В странах ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки
В Евразийском экономическом союзе за 10 месяцев 2025 года зафиксировали рост как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей.
2025-12-26T15:08+0500
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки, сообщила пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ. Речь идет о росте как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей.Министр ЕЭК: транспортный каркас ЕАЭС — основа для устойчивого развития стран СоюзаПри этом в отчетном периоде отмечен также рост грузоперевозок в Кыргызстане (14,9%) и Казахстане (11,7%). Рост показателя по Союзу составил 0,5%.
https://uz.sputniknews.ru/20251220/testovye-perevozki-s-elektronnymi-nakladnymi-e-cmr-v-eaes-startuyut-v-2026-godu-54335263.html
26.12.2025
В Евразийском экономическом союзе за 10 месяцев 2025 года зафиксировали рост как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей.
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки, сообщила пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.
Речь идет о росте как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей.

"За 10 месяцев 2025 года (по сравнению с предыдущим годом) наблюдался рост как совокупного пассажирооборота по ЕАЭС (на 0,7%), так и ряда национальных показателей: в Казахстане (на 8,3%), Беларуси (на 6,6%), Кыргызстане (на 2,1%) и Армении (на 0,2%)", — говорится в сообщении.

Министр ЕЭК: транспортный каркас ЕАЭС — основа для устойчивого развития стран Союза
При этом в отчетном периоде отмечен также рост грузоперевозок в Кыргызстане (14,9%) и Казахстане (11,7%). Рост показателя по Союзу составил 0,5%.
Тестовые перевозки с электронными накладными e-CMR в ЕАЭС стартуют в 2026 году
20 декабря
0