Что становится главным в экономическом сотрудничестве Узбекистана и России — видеоВ рамках визита делегация ознакомилась с презентацией технопарка, его инфраструктурой, инвестиционными возможностями, а также посетила производственные объекты резидентов.️Гости посетили действующие производственные площадки компаний-резидентов технопарка "Чирчик" с участием инвестирования из Российской Федерации и других стран, где смогли лично оценить уровень технологического оснащения и масштабы выпускаемой продукции. Химико-индустриальный технопарк "Чирчик" занимает площадь более 27 гектаров и включает три производственные площадки. Сегодня здесь реализуются 22 инвестиционных проекта с участием международных партнеров, имеющих статус резидентов (16 из них — из России). Общий объем освоенных инвестиций составляет $53 млн. На 2026 год сформирован пакет из 5 новых проектов общей стоимостью $40 млн.В Узбекистане откроют два российско-узбекских технопарка – комментарий торгпреда РФ в РУз
https://uz.sputniknews.ru/20251114/uzbekistan-2026-god-otkroetsya-esche-dva-texnopark-rossiya-53474857.html
чирчик
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0c/54140264_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_c2b0f9a142f3bd47dcf9de21b3fb9896.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
посол россия узбекистан ерхов технопарк чирчик злыгостев
посол россия узбекистан ерхов технопарк чирчик злыгостев

Посол России в Узбекистане Алексей Ерхов посетил технопарк "Чирчик"

10:02 13.12.2025 (обновлено: 10:24 13.12.2025)
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкПосол России в Узбекистане посетил технопарк "Чирчик"
Посол России в Узбекистане посетил технопарк Чирчик - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2025
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Технопарки "Чирчик" и "Джизак", созданные в рамках сотрудничества АО "Узкимёсаноат" и Технополиса "Химрад", являются площадками, на которых успешно реализуются проекты российских инвесторов.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Технопарк "Чирчик" посетила делегация посольства Российской Федерации, во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Алексеем Ерховым и торговым представителем России в Узбекистане Константином Злыгостевым. Об этом сообщает пресс-служба химико-индустриального технопарка "Чирчик".
На сегодняшний день технопарки "Чирчик" и "Джизак", созданные в рамках сотрудничества АО "Узкимёсаноат" и Технополиса "Химрад", являются площадками, на которых успешно реализуются проекты инвесторов из Российской Федерации.
Что становится главным в экономическом сотрудничестве Узбекистана и России — видео
В рамках визита делегация ознакомилась с презентацией технопарка, его инфраструктурой, инвестиционными возможностями, а также посетила производственные объекты резидентов.
© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеПосол России в Узбекистане Алексей Ерхов посетил технопарк "Чирчик".
Посол России в Узбекистане Алексей Ерхов посетил технопарк Чирчик. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2025
Посол России в Узбекистане Алексей Ерхов посетил технопарк "Чирчик".
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
️Гости посетили действующие производственные площадки компаний-резидентов технопарка "Чирчик" с участием инвестирования из Российской Федерации и других стран, где смогли лично оценить уровень технологического оснащения и масштабы выпускаемой продукции.
© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеПосол России в Узбекистане Алексей Ерхов посетил технопарк "Чирчик".
Посол России в Узбекистане Алексей Ерхов посетил технопарк Чирчик. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2025
Посол России в Узбекистане Алексей Ерхов посетил технопарк "Чирчик".
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане

"Данный визит вносит значимый вклад в укрепление двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, открывая новые перспективы для реализации совместных проектов", — отметили в пресс-службе технопарка.

© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеПосол России в Узбекистане Алексей Ерхов посетил технопарк "Чирчик".
Посол России в Узбекистане Алексей Ерхов посетил технопарк Чирчик. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2025
Посол России в Узбекистане Алексей Ерхов посетил технопарк "Чирчик".
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
Химико-индустриальный технопарк "Чирчик" занимает площадь более 27 гектаров и включает три производственные площадки. Сегодня здесь реализуются 22 инвестиционных проекта с участием международных партнеров, имеющих статус резидентов (16 из них — из России). Общий объем освоенных инвестиций составляет $53 млн. На 2026 год сформирован пакет из 5 новых проектов общей стоимостью $40 млн.
В Узбекистане откроют два российско-узбекских технопарка – комментарий торгпреда РФ в РУз
Президент Шавкат Мирзиёев посетил инновационный учебно-производственный технопарк Inno в Алмазарском районе столицы. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2025
Делегация Башкортостана приедет в Узбекистан для запуска строительства нового технопарка
14 ноября, 15:01
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0