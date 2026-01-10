https://uz.sputniknews.ru/20260110/rossii-namereny-usilit-trebovaniya-k-trudovym-migrantam-54722956.html
В России намерены усилить требования к трудовым мигрантам — подробности
В России намерены усилить требования к трудовым мигрантам — подробности
Sputnik Узбекистан
Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин анонсировал внесение в Госдуму законодательных инициатив о совершенствовании миграционной политики.
2026-01-10T13:44+0500
2026-01-10T13:44+0500
2026-01-10T13:44+0500
россия
трудовая миграция
трудовые мигранты
госдума рф
общество
мигранты
медосмотр
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/19/21515416_0:161:3066:1886_1920x0_80_0_0_ca47ac8216be8b898bbbc6b334ea4dc1.jpg
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики, готовят к внесению в Госдуму. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин, передает РИА Новости.Он рассказал о планах сократить обязательный срок прохождения медицинского осмотра для всех иностранцев, прибывающих в Россию на срок более трех месяцев, с 90 до 30 дней.Сколько стоит патент для мигрантов в России в 2026 годуТакже предполагается обязать медицинские организации направлять информацию в МВД России об оформленных заключениях и в Роспотребнадзор о выявлении инфекционных заболеваний у мигрантов с целью их оперативной депортации.Для тех иностранных граждан, которые избегают проходить медосмотр, предполагается введение административной ответственности. В качестве наказания предусмотрены штрафы с возможностью выдворения из страны.В Санкт-Петербурге создадут реестр адвокатов для работы с мигрантами из РУз и КРКроме того, планируется ужесточить уголовную ответственность за подделку официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и их оборот."Предлагаемые меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности в нашей стране", — заключил председатель Госдумы.
https://uz.sputniknews.ru/20251228/v-rossii-s-1-yanvarya-migranty-budut-sdavat-ekzameny-tolko-v-elektronnom-formate--54513529.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/19/21515416_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_2c399b822891e979af94c747cefd2022.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия трудовые мигранты госдума володин
россия трудовые мигранты госдума володин
В России намерены усилить требования к трудовым мигрантам — подробности
Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин анонсировал внесение в Госдуму законодательных инициатив о совершенствовании миграционной политики.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik.
Ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики, готовят к внесению в Госдуму. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин, передает РИА Новости
.
"Готовим к внесению ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики", — написал Володин в своем канале в Max.
Он рассказал о планах сократить обязательный срок прохождения медицинского осмотра для всех иностранцев, прибывающих в Россию на срок более трех месяцев, с 90 до 30 дней.
Также предполагается обязать медицинские организации направлять информацию в МВД России об оформленных заключениях и в Роспотребнадзор о выявлении инфекционных заболеваний у мигрантов с целью их оперативной депортации.
"Обязать медицинские организации направлять информацию: в МВД России — об оформленных заключениях, в Роспотребнадзор — о выявлении инфекционного заболевания у мигранта в целях его оперативной депортации", — добавил председатель Госдумы.
Для тех иностранных граждан, которые избегают проходить медосмотр, предполагается введение административной ответственности. В качестве наказания предусмотрены штрафы с возможностью выдворения из страны.
"Ввести административную ответственность за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования, предусмотрев за это правонарушение штраф с возможностью выдворения по решению суда", — добавил Володин.
Кроме того, планируется ужесточить уголовную ответственность за подделку официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и их оборот.
"Предлагаемые меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности в нашей стране", — заключил председатель Госдумы.