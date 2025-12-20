https://uz.sputniknews.ru/20251220/prezident-uzbekistana-otbyl-v-rossiyu-54343005.html

Президент Узбекистана завершил официальный визит в Японию и отбыл в Россию

Президент Узбекистана завершил официальный визит в Японию и отбыл в Россию

Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Россию для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите лидеров СНГ в Санкт-Петербурге.

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Мероприятия насыщенной программы официального визита президента Узбекистана в Японию завершились. После этого Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Россию, сообщила пресс-служба главы государства.В международном аэропорту "Ханэда" высокого гостя проводили депутат Парламента Японии Мунео Сузуки, заместитель министра иностранных дел Оцуру Тэцуя и другие официальные лица.В Санкт-Петербурге глава республики примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите лидеров Содружества Независимых Государств.Во время пребывания в Токио Шавкат Мирзиёев провел встречи и переговоры с Императором Японии Нарухито, Премьер-министром Санаэ Такаичи, руководителями обеих палат Парламента, активом парламентской Лиги дружбы с Узбекистаном, членами правительства, мэром города Нара, а также ректорами ведущих японских вузов.В рамках деловой части программы визита состоялись бизнес-форум и двусторонние встречи с главами крупных японских компаний и финансовых институтов.Главным итогом визита стало подписание между лидерами двух стран Совместного заявления о расширенном стратегическом партнерстве для будущих поколений, которое выводит узбекско-японские отношения на качественно новый уровень.Президент Узбекистана также выступил на первом саммите Диалога "Центральная Азия + Япония", в ходе которого озвучил ряд важных инициатив по дальнейшему развитию сотрудничества в данном формате. По итогам саммита была принята Токийская декларация.

