Деловой совет ЕАЭС обсудил перспективы развития свободной торговли со странами-партнерами
Деловой совет ЕАЭС обсудил перспективы развития свободной торговли со странами-партнерами
В рамках действующих соглашений с третьими странами наблюдается существенный рост экспорта государств ЕАЭС по отдельным сельскохозяйственным товарам.
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Представители Евразийской экономической комиссии приняли участие в заседании Комитета по продовольственному рынку Делового Совета Евразийского экономического союза, сообщает ЕЭК.На заседании директор департамента агропромышленной политики ЕЭК Наира Карапетян рассказала о том, как изменилась географическая и товарная структура экспорта сельхозпродукции из стран ЕАЭС за последние 10 лет, об успехах, достигнутых в АПК, влиянии преференциальных торговых соглашений на развитие торговли со странами-партнерами по зонам свободной торговли (ЗСТ).Соглашения в рамках ЕАЭС: в центре внимания упрощение и автоматизация торговых процедурО выгодах для бизнеса стран ЕАЭС от реализации заключенных соглашений о ЗСТ, а также планах по заключению новых соглашений рассказал заместитель директора Департамента торговой политики ЕЭК Михаил Черекаев.Арипов: товарооборот Узбекистана и ЕАЭС превысил $16 млрд в 2025 годуВ мероприятии приняли участие представители бизнес-сообщества и отраслевых ассоциаций стран ЕАЭС.
Подписаться
В рамках действующих соглашений с третьими странами наблюдается существенный рост экспорта государств Союза по отдельным сельскохозяйственным товарам.
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Представители Евразийской экономической комиссии приняли участие в заседании Комитета по продовольственному рынку Делового Совета Евразийского экономического союза, сообщает ЕЭК.
На заседании директор департамента агропромышленной политики ЕЭК Наира Карапетян рассказала о том, как изменилась географическая и товарная структура экспорта сельхозпродукции из стран ЕАЭС за последние 10 лет, об успехах, достигнутых в АПК, влиянии преференциальных торговых соглашений на развитие торговли со странами-партнерами по зонам свободной торговли (ЗСТ).
Соглашения в рамках ЕАЭС: в центре внимания упрощение и автоматизация торговых процедур
© Пресс-служба ЕЭКЗаседание Комитета по продовольственному рынку Делового Совета Евразийского экономического союза.
Заседание Комитета по продовольственному рынку Делового Совета Евразийского экономического союза. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.12.2025
Заседание Комитета по продовольственному рынку Делового Совета Евразийского экономического союза.
© Пресс-служба ЕЭК

"Результаты проводимой государствами-членами и ЕЭК работы способствуют наращиванию экспортного потенциала и диверсификации экспорта в рамках расширения региональной торгово-экономической интеграции", — подчеркнула Карапетян.

О выгодах для бизнеса стран ЕАЭС от реализации заключенных соглашений о ЗСТ, а также планах по заключению новых соглашений рассказал заместитель директора Департамента торговой политики ЕЭК Михаил Черекаев.

"В рамках действующих соглашений с третьими странами мы наблюдаем существенный рост экспорта государств ЕАЭС по отдельным сельскохозяйственным товарам", — отметил Михаил Черекаев.

Арипов: товарооборот Узбекистана и ЕАЭС превысил $16 млрд в 2025 году
В мероприятии приняли участие представители бизнес-сообщества и отраслевых ассоциаций стран ЕАЭС.
