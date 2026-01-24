https://uz.sputniknews.ru/20260124/ferganskaya-oblast-otkryla-logisticheskiy-tsentr-kuala-lumpur-55235515.html

Продукция промышленности и сельского хозяйства Ферганы выходит на малайзийский рынок

В Куала-Лумпуре открылся торгово-логистический центр Ферганской области, который станет платформой для выхода производителей области не только на рынок Малайзии, но и на рынки всего региона Юго-Восточной Азии.

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В малайзийском городе Куала-Лумпуре состоялась торжественная церемония открытия Торгово-логистического центра Ферганской области. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.В мероприятии приняли участие делегация Ферганской области, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Малайзии Каромиддин Гадоев.По данным пресс-службы, в торгово-логистическом центре будут представлены промышленные и сельскохозяйственные продукты, производимые в Ферганской области. Узбекистан и Малайзия совместно изучают вклад исламского мира в науку и технологииОтмечается, что центр станет важной площадкой для выхода предприятий Ферганской области на рынок стран Юго-Восточной Азии и будет способствовать расширению торгово-экономических связей между двумя странами.На церемонии открытия участники ознакомились с условиями, созданными в торгово-логистическом центре, имеющимися возможностями и экспозицией продукции.По информации Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана, делегация предпринимателей Ферганской области во главе с руководителем территориального управления ТПП Шерзодом Юлдашевым в рамках делового визита в Малайзию провела переговоры с авторитетными компаниями и отраслевыми организациями. В частности состоялась встреча с руководством одной из крупнейших розничных торговых сетей Малайзии — KK Super Mart. По итогам переговоров была достигнута договоренность о дальнейшем выводе продукции производителей Ферганской области в торговые точки данной сети. Также делегация провела переговоры с компаниями, специализирующимися на импорте плодоовощной продукции. В ходе встреч с ведущими организациями в сфере текстильной и легкой промышленности были обсуждены перспективы экспорта текстильной продукции, производимой в Ферганской области, на рынок Малайзии.Кроме того, по данным ТПП, в ближайшее время в Куала-Лумпуре планируется открытие "Торгового дома Ферганы".

