В России намерены усилить требования к трудовым мигрантам — подробности

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин анонсировал внесение в Госдуму законодательных инициатив о совершенствовании миграционной политики.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики, готовят к внесению в Госдуму. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин, передает РИА Новости.Он рассказал о планах сократить обязательный срок прохождения медицинского осмотра для всех иностранцев, прибывающих в Россию на срок более трех месяцев, с 90 до 30 дней.Сколько стоит патент для мигрантов в России в 2026 годуТакже предполагается обязать медицинские организации направлять информацию в МВД России об оформленных заключениях и в Роспотребнадзор о выявлении инфекционных заболеваний у мигрантов с целью их оперативной депортации.Для тех иностранных граждан, которые избегают проходить медосмотр, предполагается введение административной ответственности. В качестве наказания предусмотрены штрафы с возможностью выдворения из страны.В Санкт-Петербурге создадут реестр адвокатов для работы с мигрантами из РУз и КРКроме того, планируется ужесточить уголовную ответственность за подделку официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и их оборот."Предлагаемые меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности в нашей стране", — заключил председатель Госдумы.

