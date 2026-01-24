Продукция промышленности и сельского хозяйства Ферганы выходит на малайзийский рынок

Узбекистан
В Куала-Лумпуре открылся торгово-логистический центр Ферганской области, который станет платформой для выхода производителей области не только на рынок Малайзии, но и на рынки всего региона Юго-Восточной Азии.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/18/55235731_0:43:1280:763_1920x0_80_0_0_6fe85407a1990021b0e86683710fba39.jpg
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В малайзийском городе Куала-Лумпуре состоялась торжественная церемония открытия Торгово-логистического центра Ферганской области. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.В мероприятии приняли участие делегация Ферганской области, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Малайзии Каромиддин Гадоев.По данным пресс-службы, в торгово-логистическом центре будут представлены промышленные и сельскохозяйственные продукты, производимые в Ферганской области. Узбекистан и Малайзия совместно изучают вклад исламского мира в науку и технологииОтмечается, что центр станет важной площадкой для выхода предприятий Ферганской области на рынок стран Юго-Восточной Азии и будет способствовать расширению торгово-экономических связей между двумя странами.На церемонии открытия участники ознакомились с условиями, созданными в торгово-логистическом центре, имеющимися возможностями и экспозицией продукции.По информации Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана, делегация предпринимателей Ферганской области во главе с руководителем территориального управления ТПП Шерзодом Юлдашевым в рамках делового визита в Малайзию провела переговоры с авторитетными компаниями и отраслевыми организациями. В частности состоялась встреча с руководством одной из крупнейших розничных торговых сетей Малайзии — KK Super Mart. По итогам переговоров была достигнута договоренность о дальнейшем выводе продукции производителей Ферганской области в торговые точки данной сети. Также делегация провела переговоры с компаниями, специализирующимися на импорте плодоовощной продукции. В ходе встреч с ведущими организациями в сфере текстильной и легкой промышленности были обсуждены перспективы экспорта текстильной продукции, производимой в Ферганской области, на рынок Малайзии.Кроме того, по данным ТПП, в ближайшее время в Куала-Лумпуре планируется открытие "Торгового дома Ферганы".
© пресс-служба хокимията Ферганской областиВ Куала-Лумпуре открылся Торгово-логистический центр Ферганской области.
В Куала-Лумпуре открылся Торгово-логистический центр Ферганской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2026
© пресс-служба хокимията Ферганской области
Подписаться
В Куала-Лумпуре открылся торгово-логистический центр Ферганской области, который станет платформой для выхода производителей области не только на рынок Малайзии, но и на рынки всего региона Юго-Восточной Азии.
© пресс-служба хокимията Ферганской областиВ Куала-Лумпуре открылся Торгово-логистический центр Ферганской области.
В Куала-Лумпуре открылся Торгово-логистический центр Ферганской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2026
В Куала-Лумпуре открылся Торгово-логистический центр Ферганской области.
© пресс-служба хокимията Ферганской области
© пресс-служба хокимията Ферганской областиВ Куала-Лумпуре открылся Торгово-логистический центр Ферганской области.
В Куала-Лумпуре открылся Торгово-логистический центр Ферганской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2026
В Куала-Лумпуре открылся Торгово-логистический центр Ферганской области.
© пресс-служба хокимията Ферганской области
© ТПП РУз.Предприниматели Ферганской области во главе с руководителем территориального управления ТПП совершили деловой визит в Малайзию.
Предприниматели Ферганской области во главе с руководителем территориального управления ТПП совершили деловой визит в Малайзию. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2026
Предприниматели Ферганской области во главе с руководителем территориального управления ТПП совершили деловой визит в Малайзию.
© ТПП РУз.
© ТПП РУз.Предприниматели Ферганской области во главе с руководителем территориального управления ТПП совершили деловой визит в Малайзию.
Предприниматели Ферганской области во главе с руководителем территориального управления ТПП совершили деловой визит в Малайзию. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2026
Предприниматели Ферганской области во главе с руководителем территориального управления ТПП совершили деловой визит в Малайзию.
© ТПП РУз.
