Шавкат Мирзиёев ознакомился с туристическим потенциалом Алмазарского района Ташкента

Вокруг Старого города планируется связать между собой Студенческий городок, университеты и технопарки, объекты здравоохранения, а также Центр исламской цивилизации, комплекс Хазрати Имам, рынок Чорсу и исторический центр Ташкента.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью объектов туризма и сферы услуг, организованных на улице Заркайнар в махалле "Хастимом" Алмазарского района. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.В настоящее время в Алмазарском районе реализуется проект, охватывающий территорию в 447 гектаров. В его рамках на шести улицах районного значения, соединяющих 15 махаллей, будут построены туристические и сервисные объекты.Отмечается, что на выделенные из бюджета 150 млрд сумов здесь отреставрировали 576 домов в национальном стиле, придав местности облик, гармонирующий с исторической средой.Кроме того, сто предпринимателей инвестировали 166 млрд сумов на создание 7 гостиниц, 8 ресторанов, 5 ремесленных центров, 1 торгового центра, 125 предприятий сферы услуг. Благодаря этому 1 500 граждан обеспечены постоянной работой.Знакомясь с обновленной улицей, глава государства осмотрел дома, отремонтированные в национальном архитектурном стиле, благоустроенные улицы и созданные для населения условия, побеседовал с местными жителями, туристами, ремесленниками.Президент поручил ответственным лицам продолжить совершенствование работы в сферах туризма и услуг, активизировать экономическую деятельность, одновременно сохраняя исторический облик махаллей и, что особенно важно, формируя устойчивую систему, ориентированную на интересы людей.Здесь же главе нашего государства был представлен мастер-план территории инновационного роста "Олмазор".На презентации представили концепцию пространственного развития, итоги оценки потребностей и решения по функциональному зонированию территории.Согласно мастер-плану, будут сформированы так называемые "коридоры развития", охватывающие сферы образования и инноваций, туризма и торговли, культурного наследия, бизнеса и IT-услуг.Проектный подход: Узбекистан реформирует систему развития туризмаВокруг Старого города планируется связать между собой Студенческий городок, университеты и технопарки, объекты здравоохранения, а также Центр исламской цивилизации, комплекс Хазрати Имам, рынок Чорсу и исторический центр города. Кроме того, в северной деловой части предусмотрено развитие офисов, IT-парка и бизнес-центров.Цель реализации мастер-плана — сохранить историческое наследие, развивая при этом современную инфраструктуру, а также вывести экономический потенциал и городскую среду района на качественно новый уровень.

