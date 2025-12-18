https://uz.sputniknews.ru/20251218/delovoy-sovet-eaes-obsudil-perspektivy-razvitiya-svobodnoy-torgovli-so-stranami-partnerami-54266048.html

Деловой совет ЕАЭС обсудил перспективы развития свободной торговли со странами-партнерами

Деловой совет ЕАЭС обсудил перспективы развития свободной торговли со странами-партнерами

Sputnik Узбекистан

В рамках действующих соглашений с третьими странами наблюдается существенный рост экспорта государств ЕАЭС по отдельным сельскохозяйственным товарам.

2025-12-18T17:01+0500

2025-12-18T17:01+0500

2025-12-18T17:01+0500

еаэс

торговля

еэк

сельское хозяйство

зона свободной торговли

экспорт

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0e/51231899_0:0:1187:668_1920x0_80_0_0_53d92e7d8d3377d59814b0f2b0ab0277.jpg

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Представители Евразийской экономической комиссии приняли участие в заседании Комитета по продовольственному рынку Делового Совета Евразийского экономического союза, сообщает ЕЭК.На заседании директор департамента агропромышленной политики ЕЭК Наира Карапетян рассказала о том, как изменилась географическая и товарная структура экспорта сельхозпродукции из стран ЕАЭС за последние 10 лет, об успехах, достигнутых в АПК, влиянии преференциальных торговых соглашений на развитие торговли со странами-партнерами по зонам свободной торговли (ЗСТ).Соглашения в рамках ЕАЭС: в центре внимания упрощение и автоматизация торговых процедурО выгодах для бизнеса стран ЕАЭС от реализации заключенных соглашений о ЗСТ, а также планах по заключению новых соглашений рассказал заместитель директора Департамента торговой политики ЕЭК Михаил Черекаев.Арипов: товарооборот Узбекистана и ЕАЭС превысил $16 млрд в 2025 годуВ мероприятии приняли участие представители бизнес-сообщества и отраслевых ассоциаций стран ЕАЭС.

https://uz.sputniknews.ru/20251212/premer-ministr-rossii-otsenil-itogi-eaes-po-klyuchevym-pokazatelyam-54131833.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс еэк торговля сельское хозяйство торговое соглашение зст союз