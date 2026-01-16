https://uz.sputniknews.ru/20260116/v-uzbekistane-podorojayut-bilety-na-vysokoskorostnye-poezda-54859549.html

В Узбекистане подорожают билеты на высокоскоростные поезда — подробности

С 1 февраля повышается стоимость билетов на поезда Afrosiyob, "Шарк", "Насаф" и "Узбекистан".

2026-01-16T17:41+0500

2026-01-16T17:41+0500

2026-01-16T18:01+0500

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. С 1 февраля 2026 года в Узбекистане на 15% повысится стоимость билетов на высокоскоростные электропоезда Afrosiyob. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари".Как отмечается, рост цен связан с увеличением затрат на техобслуживание и запчасти для высокоскоростных электропоездов, ростом электро- и эксплуатационных расходов, а также необходимостью дальнейшей модернизации инфраструктуры.Таким образом, билеты на электропоезда "Afrosiyob" с учетом повышения цен будут стоить:Ташкент – Бухара:Ташкент – Карши:Ташкент — Самарканд:Вместе с тем на 15% повысится стоимость билетов на пассажирские поезда "Шарк", "Насаф" и "Узбекистан".В Узбекистане подорожают ж/д билеты — дата и ценыЮжнокорейская компания планирует начать производство электропоездов в УзбекистанеВ компании напомнили о том, что согласно постановлению президента "О мерах по коренному реформированию сферы железнодорожного транспорта Республики Узбекистан", с 1 января 2024 года осуществляется отказ от практики государственного регулирования тарифов на услуги перевозки пассажиров на высокоскоростных и скоростных поездах, а также переход к механизму их регулирования на основе рыночных принципов.

