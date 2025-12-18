https://uz.sputniknews.ru/20251218/delovoy-sovet-eaes-obsudil-perspektivy-razvitiya-svobodnoy-torgovli-so-stranami-partnerami-54266048.html
Деловой совет ЕАЭС обсудил перспективы развития свободной торговли со странами-партнерами
Деловой совет ЕАЭС обсудил перспективы развития свободной торговли со странами-партнерами
Sputnik Узбекистан
В рамках действующих соглашений с третьими странами наблюдается существенный рост экспорта государств ЕАЭС по отдельным сельскохозяйственным товарам.
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Представители Евразийской экономической комиссии приняли участие в заседании Комитета по продовольственному рынку Делового Совета Евразийского экономического союза, сообщает ЕЭК.На заседании директор департамента агропромышленной политики ЕЭК Наира Карапетян рассказала о том, как изменилась географическая и товарная структура экспорта сельхозпродукции из стран ЕАЭС за последние 10 лет, об успехах, достигнутых в АПК, влиянии преференциальных торговых соглашений на развитие торговли со странами-партнерами по зонам свободной торговли (ЗСТ).Соглашения в рамках ЕАЭС: в центре внимания упрощение и автоматизация торговых процедурО выгодах для бизнеса стран ЕАЭС от реализации заключенных соглашений о ЗСТ, а также планах по заключению новых соглашений рассказал заместитель директора Департамента торговой политики ЕЭК Михаил Черекаев.Арипов: товарооборот Узбекистана и ЕАЭС превысил $16 млрд в 2025 годуВ мероприятии приняли участие представители бизнес-сообщества и отраслевых ассоциаций стран ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik.
Представители Евразийской экономической комиссии приняли участие в заседании Комитета по продовольственному рынку Делового Совета Евразийского экономического союза, сообщает
ЕЭК.
На заседании директор департамента агропромышленной политики ЕЭК Наира Карапетян рассказала о том, как изменилась географическая и товарная структура экспорта сельхозпродукции из стран ЕАЭС за последние 10 лет, об успехах, достигнутых в АПК, влиянии преференциальных торговых соглашений на развитие торговли со странами-партнерами по зонам свободной торговли (ЗСТ).
"Результаты проводимой государствами-членами и ЕЭК работы способствуют наращиванию экспортного потенциала и диверсификации экспорта в рамках расширения региональной торгово-экономической интеграции", — подчеркнула Карапетян.
О выгодах для бизнеса стран ЕАЭС от реализации заключенных соглашений о ЗСТ, а также планах по заключению новых соглашений рассказал заместитель директора Департамента торговой политики ЕЭК Михаил Черекаев.
"В рамках действующих соглашений с третьими странами мы наблюдаем существенный рост экспорта государств ЕАЭС по отдельным сельскохозяйственным товарам", — отметил Михаил Черекаев.
В мероприятии приняли участие представители бизнес-сообщества и отраслевых ассоциаций стран ЕАЭС.