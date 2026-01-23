Шавкат Мирзиёев ознакомился с туристическим потенциалом Алмазарского района Ташкента

https://uz.sputniknews.ru/20260123/shavkat-mirziyoev-turisticheskiy-potentsial-almazarskiy-rayon-55215465.html
Вокруг Старого города планируется связать между собой Студенческий городок, университеты и технопарки, объекты здравоохранения, а также Центр исламской цивилизации, комплекс Хазрати Имам, рынок Чорсу и исторический центр Ташкента.
ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью объектов туризма и сферы услуг, организованных на улице Заркайнар в махалле "Хастимом" Алмазарского района. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.В настоящее время в Алмазарском районе реализуется проект, охватывающий территорию в 447 гектаров. В его рамках на шести улицах районного значения, соединяющих 15 махаллей, будут построены туристические и сервисные объекты.Отмечается, что на выделенные из бюджета 150 млрд сумов здесь отреставрировали 576 домов в национальном стиле, придав местности облик, гармонирующий с исторической средой.Кроме того, сто предпринимателей инвестировали 166 млрд сумов на создание 7 гостиниц, 8 ресторанов, 5 ремесленных центров, 1 торгового центра, 125 предприятий сферы услуг. Благодаря этому 1 500 граждан обеспечены постоянной работой.Знакомясь с обновленной улицей, глава государства осмотрел дома, отремонтированные в национальном архитектурном стиле, благоустроенные улицы и созданные для населения условия, побеседовал с местными жителями, туристами, ремесленниками.Президент поручил ответственным лицам продолжить совершенствование работы в сферах туризма и услуг, активизировать экономическую деятельность, одновременно сохраняя исторический облик махаллей и, что особенно важно, формируя устойчивую систему, ориентированную на интересы людей.Здесь же главе нашего государства был представлен мастер-план территории инновационного роста "Олмазор".На презентации представили концепцию пространственного развития, итоги оценки потребностей и решения по функциональному зонированию территории.Согласно мастер-плану, будут сформированы так называемые "коридоры развития", охватывающие сферы образования и инноваций, туризма и торговли, культурного наследия, бизнеса и IT-услуг.Вокруг Старого города планируется связать между собой Студенческий городок, университеты и технопарки, объекты здравоохранения, а также Центр исламской цивилизации, комплекс Хазрати Имам, рынок Чорсу и исторический центр города. Кроме того, в северной деловой части предусмотрено развитие офисов, IT-парка и бизнес-центров.Цель реализации мастер-плана — сохранить историческое наследие, развивая при этом современную инфраструктуру, а также вывести экономический потенциал и городскую среду района на качественно новый уровень.
ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik
. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью объектов туризма и сферы услуг, организованных на улице Заркайнар в махалле "Хастимом" Алмазарского района. Об этом сообщила
пресс-служба главы государства.
В настоящее время в Алмазарском районе реализуется проект, охватывающий территорию в 447 гектаров. В его рамках на шести улицах районного значения, соединяющих 15 махаллей, будут построены туристические и сервисные объекты.
"Созидательная работа на улице Заркайнар — часть этого проекта. Сформированный на протяжении веков исторический облик, традиции национальной архитектуры и дух ремесленничества являются визитной карточкой этого района", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на выделенные из бюджета 150 млрд сумов здесь отреставрировали 576 домов в национальном стиле, придав местности облик, гармонирующий с исторической средой.
Кроме того, сто предпринимателей инвестировали 166 млрд сумов на создание 7 гостиниц, 8 ресторанов, 5 ремесленных центров, 1 торгового центра, 125 предприятий сферы услуг. Благодаря этому 1 500 граждан обеспечены постоянной работой.
Знакомясь с обновленной улицей, глава государства осмотрел дома, отремонтированные в национальном архитектурном стиле, благоустроенные улицы и созданные для населения условия, побеседовал с местными жителями, туристами, ремесленниками.
"Мы хотим создать условия для туристов, но при этом важно правильно выстроить и основу. Например, народные ремесла — одно из ключевых направлений, отражающих нашу национальную самобытность. Поэтому обеспечение мастеров всем необходимым для производства — наша прямая задача. Также необходимо готовить квалифицированные кадры. С этой целью целесообразно создать университет ремесленничества. Мы уже встречаемся с предпринимателями, теперь организуем отдельные встречи и с ремесленниками", — отметил Мирзиёев.
Президент поручил ответственным лицам продолжить совершенствование работы в сферах туризма и услуг, активизировать экономическую деятельность, одновременно сохраняя исторический облик махаллей и, что особенно важно, формируя устойчивую систему, ориентированную на интересы людей.
Здесь же главе нашего государства был представлен мастер-план территории инновационного роста "Олмазор".
На презентации представили концепцию пространственного развития, итоги оценки потребностей и решения по функциональному зонированию территории.
Согласно мастер-плану, будут сформированы так называемые "коридоры развития", охватывающие сферы образования и инноваций, туризма и торговли, культурного наследия, бизнеса и IT-услуг.
Вокруг Старого города планируется связать между собой Студенческий городок, университеты и технопарки, объекты здравоохранения, а также Центр исламской цивилизации, комплекс Хазрати Имам, рынок Чорсу и исторический центр города. Кроме того, в северной деловой части предусмотрено развитие офисов, IT-парка и бизнес-центров.
"Для каждой улицы необходимо разрабатывать мастер-план хотя бы на пять лет. Вчера в швейцарском Давосе я видел, как городская среда развивается с сохранением имеющихся зданий, с учетом местных условий. Мы тоже должны беречь Старый город и, более того, развивать его. Для этого следует подготовить отдельную программу под названием "Старый город", — отметил президент.
Цель реализации мастер-плана — сохранить историческое наследие, развивая при этом современную инфраструктуру, а также вывести экономический потенциал и городскую среду района на качественно новый уровень.