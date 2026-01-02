https://uz.sputniknews.ru/20260102/rossiyskie-voennye-za-nedelyu-osvobodili-chetyre-naselennyx-punkta-v-dnr-54608246.html
Российские военные за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР
Российские военные за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР
Sputnik Узбекистан
Потери противника на данном направлении составили более 3305 военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 32 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.
2026-01-02T15:22+0500
2026-01-02T15:22+0500
2026-01-02T15:38+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
россия
украина
днр
спецоперация
минобороны рф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/05/53973102_0:16:3074:1745_1920x0_80_0_0_cc53a5b62762725b57d6a26dbc8d4517.jpg
ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Российские подразделения группировки "Центр" освободили за неделю четыре населенных пункта Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное в ДНР. ВСУ потеряли более 3 тысяч военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, российская группировка нанесла поражение формированиям двух механизированных, пехотной, егерской, двух десантно-штурмовых, аэромобильной, воздушно-десантной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* . СВО: российская армия освободила населенный пункт Диброва в ДНРПотери противника на данном направлении составили более 3 305 военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 32 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.*Террористическая организация, запрещена в России
https://uz.sputniknews.ru/20251230/putin-situatsiya-svo-soveschaniye-54560750.html
россия
украина
днр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/05/53973102_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_e074ba739f94a2c4f6e4734567855536.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сво россия украина спецоперация центр днр
сво россия украина спецоперация центр днр
Российские военные за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР
15:22 02.01.2026 (обновлено: 15:38 02.01.2026)
ВСУ потеряли более 3 тысяч военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 32 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.
ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik.
Российские подразделения группировки "Центр" освободили за неделю четыре населенных пункта Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное в ДНР. ВСУ потеряли более 3 тысяч военнослужащих, сообщили
в Минобороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенные пункты Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, российская группировка нанесла поражение формированиям двух механизированных, пехотной, егерской, двух десантно-штурмовых, аэромобильной, воздушно-десантной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* .
Потери противника на данном направлении составили более 3 305 военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 32 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.
*Террористическая организация, запрещена в России