Мирзиёев и Назарбаев поздравили друг друга с наступающим Новым годом
Глава Узбекистана и первый Президент Казахстана поговорили по телефону
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравили друг друга по телефону с наступающим Новым годом, сообщает пресс-служба главы государства. Собеседники подчеркнули достигнутый высокий уровень отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Казахстаном, а также поступательное развитие многопланового сотрудничества во всех ключевых сферах взаимодействия.
"Состоялся телефонный разговор между Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и первым Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. Лидер нашей страны и первый Президент Казахстана обменялись теплыми поздравлениями по случаю приближающегося Нового года, выразив наилучшие пожелания мира, стабильности и процветания народам двух братских государств", — говорится в сообщении.
Собеседники подчеркнули достигнутый высокий уровень отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Казахстаном, а также поступательное развитие многопланового сотрудничества во всех ключевых сферах взаимодействия.