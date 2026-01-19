https://uz.sputniknews.ru/20260119/tramp-priglasil-mirziyoeva-voyti-v-sovet-mira-po-gaze-54985061.html
Трамп пригласил Мирзиёева войти в Совет мира по Газе
В ответном послании американскому коллеге глава Узбекистана отметил, что инициатива создания новой международной структуры рассматривается как важный шаг в решении многолетних конфликтов на Ближнем Востоке, обеспечении мира и стабильности в обширном регионе
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев получил официальное приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к международной инициативе по укреплению мира на Ближнем Востоке и урегулированию конфликтов. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.Как отмечается, Узбекистану было предложено присоединиться к Совету мира в качестве государства-учредителя.В обращении указано, что инициатива основана на Комплексном плане по прекращению конфликта в Газе, объявленном 29 сентября 2025 года и поддержанном мировыми лидерами, а также одобренном резолюцией Совета Безопасности ООН №2803 от 17 ноября 2025 года.Токаев получил приглашение Трампа войти в совет мира по ГазеКлючевым элементом инициативы является создание Совета мира – новой международной структуры, призванной объединить государства, готовые взять на себя ответственность за формирование долгосрочного мира, стабильности и безопасности.Мирзиёев направил американскому коллеге ответное письмо, в котором выразил готовность Узбекистана присоединиться к Совету мира в качестве государства-учредителя.Американский лидер ранее сообщил о формировании Совета мира по Газе и пообещал вскоре раскрыть состав его участников. По информации Белого дома, в состав совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев получил официальное приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к международной инициативе по укреплению мира на Ближнем Востоке и урегулированию конфликтов. Об этом сообщает
пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Как отмечается, Узбекистану было предложено присоединиться к Совету мира в качестве государства-учредителя.
В обращении указано, что инициатива основана на Комплексном плане по прекращению конфликта в Газе, объявленном 29 сентября 2025 года и поддержанном мировыми лидерами, а также одобренном резолюцией Совета Безопасности ООН №2803 от 17 ноября 2025 года.
Ключевым элементом инициативы является создание Совета мира – новой международной структуры, призванной объединить государства, готовые взять на себя ответственность за формирование долгосрочного мира, стабильности и безопасности.
Мирзиёев направил американскому коллеге ответное письмо, в котором выразил готовность Узбекистана присоединиться к Совету мира в качестве государства-учредителя.
“В своем послании президент нашей страны отметил, что данная инициатива рассматривается как важный шаг в решении многолетних конфликтов на Ближнем Востоке, обеспечении мира и стабильности в обширном регионе”, — говорится в сообщении.
Американский лидер ранее сообщил о формировании Совета мира по Газе и пообещал вскоре раскрыть состав его участников. По информации Белого дома, в состав совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел.