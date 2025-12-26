https://uz.sputniknews.ru/20251226/strany-eaes-prodoljayut-rasti-gruzo-passajiroperevozki-54471069.html

В странах ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки

В странах ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки

В Евразийском экономическом союзе за 10 месяцев 2025 года зафиксировали рост как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки, сообщила пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ. Речь идет о росте как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей.Министр ЕЭК: транспортный каркас ЕАЭС — основа для устойчивого развития стран СоюзаПри этом в отчетном периоде отмечен также рост грузоперевозок в Кыргызстане (14,9%) и Казахстане (11,7%). Рост показателя по Союзу составил 0,5%.

