Продукция промышленности и сельского хозяйства Ферганы выходит на малайзийский рынок
16:04 24.01.2026 (обновлено: 16:23 24.01.2026)
© пресс-служба хокимията Ферганской областиВ Куала-Лумпуре открылся Торгово-логистический центр Ферганской области.
© пресс-служба хокимията Ферганской области
В Куала-Лумпуре открылся торгово-логистический центр Ферганской области, который станет платформой для выхода производителей области не только на рынок Малайзии, но и на рынки всего региона Юго-Восточной Азии.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В малайзийском городе Куала-Лумпуре состоялась торжественная церемония открытия Торгово-логистического центра Ферганской области. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.
В мероприятии приняли участие делегация Ферганской области, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Малайзии Каромиддин Гадоев.
По данным пресс-службы, в торгово-логистическом центре будут представлены промышленные и сельскохозяйственные продукты, производимые в Ферганской области.
"Это позволит местным производителям выводить продукцию на международный рынок, увеличивать экспортные объемы, а также укреплять взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество между предпринимателями Узбекистана и Малайзии", — говорится в сообщении.
Отмечается, что центр станет важной площадкой для выхода предприятий Ферганской области на рынок стран Юго-Восточной Азии и будет способствовать расширению торгово-экономических связей между двумя странами.
На церемонии открытия участники ознакомились с условиями, созданными в торгово-логистическом центре, имеющимися возможностями и экспозицией продукции.
По информации Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана, делегация предпринимателей Ферганской области во главе с руководителем территориального управления ТПП Шерзодом Юлдашевым в рамках делового визита в Малайзию провела переговоры с авторитетными компаниями и отраслевыми организациями.
В частности состоялась встреча с руководством одной из крупнейших розничных торговых сетей Малайзии — KK Super Mart. По итогам переговоров была достигнута договоренность о дальнейшем выводе продукции производителей Ферганской области в торговые точки данной сети.
Также делегация провела переговоры с компаниями, специализирующимися на импорте плодоовощной продукции.
"Малазийская сторона проявила высокий интерес к узбекской продукции, особенно к гранатам и сухофруктам", — говорится в сообщении.
В ходе встреч с ведущими организациями в сфере текстильной и легкой промышленности были обсуждены перспективы экспорта текстильной продукции, производимой в Ферганской области, на рынок Малайзии.
Кроме того, по данным ТПП, в ближайшее время в Куала-Лумпуре планируется открытие "Торгового дома Ферганы".