В Узбекистане подорожают билеты на высокоскоростные поезда — подробности

С 1 февраля повышается стоимость билетов на поезда Afrosiyob, "Шарк", "Насаф" и "Узбекистан".
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. С 1 февраля 2026 года в Узбекистане на 15% повысится стоимость билетов на высокоскоростные электропоезда Afrosiyob. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари".Как отмечается, рост цен связан с увеличением затрат на техобслуживание и запчасти для высокоскоростных электропоездов, ростом электро- и эксплуатационных расходов, а также необходимостью дальнейшей модернизации инфраструктуры.Таким образом, билеты на электропоезда "Afrosiyob" с учетом повышения цен будут стоить:Ташкент – Бухара:Ташкент – Карши:Ташкент — Самарканд:Вместе с тем на 15% повысится стоимость билетов на пассажирские поезда "Шарк", "Насаф" и "Узбекистан".В Узбекистане подорожают ж/д билеты — дата и ценыЮжнокорейская компания планирует начать производство электропоездов в УзбекистанеВ компании напомнили о том, что согласно постановлению президента "О мерах по коренному реформированию сферы железнодорожного транспорта Республики Узбекистан", с 1 января 2024 года осуществляется отказ от практики государственного регулирования тарифов на услуги перевозки пассажиров на высокоскоростных и скоростных поездах, а также переход к механизму их регулирования на основе рыночных принципов.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Подписаться
С 1 февраля повышается стоимость билетов на поезда Afrosiyob, "Шарк", "Насаф" и "Узбекистан".
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. С 1 февраля 2026 года в Узбекистане на 15% повысится стоимость билетов на высокоскоростные электропоезда Afrosiyob. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари".
Как отмечается, рост цен связан с увеличением затрат на техобслуживание и запчасти для высокоскоростных электропоездов, ростом электро- и эксплуатационных расходов, а также необходимостью дальнейшей модернизации инфраструктуры.

"В связи с увеличением затрат на техническое обслуживание и запасные части для высокоскоростных электропоездов, ростом электро- и эксплуатационных расходов, необходимостью обеспечения полной безопасности движения и продолжением предоставления услуг на уровне международных стандартов, поддержкой и постоянной модернизацией инфраструктуры электропоездов, а также для обеспечения качественного обслуживания пассажиров, с 1 февраля 2026 года цены на билеты на высокоскоростные электропоезда "Afrosiyob" будут увеличены на 15%", — говорится в сообщении компании.

Таким образом, билеты на электропоезда "Afrosiyob" с учетом повышения цен будут стоить:
Ташкент – Бухара:
VIP – 1 138 000 сумов;
Бизнес – 760 000 сумов;
Эконом – 509 000 сумов;
Ташкент – Карши:
VIP – 976 000 сумов;
Бизнес – 642 000 сумов;
Эконом – 429 000 сумов.
Ташкент — Самарканд:
VIP – 709 000 сумов;
Бизнес – 455 000 сумов;
Эконом – 311 000 сумов.
Вместе с тем на 15% повысится стоимость билетов на пассажирские поезда "Шарк", "Насаф" и "Узбекистан".
В компании напомнили о том, что согласно постановлению президента "О мерах по коренному реформированию сферы железнодорожного транспорта Республики Узбекистан", с 1 января 2024 года осуществляется отказ от практики государственного регулирования тарифов на услуги перевозки пассажиров на высокоскоростных и скоростных поездах, а также переход к механизму их регулирования на основе рыночных принципов.
