Российские военные за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР

Потери противника на данном направлении составили более 3305 военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 32 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Российские подразделения группировки "Центр" освободили за неделю четыре населенных пункта Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное в ДНР. ВСУ потеряли более 3 тысяч военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, российская группировка нанесла поражение формированиям двух механизированных, пехотной, егерской, двух десантно-штурмовых, аэромобильной, воздушно-десантной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* . СВО: российская армия освободила населенный пункт Диброва в ДНРПотери противника на данном направлении составили более 3 305 военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 32 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.*Террористическая организация, запрещена в России

2026

